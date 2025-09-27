Sử dụng AI tối ưu năng lượng trong các tòa nhà

Tòa nhà thông minh cần sử dụng công nghệ mới để có thể sản xuất, lưu trữ, bán lại năng lượng sạch nhằm giảm thiểu phát thải trong quá trình hoạt động.

Tại Hội nghị đổi mới sáng tạo - Innovation Day do Schneider Electric tổ chức diễn ra hôm 17/9, ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết Schneider Electric đang phát triển hệ sinh thái những giải pháp tích hợp, ứng dụng AI để tối ưu năng lượng sử dụng trong các tòa nhà.

Các giải pháp được giới thiệu như: Trung tâm Vận hành Thống nhất, hệ thống điều khiển HVAC (hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí) bằng AI, các nền tảng EcoStruxure Building Operation, ETAP...

Trong đó, phần mềm quản lý tòa nhà thế hệ mới EcoStruxure Building Operation v2.0, cho phép doanh nghiệp thu thập, phân tích dữ liệu từ thiết bị có độ chính xác cao của Schneider Electric. Phần mềm cũng cho phép kết nối với các hệ thống bên thứ ba như: phòng cháy chữa cháy, an ninh; quản lý không gian làm việc, đồng thời tận dụng số hóa và dữ liệu lớn.

Ưu điểm lớn nhất là người dùng có thể truy cập dữ liệu tòa nhà mọi lúc, từ mọi nơi: trên laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Khả năng quản lý vượt trội, quan sát được các khuôn viên rộng gấp 10 lần trước đây.

Phần mềm có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhân lực, tối ưu hóa quy trình kỹ thuật lên tới 30%, đồng thời cải thiện hiệu quả vận hành và năng lượng thêm 30%. Từ đó, hệ thống giúp giảm tới 40% lượng tiêu thụ năng lượng và cắt giảm tới 77% lượng khí phát thải nhà kính của tòa nhà.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ về giải pháp tiên tiến cho tòa nhà thông minh tại sự kiện Innovation Day ngày 17/9. Ảnh: Schneider Electric

Theo ông Mai Lâm, tòa nhà thông minh là xu hướng ngày càng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Các tiện ích như: quản lý năng lượng tự động, điều khiển ánh sáng phù hợp hành vi người dùng, giải pháp an ninh sử dụng nhận diện hình ảnh và phân tích hành vi theo thời gian thực...

Việt Nam đang phát triển tăng tốc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong ngành xây dựng. Song điều này gây ra áp lực lớn về năng lượng và môi trường, trong khi Việt Nam nỗ lực tiến gần hơn tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo nghiên cứu, 70% phát thải của một công trình đến từ quá trình vận hành, được gọi là carbon sử dụng (operational carbon). Còn 30% đến từ vật liệu và thi công, được gọi là carbon hàm chứa (embodied carbon).

"Rõ ràng, việc tập trung giảm thiểu phát thải trong giai đoạn vận hành sẽ mang lại hiệu quả cao hơn", ông Lâm phân tích.

Ông Đồng Mai Lâm chia sẻ tầm nhìn về tòa nhà thông minh tại sự kiện. Ảnh: Schneider Electric

Theo ông Đồng Mai Lâm, có 5 tiêu chí của tòa nhà thông minh gồm:

Năng lượng: Năng lượng cần tích hợp với tự động hóa tất cả các hệ thống điện, quản lý tòa nhà và vận hành vi lưới - microgrid, giúp tối ưu hiệu suất và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết nối từ thiết bị đến đám mây: Mỗi cảm biến, căn phòng, hệ thống đều được liên kết thông minh, cho phép giám sát và điều khiển từ mọi nơi, tạo ra sự linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi cao cho người sử dụng.

Sử dụng năng lượng sạch: Tòa nhà không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là nơi sản xuất, lưu trữ, thậm chí bán lại năng lượng sạch. Đây là bước tiến quan trọng để các công trình trở thành một phần tích cực của hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Tối ưu chi phí: Tòa nhà cần được quản lý thích hợp với nền tảng dữ liệu và công cụ phân tích mạnh mẽ, mang đến khả năng dự báo, giám sát và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Từ đó, các đơn vị được giảm chi phí vận hành, tăng hiệu quả và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Thiết kế và xây dựng thông minh: Từ giai đoạn ý tưởng, công nghệ số đã được ứng dụng để tối ưu thiết kế, rút ngắn thời gian triển khai, đồng thời đảm bảo công trình luôn sẵn sàng thích ứng và phát triển trong suốt vòng đời.

Các chuyên gia bàn luận về chủ đề tòa nhà thông minh tại sự kiện Innovation Day 2025. Ảnh: Schneider Electric

Ở góc độ của người dùng, bà Lê Khánh Ly, Quản lý phát triển Bền vững của CapitaLand Development, cho biết người thuê hoặc mua nhà không chỉ tìm một không gian ở hay làm việc, mà còn tìm kiếm trải nghiệm sống và làm việc tốt hơn. Họ yêu cầu không gian phải đảm bảo sức khỏe như hệ thống giám sát chất lượng không khí, tiết kiệm chi phí điện, nước, và tích hợp công nghệ thông minh cho phép điều khiển, giám sát từ xa.

Chuyên gia cũng cho rằng có nhu cầu cấp thiết trong việc biến những tòa nhà cũ hoặc đang vận hành, trở thành những tòa nhà xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Như vậy, những tòa nhà thông minh là hướng đi tất yếu và đồng thời đóng góp vào phát triển bền vững trong tương lai.

Văn Hà