Sự cố mất bộ lọc khiến nữ streamer lộ dung mạo thật gây 'bão mạng'

Trung QuốcSự cố mất bộ lọc làm đẹp khi đang phát trực tiếp khiến một nữ streamer Trung Quốc lộ khuôn mặt thật, dấy lên tranh luận về ranh giới thực ảo trên mạng xã hội.

Cuối tháng 2, đoạn video một người có ảnh hưởng (influencer) mảng làm đẹp vô tình để lộ dung mạo thật do sự cố kỹ thuật lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong lúc cô đang say sưa hướng dẫn trang điểm trước ống kính, bộ lọc (filter) làm đẹp bất ngờ biến mất. Sự cố để lộ khuôn mặt đời thường với làn da tự nhiên và đường nét có phần đứng tuổi hơn so với hình ảnh hoàn mỹ thường thấy của nữ streamer. Nhiều tin đồn cho rằng cô mất hàng nghìn người theo dõi ngay lập tức, song thông tin này chưa được kiểm chứng.

Khuôn mặt thật (trái) và mặt qua bộ lọc của streamer

Thay vì chỉ trích, nhiều người xem lên tiếng bênh vực và khẳng định họ thích phiên bản thực tế của cô hơn. "Tôi nghĩ cô ấy xinh hơn nhiều so với ảnh đã qua chỉnh sửa. Những tấm hình kia trông thật thiếu sức sống", một người nhận xét.

Một bình luận khác gay gắt hơn khi lên án việc lạm dụng công cụ kỹ thuật số: "Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tôi phát điên vì sự chân thực này và ghét cay ghét đắng những chiếc mặt nạ ảo".

Nhiều người dùng mạng cũng tận dụng cơ hội này để chỉ trích "tiêu chuẩn sắc đẹp Đông Á", vốn đặt nặng quy chuẩn về làn da trắng sứ và gương mặt không tì vết.

Sự việc khơi lại tranh cãi về việc sử dụng công cụ làm đẹp của các nhà sáng tạo nội dung. Năm 2019, mạng xã hội Trung Quốc từng chấn động khi "nữ thần" Kiều Bích Lạc (Qiao Biluo) bị lộ là một phụ nữ trung niên, khác xa hình ảnh thiếu nữ trẻ trung thường ngày.

Theo NY Post, sự bùng nổ của các bộ lọc công nghệ cao như "Bold Glamour" trên TikTok càng khiến việc tô điểm bản thân trở nên dễ dàng nhưng cũng đi kèm hệ lụy. Nhiều người dùng thừa nhận họ cảm thấy mặc cảm với ngoại hình thật sau khi soi mình qua những bộ lọc AI.

"Tôi từng hài lòng với ngoại hình của mình cho đến khi thử dùng công cụ này", một influencer người Anh chia sẻ.

Nhật Minh (Theo Ny Post)