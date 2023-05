Sư cô Suối Thông ra sách về chữa lành

Sư cô Suối Thông ra ấn phẩm "Làm mới vườn tâm", nói về cách vượt qua đau khổ để tự chữa lành.

Tác phẩm tuyển tập các bài viết do tác giả biên dịch từ nhiều nguồn tiếng Trung, tiếp nối hai ấn phẩm trước đó - Thả trôi phiền muộn và Sống đời bình an. Tác giả cho biết với cuốn sách thứ ba, sư cô tâm niệm mỗi tâm hồn là một vườn cây, gồm hoa, cỏ, lá. Do vậy, để con người luôn tươi trẻ, mát lành cần phải làm mới "khu vườn" bằng những điều tích cực.

Tác giả - sư cô Suối Thông trong buổi ra mắt sách hôm 13/5 tại TP HCM. Ảnh: Moli

Sư cô lấy ví dụ, ở ngôi làng nọ, một nhà thông thái kể một câu chuyện cười ba lần liên tiếp. Lần đầu nghe câu chuyện, ai cũng phá lên cười. Vài phút sau nghe lại, số người cười đã ít hơn. Khi câu chuyện được lặp lại đến lần thứ ba, chỉ còn vài nụ cười gượng gạo và những ánh nhìn khó hiểu. "Cuộc sống này cũng vậy, dù vui vẻ hài hước, tình cảm nồng ấm đến đâu, nếu cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, trước sau gì cũng trở nên nhàm chán", tác giả viết.

Trong sách, sư cô Suối Thông trình bày về tám chữ cốt lõi của cuộc đời: khổ, mệt, đổi, nhẫn, dung, tĩnh, xả, làm. Cô phân tích: "sống" phải có dung - tấm lòng rộng mở mới giảm thiểu phiền muộn; "tĩnh" là tu dưỡng, giúp tâm kiên định, nụ cười cũng vững chãi; "xả" là cách cho đi phân nửa để nhận lại một nửa, bởi không thể cái gì cũng muốn sở hữu; "làm" là phương thức để đạt được kết quả, thay vì chỉ suy tính ngược xuôi.

Với tác phẩm mới, tác giả gửi gắm nhiều giáo lý đạo Phật. Khi dịch sang tiếng Việt, sư cô chọn cách diễn giải dễ hiểu độc giả trong nước, không sử dụng các từ ngữ quá đặc thù. Tác giả cũng tổng hợp những chủ đề gần gũi với giới trẻ như đạo làm con, cách vượt qua nỗi buồn thất tình, luyện cách sống tự lập. "Sách nêu ra những vấn đề không chỉ dành riêng cho các Phật tử, mà mỗi người trong đời sống đều có thể gặp phải", tác giả nói.

Bìa sách "Làm mới vườn tâm" do Saigon Books phát hành. Ảnh: Moli

Trong buổi trò chuyện cùng sư cô chiều 13/5 tại TP HCM, độc giả Phạm Phượng cho biết chạy xe máy từ Bến Tre lên địa điểm giao lưu vì vốn tâm đắc với hai tác phẩm trước đó. Độc giả nói: "Mỗi lúc gặp chuyện không như ý, tôi nhớ đến nhiều lời cô nhắc nhở, như 'Đừng bận tâm, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua. Hãy nhớ đến hình dáng của nước: nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp mà chuyển hóa vạn vật'".



Khách mời - MC Nguyên Khang cho biết mong chờ cuốn sách mới vì từng nhiều lần đọc Thả trôi phiền muộn. " Với những người trẻ, đặc biệt những ai gặp khủng hoảng vì Covid-19, cách để vượt qua nỗi đau là khiến tâm hồn mình vững mạnh. Tôi từng chữa lành được những tổn thương bên trong nhờ sách của cô", MC nói.

Sư cô Suối Thông (Pháp danh Thích Nữ Hạnh Đức) là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM. Trên Facebook, sư cô được nhiều người biết nhờ các bài viết truyền cảm hứng sống an nhiên, phảng phất triết lý Phật giáo. Năm 2017, tác giả ra sách Thả trôi phiền muộn - bàn về lối sống thức tỉnh, buông bỏ những điều rối rắm trong cuộc đời. Tác phẩm được tái bản chín lần với hàng chục nghìn cuốn phát hành. Sau Làm mới vườn tâm, tác giả dự định khép lại dòng sách về tâm hồn để tập trung giảng dạy tại học viện.

Mai Nhật