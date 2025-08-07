Sự kiện cưới trên du thuyền giữa lòng Phú Mỹ Hưng

Sự kiện "Marina of Love 2025" tổ chức tại Saigon South Marina Club mang đến cơ hội trải nghiệm lễ cưới trên du thuyền với nhiều ưu đãi cho các đôi, ngày 16-17/8.

Các đôi sắp cưới sẽ được trải nghiệm mô hình lễ cưới trên du thuyền sang trọng với đầy đủ khoảnh khắc trong ngày trọng đại từ lễ vow (đọc lời thề) đến tiệc cưới thân mật. Chương trình năm nay có thêm chuỗi nghi thức cưới được dàn dựng công phu tại không gian ven sông và trên boong du thuyền của Saigon South Marina Club.

Khách tham dự sẽ được chiêm ngưỡng, tham khảo và chụp hình check-in. Các đôi có thể nhân cơ hội này để hình dung rõ hơn về lễ cưới, nhận tư vấn và cân nhắc về không gian, chủ đề, khu vực tổ chức...

Không gian cưới trên du thuyền được bày trí sang trọng, ấm cúng. Ảnh: SSMC

Marina of Love 2025 quy tụ nhiều thương hiệu uy tín trong ngành cưới như PNJ, JWA Wedding & Event, Mon Amie Veston, Hestia Bridal, Áo dài Sammy, Will Production, Peonies Wedding Print, giày Be Classy. Sự góp mặt của các đối tác giúp gia tăng chất lượng dịch vụ, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho các đôi trong ngày trọng đại.

Ngoài tham gia check-in, tham quan, các đôi còn có cơ hội săn loạt deal ưu đãi hấp dẫn từ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ trang trí, váy cưới thiết kế, trang sức cưới, studio chụp hình - quay phim và wedding planner (tư vấn lên kế hoạch lễ cưới), cùng nhiều dịch vụ cưới cao cấp khác.

Lễ vow (đọc lời thề) diễn ra ven sông với không gian thoáng đãng. Ảnh: SSMC

Chuỗi buổi tư vấn cá nhân 1:1 có sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia ngành cưới. Khách tham dự có thể tham khảo, lựa chọn phong cách cưới phù hợp nhu cầu, học hỏi hướng quản lý ngân sách để lên kế hoạch chi tiết, chi phí hợp lý. Các thắc mắc sẽ được giải đáp tận tình bởi đội wedding planner, stylist và nhiếp ảnh gia dày dạn kinh nghiệm.

Sự kiện mở cửa miễn phí nhưng có giới hạn số lượng khách. Các đôi có thể đăng ký trước qua fanpage chính thức của Saigon South Marina Club hoặc website để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn.

Thiết kế kiến trúc mô phỏng chiếc du thuyền của Saigon South Marina Club. Ảnh: SSMC

Saigon South Marina Club nằm ngay trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng) với không gian ven sông thoáng đãng, sân thượng rộng rãi và du thuyền cao cấp sang trọng. Trung tâm còn cung cấp dịch vụ tổ chức trọn gói, tư vấn toàn diện từ giai đoạn tham khảo ý tưởng đến hậu sự kiện.

Với kiến trúc mô phỏng hình dáng du thuyền, Saigon South Marina Club được nhiều đôi chọn làm địa điểm cho lễ cưới trọng đại. Ngoài ra, nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cũng chọn đây là địa điểm tổ chức triển lãm, tiệc công ty, hội nghị, workshop...

Đan Minh