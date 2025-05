Sự kiện chăm sóc xe Hyundai hút nghìn người tham dự

Bắc GiangChương trình mở màn chuỗi sự kiện Hyundai Care Day 2025 chăm sóc 120 mẫu xe, hút hơn 1.000 người tham dự, hôm 18/5.

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) khởi động chuỗi chương trình Hyundai Care Day 2025 tại TP Bắc Giang, dự kiến tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong mùa hè này. Sự kiện đầu tiên thu hút đông đảo người tham gia, có 120 xe Hyundai được hãng kiểm tra, chăm sóc miễn phí.

Kỹ thuật viên chăm sóc các dòng xe Hyundai tại sự kiện. Ảnh: HTV

Tại sự kiện, ban tổ chức cung cấp các dịch vụ kỹ thuật miễn phí cho chủ xe tham dự như: kiểm tra phanh, lốp, ắc quy, dầu động cơ, làm sạch nội thất... HTV cũng đồng hành các đối tác Ekokemika, Shell, 3M, TST để tổ chức sự kiện.

Người tham dự sự kiện này được trải nghiệm các dòng xe mới nhất của Hyundai tại Việt Nam như Santa Fe, Custin, Accent, Tucson, Creta, Palisade và mẫu thuần điện IONIQ 5. Ngoài việc lái thử, chăm sóc xe, Hyundai Care Day tổ chức talkshow nhằm chia sẻ kỹ năng sơ cứu trong các tình huống khẩn cấp, như tai nạn giao thông. Chương trình cũng tặng quà cho 10 em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ từ chương trình. Ảnh: HTV

Ông Ngô Tiến Đạt, Phó tổng giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết, chương trình là lời tri ân của hãng đến cộng đồng người dùng Hyundai trên toàn quốc. "Sự kiện mang đến dịch vụ chăm sóc xe chuyên nghiệp, cơ hội trải nghiệm dòng xe mới, là cầu nối gắn kết Hyundai và người dùng", ông nói.

Ban tổ chức hướng dẫn người tham dự kỹ năng sơ cứu. Ảnh: HTV

Bắc Giang là điểm dừng đầu tiên trong hành trình kéo dài ba tháng của Hyundai Care Day 2025. Chương trình này sẽ tiếp tục tổ chức tại Phú Thọ (25/5), Nam Định (8/6), Thanh Hóa (22/6), Nghệ An (6/7), Khánh Hòa (20/7), Bà Rịa - Vũng Tàu (27/7), TP HCM (3/8), Long An (17/8), An Giang (24/8). HTV dự kiến chương trình sẽ tiếp cận hơn 1.200 xe Hyundai trong các ngày tổ chức.

Tuấn Vũ