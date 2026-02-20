Sự cố bộ sạc khiến xe điện Hyundai, Kia hụt hơi khi đang chạy

Khảo sát Consumer Reports cho thấy 2-10% xe điện Hyundai và Kia có thể mất công suất khi đang chạy do lỗi bộ điều khiển sạc tích hợp ICCU.

Hyundai, Kia và Genesis là những hãng sản xuất xe điện có doanh số tốt trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, Consumer Reports nhiều lần xếp các mẫu xe của nhóm này thấp hơn một số đối thủ do vấn đề độ tin cậy, đặc biệt là lỗi sạc và hiện tượng mất công suất khi xe đang vận hành.

Trong báo cáo mới, Consumer Reports cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU - Integrated Charging Control Unit). Bộ phận này có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp cao xuống điện áp thấp và sạc lại pin 12V, là loại pin cấp điện cho phần lớn hệ thống điện trên xe, chứ không phải pin chính dùng để vận hành. Pin 12V đóng vai trò tương tự máy đề và máy phát điện trên xe xăng, đồng thời duy trì hoạt động của hệ thống giải trí, các tính năng an toàn và nhiều thiết bị quan trọng khác. Vì vậy, dù xe điện vẫn có thể sạc pin chính bằng bộ sạc nhanh DC, sự cố ICCU có thể khiến nhiều hệ thống phụ ngừng hoạt động hoặc chỉ vận hành trong thời gian ngắn.

Khảo sát của Consumer Reports với hơn 380.000 chủ xe cho thấy một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng xe mất công suất khi đang di chuyển. Nhiều chủ xe phản ánh xe có thể dừng hẳn giữa đường dù vẫn còn đủ pin để tiếp tục chạy, gây bất tiện và tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Xe điện Kia EV9 GT-Line bản thể thao. Ảnh: Kia

Tập đoàn ôtô Hàn Quốc đã hai lần tiến hành triệu hồi xe và cố gắng khắc phục bằng các bản cập nhật phần mềm cùng việc thay thế linh kiện. Tuy nhiên, Consumer Reports cho biết tỷ lệ chủ xe điện Hyundai và Kia gặp lỗi liên quan ICCU dao động từ 2-10%, cao hơn đáng kể so với mức dưới 1% ở các mẫu xe cùng đời của những hãng khác. Nhiều chủ xe cũng cho biết sự cố vẫn xuất hiện dù xe đã được sửa chữa trong vài năm qua.

Theo InsideEVs, nguyên nhân kỹ thuật nằm ở bóng bán dẫn (transistor) bên trong ICCU có thể bị hỏng do quá áp trong đầu và cuối chu trình sạc pin 12V. Quy trình sửa chữa hiện nay gồm kiểm tra hệ thống điều khiển để tìm mã lỗi. Nếu phát hiện lỗi, kỹ thuật viên sẽ thay ICCU và cầu chì liên quan, đồng thời thay dung dịch làm mát chuyên dụng miễn phí. Nếu không phát hiện mã lỗi, xe sẽ được cập nhật phần mềm điều khiển.

Steven Elek, trưởng bộ phận phân tích dữ liệu ôtô của Consumer Reports, cho biết việc một linh kiện gây ra nhiều sự cố không phải điều hiếm gặp, nhưng việc vấn đề kéo dài qua nhiều năm là điều đáng chú ý. Theo ông, Hyundai Ioniq 5 từng đạt kết quả thử nghiệm tốt hơn Tesla Model Y ở một số hạng mục, nhưng lỗi ICCU đã kéo giảm đáng kể điểm tin cậy tổng thể của mẫu xe này, khiến nó không đạt tiêu chí lọt danh sách xe khuyến nghị của Consumer Reports.

Hyundai cho biết hãng đang phối hợp với các nhà cung cấp để đưa linh kiện đến đại lý nhanh nhất có thể và sẽ hoàn trả một phần chi phí mà khách hàng đã tự chi trả để sửa chữa hỏng hóc liên quan đến sự cố. Kia cho biết các linh kiện cần thiết đã có sẵn để tiến hành sửa chữa, trong khi Consumer Reports không đề cập phản hồi chính thức từ Genesis về vấn đề này.

Hồ Tân (theo The Drive)