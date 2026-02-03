Study4 cung cấp giải pháp ôn luyện đa dạng chứng chỉ ngoại ngữ

Nền tảng Study4 cung cấp thư viện đề thi và module ôn luyện trực tuyến cho nhiều chứng chỉ ngoại ngữ, hỗ trợ người học xây dựng lộ trình và theo dõi tiến độ.​​​​

Trong bối cảnh học tập hiện đại, việc luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS, TOEIC, HSK không còn giới hạn trong lớp học truyền thống mà chuyển dần sang hình thức trực tuyến. Theo đó, Study4 được định vị là nền tảng luyện thi toàn diện, phù hợp với người học IELTS, TOEIC và HSK tại nhà. Sau bốn năm ra mắt, nền tảng này đã thu hút hơn 2 triệu người học và luyện thi

Nền tảng sở hữu thư viện hơn 3.000 đề thi, không chỉ tập trung vào IELTS và TOEIC mà còn mở rộng sang HSK, TOPIK và JLPT. Mỗi đề thi đều đi kèm đáp án chi tiết, hỗ trợ người học tự đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm.

Người dùng ôn luyện trên nền tảng Study4. Ảnh: Study4

Hiện nay, Study4 cung cấp nhiều module theo nhiều trình độ khác nhau. Các module luyện thi được thiết kế bám sát cấu trúc đề thi, giúp người học tiếp cận nội dung ôn luyện theo hướng thực tế và có định hướng rõ ràng.

Đối với người học mất gốc hoặc muốn tự học tại nhà, giải pháp này cung cấp Combo Practical English nhằm xây dựng nền tảng từ vựng, ngữ pháp, phát âm và cải thiện khả năng giao tiếp.

Với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, Study4 triển khai module TOEIC bốn kỹ năng, bao gồm chương trình "Complete TOEIC" cho kỹ năng Nghe (Listening) và đọc (Reading) và khóa học riêng cho hai kỹ năng Nói (Speaking), viết (Writing).

Bên cạnh đó, nền tảng này phát triển module luyện thi IELTS bốn kỹ năng với hai chương trình IELTS Fundamental và IELTS Intensive, cung cấp kiến thức cho người học từ trình độ cơ bản đến mục tiêu 7.0 IELTS trở lên.

Phương Uyên, học viên của nền tảng, chia sẻ, khóa học IELTS Intensive có hướng dẫn chi tiết từng dạng bài Reading và Listening, giúp em nắm được cách làm bài, cách đọc và nghe hiệu quả hơn.

"Phần Writing có bài mẫu để em học từ mới và rèn kỹ năng triển khai ý cũng như phát triển câu", Uyên nói thêm.

Trong năm 2025, Study4 tiếp tục xây dựng hệ thống khóa học tiếng Trung trực tuyến HSK từ cấp 1 đến cấp 6 dành cho người học trình độ cơ bản đến nâng cao. Học viên theo học module tiếng Trung có thể hướng tới mức điểm tối thiểu 180 cho mỗi cấp độ.

Là phần mềm luyện thi trực tuyến, nền tảng có khả năng cập nhật nội dung khi cấu trúc đề thi thay đổi, đồng thời, tùy biến tính năng theo từng ngôn ngữ. Hiện, nền tảng này hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời, mở rộng sang tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Study4 cung cấp giải pháp ôn luyện đa dạng chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: Study4

Trong quá trình làm bài, học viên có thể sử dụng công cụ tích hợp trên nền tảng như tra cứu từ vựng, đánh dấu nội dung quan trọng và ghi chú. Hệ thống đồng thời thống kê kết quả, cho phép phân tích số câu đúng, sai cũng như các dạng bài thường gặp lỗi.

Song song, Study4 liên tục nâng cấp và mở rộng các module luyện thi để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng. Nền tảng cũng xây dựng lộ trình học theo tiêu chí: cấu trúc rõ ràng, tinh gọn. Qua đó, học viên được tiếp cận nhiều phương pháp học tập hiện đại nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả.

Cụ thể, các module luyện thi Writing và Speaking IELTS, TOEIC được tích hợp công nghệ chấm điểm và nhận xét bằng AI, tự động đề xuất những điểm cần cải thiện, hỗ trợ quá trình tự học tại nhà.

Toàn bộ khóa học trên Study4 áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng (spaced repetition) qua luyện tập flashcard, giúp người học ghi nhớ từ vựng và kiến thức trong thời gian dài. Ngoài ra, nền tảng còn tích hợp phương pháp nghe chép chính tả chủ động với các bộ đề thi thật.

Trong mỗi khóa học, bên cạnh video bài giảng chi tiết còn có các bài tập tương tác như trắc nghiệm, điền từ, ghép cặp từ vựng, góp phần tăng tính trực quan và hiệu quả học tập.

Nhật Lệ