Sự hùng vĩ của dãy Himalaya qua lăng kính nhiếp ảnh gia Việt

SHINE là một dự án ảnh có sự đồng nhất của khung hình phong cảnh và chân dung, giúp anh thể hiện những cung bậc cảm xúc đã trải qua trong suốt hành trình dài của mình. "Asia – Home sweet home" và SHINE là hai trong số bảy dự án nghệ thuật tầm cỡ do An Tim thực hiện. Các dự án khác bao gồm: "Come from Vietnam", "Africa - The black legend", "Arctic Circle - The white legend", "Another world" và "The A project". Nhiếp ảnh gia nhấn mạnh: "Tất cả các dự án đều kéo dài trọn đời".