Sự khác biệt giữa 'Some' và 'Any'

- Could you give me some sugar, please? (Bạn có thể cho tôi một ít đường được không?)

- Did you put some salt in the soup? (Bạn đã cho một ít muối vào canh đúng không?)

Khi theo sau các từ Hardly, Never, If, Whether, Without

Ví dụ:

- You hardly catch any bus here to come to Hanoi (Bạn gần như không thể bắt chuyến xe buýt nào ở đây để đến Hà Nội).

- She never does any homework before going to class (Cô ấy không bao giờ làm bài tập về nhà trước khi đến lớp).