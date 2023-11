Sự chân thành của anh sẽ khiến tim em rụng động

Em sinh năm 1989, giản dị, dáng người nhỏ nhắn, thú vui của em như nhiều bạn nữ khác là thích nấu ăn, đọc sách, cắm hoa.

Ngày cuối tuần trong nắng thu dịu nhẹ, thả lỏng mình với tâm trạng thư thái, thong thả của ngày nghỉ cuối tuần, mở báo VnExpress đọc những dòng tin thông báo đợt gió đầu tiên trong năm sắp tràn về Hà Nội, khiến em tự hỏi mình làm thế nào để gặp được người bạn đời của mình đây. Khi tiếp tục đọc những bài viết được đăng trên "Nên duyên nhờ Hẹn hò VnExpress", em tự nhủ rằng, chần chờ gì nữa, nhanh viết thư để gửi thôi. Thế là những dòng viết bắt đầu được hình thành từ đây. Bài viết của em được viết gửi về chuyên mục Hẹn hò như vậy đấy.



Em không tự nhận mình xinh đẹp nhưng ưa nhìn. Em tự tả vậy thôi, mong mình sớm gặp nhau để anh kiểm chứng lời miêu tả nhé. Em đang sống cùng gia đình tại Hà Nội. Em làm công việc nhà nước ổn định. Mặc dù em là thế hệ cuối của 8X nhưng lại khá kín tiếng trên mạng xã hội, không thích sống ảo, thả thính trên mạng. Em cũng thích dọn dẹp nhà cửa cuối tuần, thích sự ngăn nắp, gọn gàng. Cuối tuần em thường cùng gia đình ra ngoại thành để thay đổi không khí sau một tuần làm việc.



Vì em vẫn còn độc thân, chưa từng lập gia đình nên mọi người cứ nghĩ rằng do em kén chọn hoặc là thích cuộc sống độc thân rồi, không phải vậy đâu. Một thoáng suy nghĩ sẽ sống độc thân chưa từng xuất hiện lần nào trong em cả. Kén chọn thì càng không phải rồi, vì em cũng chỉ là một cô gái bình thường, giản dị như bao cô gái khác mà thôi. Em nghĩ rằng mỗi người đều có mảnh ghép của riêng mình. Khi duyên tới, mình sẽ gặp đúng người, đúng thời điểm.



Ai cũng nghĩ em đang chờ đợi một người hoàn hảo, hào hoa đây. Thực sự, người em mong được gặp gỡ là người giản dị, hiền lành, tử tế, lương thiện, chưa từng lập gia đình, có việc làm ổn định, sinh sống, làm việc tại Hà Nội để mình tìm hiểu được thuận lợi. Em mong nhận được thư từ anh những dòng thư không phải hoa mỹ, chỉ cần chân thành. Sự chân thành sẽ giúp mình hiểu rõ về nhau, tạo nên những cảm xúc chân thật. Sự chân thật là điều khởi tạo nên những cảm xúc rung động tim mình. Khi đã gặp đúng người, chỉ cần như vậy thôi là đủ.



Em biết rằng không chỉ có mình em đang tìm và mong sớm gặp được anh, chắc chắn anh cũng như em, đang tìm em, mong sớm được gặp em. Mong rằng chúng mình sẽ đủ may mắn để tìm và gặp nhau, được nên duyên cùng nhau như nhiều cặp đôi may mắn khác. Một ngày không xa, còn gì hạnh phúc hơn khi mình thuộc trong số các cặp đôi nên duyên nhờ chuyên mục Hẹn hò và cùng nhau viết bài cảm ơn gửi về chuyên mục. Mong sớm nhận được thư anh.

