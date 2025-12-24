MoroccoTrục trặc kỹ thuật của VAR khiến Benin không được hưởng phạt đền và thua CHDC Congo 0-1 ở lượt đầu bảng D Cup châu Phi 2025 (AFCON).

Phút 54, hậu vệ đội trưởng của CHDC Congo Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong vòng cấm từ quả đá phạt của Jodel Dossou. Trọng tài chính Abongile Tom ban đầu xua tay từ chối cho Benin hưởng phạt đền, rồi nhận được tư vấn ra đường biên xem lại băng hình từ tổ VAR.

Tình huống Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong vòng cấm, khi CHDC Congo thắng Benin 1-0 ở lượt đầu bảng D Cup châu Phi 2025. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, hệ thống VAR gặp sự cố và không thể vận hành. Không còn căn cứ để thay đổi quyết định ban đầu, trọng tài Abongile Tom cho trận đấu tiếp tục trong sự phẫn nộ của các cầu thủ và ban huấn luyện Benin.

Điều đáng nói, VAR vẫn hoạt động bình thường trước đó. Phút 47, Cedric Bakambu đánh đầu cận thành ghi bàn thứ hai cho CHDC Congo. Nhưng VAR vào cuộc, kiểm tra tình huống khá lâu rồi khước từ pha lập công của Bakambu vì lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Việc VAR bất ngờ tê liệt sau đó chưa đầy 10 phút khiến Benin thêm bức xúc.

Sự cố VAR 'tê liệt' ở Cup châu Phi Video quay chậm tình huống Chancel Mbemba để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bàn duy nhất của trận đấu đến từ pha phối hợp giữa hai cầu thủ đang chơi bóng tại Anh. Hậu vệ trái Arthur Masuaku (Sunderland) tung đường chuyền dài từ phần sân nhà Benin phòng ngự thiếu tập trung khi Yohan Roche cúi người tránh bóng, tạo điều kiện để Theo Bongonda dứt điểm một chạm chéo góc trong vòng cấm, tung lưới Benin.

Trục trặc thiết bị liên lạc của tổ trọng tài cũng khiến trận đấu phải bù giờ tới 10 phút, nhưng Benin vẫn không thể xoay chuyển cục diện và trắng tay trong trận mở màn.

VAR hỏng giữa trận ở Cup châu Phi Trọng tài chính được thông báo VAR không hoạt động và cho trận đấu tiếp tục.

Ở trận còn lại của bảng D, Senegal đè bẹp Botswana 3-0 nhờ công Cherif Ndiaye và cú đúp của Nicolas Jackson. Senegal cũng là ứng viên vô địch hàng đầu khi sở hữu nhiều ngôi sao như Nicolas Jackson (Bayern Munich), Sadio Mane (Al Nassr), Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy (Al Ahli), Pape Gueye (Villarreal), Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye (Everton) hay Ismaila Sarr (Crystal Palace).

AFCON 2025, giải vô địch bóng đá châu Phi lần thứ 35 do Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) tổ chức, diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến 18/1/2026. Morocco được chọn làm chủ nhà, đánh dấu lần thứ hai quốc gia Bắc Phi này đăng cai AFCON, sau kỳ giải năm 1988.

AFCON 2025 là lần đầu tiên giải đấu diễn ra trong dịp Giáng sinh và năm mới, thay vì khung thời gian quen thuộc vào mùa hè hoặc đầu năm. Nguyên nhân đến từ việc FIFA mở rộng Club World Cup lên 32 đội và xếp lịch thi đấu vào tháng 6-7/2025, buộc CAF phải điều chỉnh thời gian tổ chức AFCON để tránh xung đột. Việc thay đổi lịch còn chịu tác động từ hệ thống thi đấu châu Âu, khi UEFA Champions League mùa 2025-2026 được mở rộng và bổ sung các trận đấu vào cuối tháng 1.

Hồng Duy