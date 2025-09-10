Sự kiện an ninh mạng CyberCon Asia 2025 bàn về 'AI đối đầu AI'

Đà NẵngSự kiện an ninh mạng CyberCon Asia 2025, do Đại học Duy Tân và tập đoàn Nhật Bản tổ chức, sẽ bàn về mối đe dọa mạng khi AI càng thông minh.

Diễn ra ngày 13-14/9 tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), CyberCon Asia 2025 quy tụ 100 lãnh đạo, hơn 500 đại diện doanh nghiệp cùng 50 đơn vị triển lãm. Sự kiện do tập đoàn Fore- và Suganuma (Nhật Bản) cùng Đại học Duy Tân đồng tổ chức, được thiết kế nhằm trở thành nền tảng chiến lược thúc đẩy hợp tác, đổi mới và nâng cao năng lực trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Minh họa "AI đối đầu AI" trong an ninh mạng. Ảnh: ChatGPT

Với chủ đề AI đối đầu AI: Mặt trận mới của an ninh mạng, các diễn giả của Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng bàn về bối cảnh AI bị lợi dụng để vượt qua những cơ chế phòng thủ hiện có. Các cơ quan chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên sẽ cùng thảo luận, chia sẻ kiến thức và tìm kiếm giải pháp đổi mới nhằm bảo vệ tương lai số của quốc gia và doanh nghiệp.

Các diễn giả là chuyên gia bảo mật hàng đầu, như Ngô Minh Hiếu (HieuPC), Ngô Tuấn Anh và Colin Blackwell, sẽ cùng nhau bàn về lĩnh vực an ninh mạng, gồm các chủ đề lãnh đạo trong khủng hoảng, AI phát hiện lỗ hổng, trí tuệ cảm xúc trong an ninh mạng hay chiến lược AI first trị giá nghìn tỷ USD. Họ cũng sẽ có các cuộc thảo luận bàn tròn về an ninh AI, hợp tác quốc tế và tương lai nguồn nhân lực an ninh mạng toàn cầu.

CyberCon Asia 2025 cũng diễn ra cuộc thi hackathon dành cho các đội sinh viên, và lễ ký biên bản ghi nhớ (MOU) giữa chính phủ, doanh nghiệp và học thuật...

Từ khi AI tạo sinh bùng nổ cuối năm 2022, hầu hết lĩnh vực đều áp dụng trí tuệ nhân tạo ở mức độ nhất định. Ở hướng ngược lại, các công cụ AI cũng bị kẻ gian tạo ra để tấn công hệ thống trọng yếu. Giữa năm nay, OpenAI cho biết đã ngăn chặn hơn 20 chiến dịch lợi dụng công cụ AI để thực hiện tấn công mạng và phát tán thông tin sai lệch. Kẻ xấu có thể sản xuất hàng loạt nội dung giả mạo bằng nhiều ngôn ngữ, vượt qua các lớp bảo mật thông thường và dễ dàng đánh lừa nạn nhân.

Báo cáo An ninh mạng năm 2025 của Cisco cho thấy, thách thức bảo mật trong thời đại AI không chỉ mang tính lý thuyết. Tại Việt Nam, 62% tổ chức thừa nhận thiếu tự tin trong việc phát hiện nhân viên sử dụng AI ngoài tầm kiểm soát. Dù 44% nhân viên trong các tổ chức tại Việt Nam đang dùng công cụ GenAI được phê duyệt, 40% bộ phận CNTT trả lời khảo sát nói không nắm rõ cách nhân viên tương tác với AI.

Giữa năm nay, hãng bảo mật Mỹ Fortinet và công ty nghiên cứu IDC công bố nghiên cứu cho thấy AI khiến tấn công mạng "nhanh, âm thầm, khó phát hiện". Phần lớn doanh nghiệp Việt đều nhận ra AI đã xuất hiện trong "kho vũ khí" của tội phạm mạng. Gần 52% tổ chức trong nước cho biết đã đối đầu với mối đe dọa mạng có sự hỗ trợ từ AI thời gian qua, với 54% tổ chức ghi nhận mức tăng gấp hai lần và 36% báo cáo tăng gấp ba lần. Các mối đe dọa an ninh mạng có liên quan đến AI chủ yếu là các cuộc tấn công "vét cạn" (brute-force), dùng mật khẩu đã lộ để đăng nhập thử vào hàng loạt hệ thống (credential stuffing), tấn công phi kỹ thuật (social engineering) do AI hỗ trợ, sử dụng deepfake để lừa đảo qua email doanh nghiệp (BEC) hay cách thức đối nghịch và đầu độc dữ liệu (data poisoning) dùng AI.

Bảo Lâm