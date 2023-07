Stylist tóc Việt - Hàn kết hợp trình diễn tại 'Ready for New Game'

Stylist 30Shine và Hàn Quốc thể hiện tài năng sáng tạo kiểu tóc uốn K-Perm trực tiếp trên sân khấu, mang đến sự tươi mới cho nam giới.

Sự kiện ngành tóc dành cho nam giới "Ready for New Game" lần đầu tiên được 30Shine phối hợp tổ chức cùng ATS - thương hiệu cung cấp giải pháp uốn tóc hàng đầu Hàn Quốc, vào ngày 4/7. Chương trình mang tới bộ sưu tập tóc uốn K-Perm cùng màn biểu diễn tạo kiểu tóc đẳng cấp của các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.

K-Perm là dịch vụ uốn đột phá được thừa hưởng phong cách từ những mẫu tóc uốn phổ biến và được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Đội ngũ stylist ATS for man và 30Shine đã cùng nghiên cứu, điều chỉnh để tạo ra bộ sưu tập K-Perm dành riêng cho thị trường Việt Nam, phù hợp với gương mặt, chất liệu tóc, khí hậu và văn hóa.

Bộ sưu tập tóc K-Perm được sáng tạo cho phù hợp với văn hóa, khí hậu của Việt Nam. Ảnh: 30Shine

Với kỹ thuật được chuyển giao và đào tạo độc quyền cho 30Shine từ đội ngũ stylist ATS for man cùng sự hỗ trợ của nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc - SoonSiKi, chương trình mang đến cho người xem những kỹ thuật uốn tân tiến. Bên cạnh đó các sản phẩm được sử dụng trong dịch vụ uốn K-Perm cũng được giới thiệu và công khai minh bạch. Điều này giúp đảm bảo tạo ra những nếp tóc bóng khỏe và mềm mượt cùng sản phẩm hóa chất an toàn, uy tín. Với bước chuyển mình quan trọng, 30Shine hứa hẹn trở thành địa điểm làm đẹp số một cho nam giới.

Show diễn gồm 5 phần chính mang lại sự mãn nhãn và hào hứng cho khách mời:

Màn trình diễn của nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc - SoonSiKi

Tại sự kiện, hair stylist nổi tiếng Hàn Quốc - SoonSiKi đã tạo kiểu tóc uốn trực tiếp trên sân khấu cho 3 mẫu tóc khác nhau nằm trong bộ sưu tập tóc uốn K-Perm. Toàn bộ khách mời và giới stylist có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách uốn tóc độc đáo, chuyên nghiệp.

Ông SoonSiKi có gần 20 năm kinh nghiệm trong làng tóc tại Hàn Quốc. SoonSiKi luôn tạo ra xu hướng và bắt trend nhanh chóng trong ngành mỹ phẩm tóc chuyên nghiệp khi sở hữu kênh Youtube và Instagram có lượng follower đông đảo. Ông cũng đóng vai trò quan trọng tại nhiều sự kiện lớn như: tuần lễ thời trang Thượng Hải, thời trang quốc tế Đài Loan... Với sự đóng góp của ông trong sự kiện này, 30Shine ghi dấu mốc nâng tầm kỹ năng, khẳng định vị thế của mình trong ngành làm đẹp cho nam giới tại Việt Nam.

Stylist của 30Shine cùng nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng SoonSiKi trên sân khấu. Ảnh: 30Shine

Chia sẻ về xây dựng phong cách cá nhân cho nam giới

Không chỉ đơn thuần là một show diễn tóc nam, "Ready for New Game" còn chú trọng xây dựng phong cách thời trang cá nhân cho nam giới Việt. Ông Khuất Năng Vĩnh - Giám đốc sáng tạo tạp chí Men’s Folio Vietnam, cho biết: "Diện mạo chải chuốt là chìa khóa thành công của người đàn ông. Vì thế, bên cạnh những bộ trang phục thời trang diện hàng ngày thì việc trang bị cho mình một kiểu tóc chỉn chu là thứ cần thiết để tạo thiện cảm và gây ấn tượng tốt nhất cho người đối diện". Ông khẳng định ấn tượng đầu tiên cũng là ấn tượng cuối cùng. Do đó, một kiểu tóc tốt là cần thiết cho sự tự tin dẫn đến thành công của người nam giới.

