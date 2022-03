Sự chuyển mình của bất động sản phía Tây Hà Nội

Loạt dự án cao cấp đã khiến bất động sản phía Tây Hà Nội có thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng, mang đến trải nghiệm sống và đầu tư mới.

Với quỹ đất rộng lớn và còn chưa được khai thác hết, khu vực Tây Hà Nội đang thu hút nhiều dự án mới đầu tư. Việc phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, xây dựng thêm các tuyến đường huyết mạch như trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, đường vành đai 3, vành đai 3.5, Đại lộ Thăng Long... đã đưa phía Tây Hà Nội trở thành khu vực phát triển mới năng động. Sự kết nối các tuyến đường nghìn tỷ không chỉ mang lại cho cửa ngõ phía Tây một bộ mặt khác, mà còn thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Nếu trước kia người dân có tâm lý ngại khi mua nhà ở xa, tốn thời gian khi đi vào trung tâm thì nay các thói quen đã thay đổi. Bởi lẽ các dự án bất động sản khu Tây hiện nay đều chú trọng đến cảnh quan sống, xây dựng những mô hình hồ điều hòa, vườn tự nhiên, mở thêm nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi mang đến tiện ích cho cư dân như Thiên Đường Bảo Sơn, Aeon Mall Hà Đông, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bảo tàng Hà Nội...

Chính vì tiềm năng phát triển đó, khu vực Tây Hà Nội cũng được các ông lớn trong lĩnh vực bất động sản chọn làm bến đỗ như Masterise Homes với Masteri West Heights, Vingroup với Smart City và Green Bay...

Phối cảnh dự án Masteri West Heights. Ảnh: Masterise Homes

Masteri West Heights được phát triển và đầu tư bởi Masterise Homes với lối kiến trúc độc đáo. Nằm ở đại đô thị Smart City, Masteri West Heights sở hữu tầm nhìn toàn cảnh thâu gọn toàn bộ cảnh quan, đồng thời được "cộng sinh" hệ thống tiện ích nổi bật của Smart City như công viên trung tâm, hồ trung tâm, vườn Nhật Bản...

Theo chủ đầu tư dự án, Masteri West Heights đề cao tính riêng tư, giao hòa cùng thiên nhiên bằng những thiết kế mở, tận hưởng không gian sống xanh, cùng nhiều tiện ích đẳng cấp quốc tế. Đặc biệt, có nhiều tiện ích chỉ có tại dự án, đặc quyền cho cư dân Masteri West Heights, ví như vườn xanh lọc không khí, sân thiền và yoga ngoài trời, thác nước ánh sáng, công viên nước tương tác...

Phối cảnh cảnh quan ngoài trời của Masteri West Heights. Ảnh: Masterise Homes

Masteri West Heights được kiến tạo bởi đội ngũ phát triển nổi tiếng thế giới. Kiến trúc tổng thể độc đáo của toàn khu được thiết kế bởi Tange – đơn vị thiết kế kiến trúc nổi tiếng đến từ Nhật Bản với những công trình nổi tiếng như cung thể thao Olympic, sân vận động quốc gia Yoyogi. Cảnh quan Masteri West Heights được Land Sculptor – đơn vị thiết kế cảnh quan hàng đầu châu Á đảm nhận. Trong khi đó, nội thất dự án mang lại nét ấn tượng sang trọng ghi dấu ấn của Studio HBA.

Phối cảnh phía ngoài Masteri West Heights. Ảnh: Masterise Homes

Ngoài ra, tại Masteri West Heights, cư dân sẽ được chăm sóc chu đáo thông qua các dịch vụ đặc quyền 24/7 từ Masterise Property Management, đảm bảo cuộc sống an yên với an ninh, an toàn tuyệt đối cùng sự bảo toàn giá trị tài sản.

Yên Chi