Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng cho biết sự hưởng ứng với Công ước Hà Nội có tầm bao phủ toàn cầu, đồng đều các khu vực địa lý.

Trong buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả Lễ mở ký Công ước Hà Nội chiều nay, Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng cho biết sự kiện đã đón hơn 2.500 đại biểu từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực, tư nhân cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu trong vòng hai ngày tổ chức.

"Đây là con số vượt dự đoán của ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm rất rộng rãi và thực chất của cộng đồng, bạn bè quốc tế", ông Tùng nói.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại cuộc họp báo chiều 26/10. Ảnh: TTXVN

Lễ mở ký đã thu hút được 72 nước ký kết trong ngày 25-26/10, trong đó 64 quốc gia ký ngay trong phiên ký tại hội trường chính.

"Sự hưởng ứng với Công ước Hà Nội có tầm bao phủ toàn cầu và đồng đều các khu vực địa lý, trong đó 19 nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), 12 quốc gia khu vực Mỹ Latin. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, đây là một trong những sự kiện điều ước quốc tế lớn nhất trong 10 năm trở lại đây", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho hay.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam đăng cai mở ký một công ước có tính bước ngoặt như vậy không chỉ góp phần thúc đẩy phê chuẩn và thực thi công ước quan trọng sau này, mà còn góp phần tăng vị thế quốc tế của Việt Nam.

"Hà Nội hiện nay không chỉ được biết đến là thành phố vì hòa bình, mà còn được biết đến là nơi hội tụ của những cam kết quốc tế, trách nhiệm quốc tế trong thực thi công ước liên quan đến lĩnh vực tội phạm mạng", ông Vũ cho hay.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại cuộc họp báo chiều 26/10. Ảnh: TTXVN

Công ước Hà Nội sẽ tiếp tục được mở ký tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York của Mỹ. Theo quy định, Công ước sẽ có hiệu lực nếu hơn 40 nước ký kết phê chuẩn, hoàn thành thủ tục hiệu lực nội bộ.

Sau khi có hiệu lực và được thực thi, Công ước Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Công ước có nhiều nội dung quan trọng như hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; cơ chế hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu, xử lý tài sản phạm tội, bảo vệ nhân chứng, hỗ trợ nạn nhân.

Đây là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam đã vận động bài bản và quyết liệt để đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Đây cũng là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Ngọc Ánh