Sự đặc biệt trong bàn đánh đầu của Đình Bắc trước UAE

Không chỉ gợi nhớ về cú đánh đầu thành bàn của Lê Công Vinh ở chung kết lượt về AFF Cup 2008, bàn thắng nâng tỷ số 2-1 trước UAE của Đình Bắc ở tứ kết U23 châu Á đặc biệt bởi cách thức được tạo ra.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trong trận thắng UAE 3-2 ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 16/1/2026. Ảnh: AFC

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, Việt Nam giành quyền vào bán kết sau khi ghi 8 bàn: hai từ chấm penalty (Đình Bắc trước Jordan và Khuất Văn Khang trước Kyrgyzstan), một là pha đốt lưới nhà của đối thủ Kyrgyzstan, một được ghi trực tiếp từ phạt góc của Nguyễn Hiểu Minh (trước Jordan), và bốn bàn còn lại từ các pha phối hợp bóng sống.

Trong bốn bàn đó, pha lập công của Đình Bắc trước UAE đặc biệt hơn cả, nếu không nói là thiết lập một kỷ lục của riêng U23 Việt Nam tại giải khi đến từ chuỗi nhiều đường chuyền liên tục nhất.

Tổng cộng, 16 đường chuyền liên tiếp được các học trò HLV Kim Sang-sik thực hiện trước khi tìm đến Đình Bắc và ngôi sao quê Nghệ An đánh đầu ngược đẹp mắt tung lưới đại diện Tây Á. Tính luôn cầu thủ 21 tuổi, đã có 7 cầu thủ Việt Nam phối hợp tạo nên bàn này, cũng là thêm một kỷ lục khác về số lượng nhân sự tham gia.

Những con số thống kê này không hề khô khan, bởi chúng là sự phản quang của một lối chơi sống động, linh hoạt từ thầy trò ông Kim ở giải U23 châu Á hiện tại.

2-1 Bàn thắng của Đình Bắc vào lưới UAE.

Cũng trước UAE, bàn mở tỷ số của Nguyễn Lê Phát ở phút 39 xếp thứ hai về số đường chuyền liên tục trong khâu dàn xếp. Pha lập công này diễn ra sau chuỗi 5 đường chuyền bắt đầu từ quả ném biên ở cánh phải phần sân nhà của các cầu thủ áo đỏ, và được kết thúc với những cú nhấn nhứ, xoay xở loại bỏ đối phương để kiến tạo của Đình Bắc.

Ở hai bàn bóng sống còn lại, tình huống sút góc hẹp cháy lưới của Đình Bắc trước Arab Saudi lượt cuối vòng bảng đến từ đúng một đường chuyền và cũng là kiến tạo của Nguyễn Ngọc Mỹ, sau khi đối phương mất bóng ở phần sân nhà. Trong khi, bàn ấn định thắng lợi 3-2 trước UAE của Phạm Minh Phúc trong hiệp phụ xét theo góc độ thống kê là đến từ pha phá bóng hỏng của đối thủ, bóng tìm đến chân cầu thủ của Công an Hà Nội và một cú đá quyết đoán được tạo ra.

Nhìn lại tình huống dẫn tới bàn kết liễu đó của Minh Phúc trước UAE, trước khi bóng tìm đến chân hậu vệ cánh phải này, trung vệ Nhật Minh đã tung ra pha dứt điểm đầu tiên nhưng bị cản phá, bóng dội tới chân Thanh Nhàn và lập tức bị một cầu thủ áo trắng lao vào cản phá.

Chuỗi chuyền bóng bắt đầu từ ném biên của Việt Nam dẫn tới tình huống ghi bàn 3-2 của Minh Phúc. Ảnh chụp màn hình

Chuỗi phối hợp bị đứt gãy sau cú sút bị cản phá của Nhật Minh, trước khi cơ hội được dành cho Minh Phúc. Ảnh chụp màn hình

Tính ở thời điểm Nhật Minh chuẩn bị vung chân sút, tổng cộng 15 đường chuyền liên tiếp đã được các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện, với 9 cầu thủ khác nhau cùng tham gia phối hợp – chỉ Văn Khang và thủ thành Trung Kiên không chạm bóng. Trong đó, tổ hợp nhóm cánh phải liên tục tìm cách tấn công ra sau lưng hàng thủ UAE. Nếu bấy giờ trung vệ quê Hải Phòng kết thúc thành công, đấy sẽ không chỉ là một siêu phẩm phối hợp, mà còn là bàn xếp thứ hai về chuỗi chuyền bóng và kỷ lục về số nhân sự tham gia của tập thể ông Kim ở giải đấu.

Tuy nhiên, đáng tiếc nhất phải là tình huống diễn ra từ phút 87 đến 88. Từ một pha ném biên ở cánh phải trên phần sân nhà, các cầu thủ áo đỏ triển khai, luân chuyển bóng sang cánh trái rồi cánh phải và lại cánh trái.

Từ cánh trái ấy, màn đan lát đỉnh cao được phô diễn, với đường chuyền xuyên tuyến của Nhật Minh lên một phần ba cuối sân dành cho nhóm bốn cầu thủ chơi gần bóng gồm Đình Bắc, Quốc Cường, Văn Khang và Thanh Nhàn – những người liên tục hoán đổi như một tứ giác biến ảo để thoát kèm và mở ra khoảng trống.

Chuỗi chuyền bóng ở phút 87 của Việt Nam từ một quả ném biên, bóng được luân chuyển từ phải-trái-phải-trái, với Thanh Nhàn lùi về kết nối. Ảnh chụp màn hình

Chuỗi đan lát được phô diễn ở nhóm cánh trái, với Nhật Minh chuyền xuyên tuyến cho bộ tứ Đình Bắc, Quốc Cường, Văn Khang và Thanh Nhàn phối hợp, chạy chỗ, tháo gỡ hàng thủ đối phương. Ảnh chụp màn hình

Mô hình người thứ ba chạy chỗ quen thuộc của Việt Nam trong các tổ hợp chơi bóng ở biên được tái hiện và Thanh Nhàn hai lần thực hiện động tác giả, trước khi tạt vào như đặt dành cho Anh Quân. Chỉ tiếc rằng, cú đánh đầu của cầu thủ mang áo số 20 không thể đánh bại được pha đổ người xuất thần của thủ thành bên phía UAE.

Nếu tình huống ấy thành bàn, đó mới là kỷ lục trọn vẹn của Việt Nam tại giải đấu đến nay. Cú lắc đầu của Anh Quân bấy giờ khép lại chuỗi 19 đường chuyền liên tục, với cả thảy 10 cầu thủ tham gia – ngoại trừ thủ thành Trung Kiên, trong đó Anh Quân chạm bóng duy nhất ở pha đánh đầu.

Hoàng Thông