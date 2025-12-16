Sự kiện giới thiệu Charmora City quy tụ gần 1.200 khách mời

Sun Property (thành viên Sun Group) giới thiệu dự án Charmora City - đô thị áp dụng mô hình Sponge City tại Diamond Bay Resort & Spa, Khánh Hòa, thu hút gần 1.200 khách tham dự.

Sự kiện diễn ra sáng 14/12 với chủ đề "Harmony of Water - Bản giao hưởng của nước", lấy nước làm trung tâm cho toàn bộ không gian trải nghiệm và câu chuyện phát triển đô thị. Ngay từ lối vào, khách mời được dẫn dắt qua chuỗi sắp đặt ánh sáng, âm nhạc và hình ảnh mô phỏng chuyển động của nước. Không gian được thiết kế theo nhịp chuyển động mềm mại, tạo cảm giác thư thái và liên kết xuyên suốt, phản ánh định hướng phát triển đô thị gắn với yếu tố tự nhiên mà dự án Charmora City theo đuổi.

Mở đầu chương trình là đoạn phim giới thiệu hệ sinh thái Sun Group tái hiện hành trình của tập đoàn với triết lý "Làm đẹp các vùng đất". Trong dòng chảy đó, Charmora City được giới thiệu như bước tiếp nối trong chiến lược phát triển đô thị tại các khu vực giàu tiềm năng, nơi bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng không gian sống mà còn là khả năng thích ứng dài hạn với điều kiện tự nhiên.

Toàn cảnh sự kiện giới thiệu dự án Charmora City tại Nha Trang với chủ đề "Harmony of Water". Ảnh: Ánh Dương

Đại diện Sun Group cho biết dự án được hình thành từ quá trình nghiên cứu điều kiện tự nhiên, văn hóa địa phương và xu hướng đô thị bền vững. Theo đó, Charmora City hướng tới một không gian sống có khả năng vận hành hài hòa với thiên nhiên tại Nha Trang.

"Chúng tôi không đặt mục tiêu tạo ra một khu đô thị lớn, mà là một không gian sống có khả năng thích ứng với tự nhiên, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng cư dân và cho chính vùng đất Nha Trang", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ hologram, tái hiện hành trình của nước từ thấm hút, lan tỏa đến tái sinh. Hình ảnh rừng cây, mưa, ánh nắng và cấu trúc "bọt biển" lần lượt xuất hiện, trước khi ba đảo chức năng của Charmora City được giới thiệu trong không gian ánh sáng, tạo dấu ấn thị giác cho toàn bộ chương trình.

[Đại diện Sun Property chia sẻ thông tin về dự án. Ảnh: Ánh Dương

Charmora City tọa lạc tại khu vực Nam Nha Trang, nằm giữa sông Quán Trường và sông Tắc, kết nối với trung tâm hành chính mới cùng các tuyến hạ tầng liên vùng. Chủ đầu tư đánh giá dự án sở hữu địa thế "núi chầu - sông tụ", được xem là nền tảng thuận lợi cho phát triển đô thị bền vững.

Trên tổng diện tích 227 ha, trong đó khoảng 60 ha là mặt nước, Charmora City có cấu trúc ba đảo chức năng gồm hành chính - dịch vụ công, vui chơi giải trí và an cư - nghỉ dưỡng. Theo quy hoạch, đảo Bắc đảm nhiệm vai trò trung tâm hành chính và dịch vụ, hình thành không gian làm việc và kết nối đô thị. Đảo Trung phát triển các hoạt động vui chơi, giải trí và kinh tế đêm với chuỗi lễ hội, show diễn quanh năm. Đảo Nam được định hướng là khu an cư - nghỉ dưỡng, gồm các tòa tháp cao tầng, biệt thự và nhà phố phát triển cùng cảnh quan sinh thái.

Khu đô thị Charmora City được tổ chức thành ba đảo chức năng. Ảnh: Sun Property

Tại Đảo Nam, hai tòa tháp The Onsen và The Charm vừa ra mắt góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian sống của Charmora City. The Onsen được phát triển theo định hướng chăm sóc sức khỏe gắn với không gian ven sông và cảnh quan sinh thái. Phân khu này tích hợp hệ tiện ích trị liệu lấy cảm hứng từ văn hóa tắm khoáng Nhật Bản, hướng đến nâng cao chất lượng sống lâu dài cho cư dân đô thị biển.

Trong khi đó, The Charm là tháp căn hộ cao tầng với kiến trúc hiện đại ven sông và hệ tiện ích khoáng nóng tích hợp ngay trong tòa nhà.

The Onsen là phân khu ra mắt đầu tiên, góp phần hoàn thiện chuẩn sống wellness tại Charmora City. Ảnh: Sun Property

Việc tổ chức không gian theo mô hình ba đảo giúp Charmora City vận hành như một hệ sinh thái đô thị khép kín, kết nối các chức năng sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí. Đồng thời, mô hình Sponge City được áp dụng nhằm tăng khả năng thấm hút, điều tiết nước, cải thiện vi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với gần 1.200 khách mời tham dự, sự kiện "Harmony of Water" đánh dấu thời điểm Charmora City được giới thiệu ra thị trường, mở đầu cho định hướng phát triển đô thị gắn với yếu tố nước tại Nha Trang.

Song Anh