Đánh dấu hợp tác chiến lược giữa 30Shine và ATS for man

Tại sự kiện, 30Shine và ATS for man - nhãn hiệu thuốc uốn số một tại Hàn Quốc đã ký kết hợp tác. Lễ ký kết đánh dấu bước chuyển giao công nghệ độc quyền và ký kết hợp tác của ATS với 30Shine, tạo tiền đề cho hành trình nâng tầm phong cách đàn ông Việt trong tương lai.

ATS for man được thành lập vào năm 1991 và là công ty đầu tiên giới thiệu máy uốn nóng trên thị trường, góp phần dẫn dắt uốn tóc Hàn Quốc trở thành xu hướng toàn cầu như hiện nay.

Các stylist chuyên nghiệp của 30Shine trình diễn tóc uốn K-Perm

Về phía 30Shine, góp mặt tại sự kiện là 5 stylist chuyên nghiệp trình diễn và tạo kiểu tóc uốn trong bộ sưu tập K-Perm. Với kinh nghiệm cùng sự am hiểu khách hàng, stylist 30Shine đã cùng trao đổi chuyên môn với nhà tạo mẫu tóc SoonSiKi hoàn thiện và giới thiệu các kiểu tóc uốn K-Perm để phù hợp với nhu cầu, phong cách và chất liệu tóc của nam giới Việt. Bộ sưu tập tóc này mang phong cách mới lạ, hứa hẹn là xu hướng tóc uốn "hot" cho nam giới trong năm nay hoặc nhiều năm tới.

Phần trình diễn tóc cùng rapper Andree Right Hand. Ảnh: 30Shine

Màn trình diễn tóc trên nền nhạc Rap

Màn trình diễn đặc biệt của ca sĩ khách mời Andree Right Hand với bản mash-up CLME (Chạm làn môi em), Chơi như tụi Mỹ và ca khúc Nhạc anh tạo điểm nhấn cho chương trình khiến khách mời "không thể ngồi yên". Nam ca sĩ kết hợp cùng dàn người mẫu tóc trình diễn trên sân khấu.

Phần biểu diễn kết hợp nhạc và tóc đỉnh cao mang đến sự mãn nhãn cả về âm thanh, ánh sáng, giúp bắt trọn khoảnh khắc đẹp của bộ sưu tập tóc uốn K-Perm. Bên cạnh đó, sự cuồng nhiệt của khách mời tạo nên một cái kết "bùng nổ" cho "Ready for New Game".

K-Perm không đơn thuần là một kiểu tóc mà là một trải nghiệm sáng tạo và thú vị. Đây là cách để đấng mày râu vào cuộc, thể hiện phong cách và khám phá những vẻ đẹp mới lạ mang tới sự tự tin, cuốn hút.

30Shine là chuỗi salon tóc nam với hệ thống hơn 80 salon trên toàn quốc. Trước đây, 30Shine đầu tư nhiều vào khâu vận hành, công nghệ và phát triển kinh doanh. Năm nay, với định hướng mới, thương hiệu mong muốn xây dựng nên hình ảnh những người đàn ông hiện đại, chỉn chu. Vì vậy, show trình diễn cùng bộ sưu tập tóc uốn K-Perm ra đời là khởi đầu cho nhiều sự thay đổi, đầu tư vào chuyên môn, đào tạo và liên tục đưa về những stylist tóc giỏi nhất. 30Shine sẽ còn kết hợp với nhiều đối tác lớn trên thế giới để đưa về những công nghệ làm tóc tốt nhất để phục vụ khách hàng tại Việt Nam.

Hải My