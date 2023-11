Sự kiện công nghệ IT Fest 2023 thu hút 2.500 người

Hà NộiSáu phiên hội thảo công nghệ, không gian triển lãm giải pháp thông minh do kỹ sư người Việt phát triển, kết nối các chuyên gia... là những hoạt động nổi bật tại IT Fest 2023.

Sự kiện do FPT Software tổ chức lần đầu với chủ đề "Phiêu cùng công nghệ" tại campus Hola Park CodeCation. Chương trình thu hút hơn 2.500 bạn trẻ làm việc trong ngành công nghệ thông tin và sinh viên các trường đại học công nghệ.

Chương trình mở đầu với sáu phiên hội thảo công nghệ. Phiên AI Data trình bày bởi ba diễn giả Huyền Chip, Hùng Trần (nhà sáng lập Got It!) và anh Phong Nguyễn (Giám đốc AI của FPT Software). Cả ba bàn về cách AI sẽ tác động tới ngành giáo dục cũng như cách phát triển sự nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ.

(Từ trái sang) Phong Nguyễn, Huyền Chip, Hùng Trần trong phiên thảo luận. Ảnh: FPT Software

Khai thác một góc độ khác, ông Hoàng Nam Tiến (Phó chủ tịch hội đồng trường, Trường đại học FPT) bàn về chủ đề: "How to survive in the AI world?" (Cách sinh tồn trong thế giới AI?). Ông nhấn mạnh, chúng ta có thể trở thành người tầm thường nếu không tự nâng cấp thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai gần.

"Vì thế chúng ta phải học tập suốt đời. Ngày hôm nay, một trong các thách thức của giáo dục là thay đổi thế nào khi AI xuất hiện", ông nói. Ông cũng phân tích, mỗi người cần thích nghi trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt.

Các phiên hội thảo thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: FPT Software

Kế tiếp, Hiếu PC - chuyên gia kỹ thuật thuộc Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia và Nguyễn Mạnh Luật - đồng sáng lập, CEO CyberJutsu trình bày phiên "Vạch mặt chiêu trò lừa đảo: Khai phá sức mạnh của trí thông minh nguồn mở và đạo đức khi hacking". Hai diễn giả nêu những vấn đề nhức nhối hiện nay xoay quanh bảo mật dữ liệu và phòng chống xâm nhập dữ liệu riêng của các doanh nghiệp.

(Từ trái sang) Ông Hoàng Nam Tiến, Hiếu PC và Mạnh Luật. Ảnh: FPT Software

Điều đặc biệt của chương trình là tạo sân chơi cho năm cộng đồng công nghệ lớn tại Việt Nam: SChannel, Google Developer Group Hà Nội, Tôi Đi Code Dạo, GenZ làm IT và Cyber Security.

Đến với IT Fest 2023, ba thành viên SChannel chia sẻ góc nhìn về cách phát triển cộng đồng công nghệ trẻ, câu chuyện làm nghề để giữ màu sắc riêng trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội liên tục chuyển mình.

Phạm Huy Hoàng, chủ kênh blog Tôi đi code dạo và Khánh Nghiêm, kiến trúc sư giải pháp tại FPT Software bàn về Ngôn ngữ lớn (LLMs). Cả hai còn trực tiếp trình diễn cách ChatGPT tự viết dễ hiểu, thú vị và trực quan.

Ngoài hội thảo, người tham dự được trải nghiệm trực tiếp các giải pháp công nghệ hàng đầu do chính kỹ sư người Việt phát triển. Ví dụ công nghệ trên xe hơi như Maaz, Digital Cockpit; truyền dẫn không dây ứng dụng trong sản phẩm nhà thông minh hay thiết bị đeo tay, y tế và chăm sóc sức khỏe; ứng dụng AI trong lập trình và trong ngành công nghiệp. Các bộ giải pháp thu hút sự chú ý của nhiều người tham quan, trong đó có những kỹ sư và sinh viên có niềm đam mê công nghệ, lập trình.

Các giải pháp trưng bày thu hút nhiều người trải nghiệm. Ảnh: FPT Software

Theo đại diện FPT Software, các bộ giải pháp trưng bày cũng thể hiện nỗ lực của đơn vị trong việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới nhất. Từ đó, công ty đem tới môi trường thách thức nhưng thú vị cho các bạn kỹ sư sáng tạo, thử nghiệm, phát triển bản thân, hướng tới mục tiêu trở thành chuyên gia công nghệ toàn cầu.

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software cho biết, IT Fest tổ chức nhằm giúp giới công nghệ trẻ của Việt Nam được tiếp cận và trải nghiệm với những kỹ thuật tiên tiến. Nền tảng này giúp các kỹ sư giải bài toán khó cho khách hàng trên toàn thế giới. Ngoài kiến thức công nghệ, người tham dự còn được trải nghiệm đêm nhiều hoạt động giải trí cùng đêm nhạc sôi động.

"Đây cũng là kỳ vọng của chúng tôi trong việc lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tạo sự gắn kết giữa các cộng đồng công nghệ", bà Hà nhấn mạnh.

Minh Huy