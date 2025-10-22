Stroman áp dụng công nghệ Đức vào sản xuất ống nhựa

Stroman ứng dụng dây chuyền ép đùn tự động, công nghệ kiểm soát chất lượng Đức và hệ thống sản xuất khép kín, tạo ra ống nhựa chính xác, bền và an toàn.

Đại diện đơn vị cho biết, trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, Việt Nam đang đặt ra những tiêu chuẩn mới về chất lượng và độ bền của công trình. Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hay khu đô thị mới, hệ thống cấp thoát nước, mạch ngầm của hạ tầng, cũng cần được chú trọng để đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuổi thọ lâu dài. Trong bối cảnh đó, ống nhựa Stroman, thương hiệu cao cấp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, đang không ngừng phát triển theo triết lý "Bền bỉ chất Đức", mang công nghệ và quy chuẩn Đức đến từng công trình Việt.

Quy trình sản xuất của đơn vị được giám sát song song bởi chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Ảnh: Stroman

Cũng theo đại diện, trong ngành công nghiệp, khái niệm "chuẩn Đức" từ lâu gắn liền với sự chính xác, kỷ luật và bền vững. Đức nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực cơ khí, ôtô hay điện tử mà còn ở cách định nghĩa chất lượng như tiêu chuẩn không thỏa hiệp. Mỗi chi tiết nhỏ trong sản phẩm "chuẩn Đức" đều được kiểm soát nghiêm ngặt, từ thiết kế, vật liệu, vận hành máy móc đến khâu kiểm định. Chính tinh thần đó đã biến "Made in Germany" - sản xuất tại Đức, thành dấu ấn uy tín toàn cầu.

Khi sản phẩm đạt "chuẩn Đức", nghĩa là nó đã vượt qua nhiều thử nghiệm về độ bền, an toàn và khả năng thích ứng trong mọi điều kiện. Với Stroman, việc chọn "chuẩn Đức" làm nền tảng phát triển thể hiện cam kết mang đến giá trị sử dụng bền vững và niềm tin lâu dài cho công trình tại Việt Nam.

Tại các nhà máy Stroman, hệ thống dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn châu Âu. Đơn vị nhập khẩu thiết bị từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Krauss Maffei, Battenfeld (Đức), Zeppelin (Italy) hay Sica (Đức)... những cái tên đã trở thành biểu tượng của công nghệ ép đùn, xử lý nhựa và tự động hóa.

Nhờ sự đồng bộ này, mỗi ống nhựa Stroman đều đạt độ chính xác cao, giúp tăng tuổi thọ, hạn chế mài mòn, chịu áp lực tốt. Mỗi sản phẩm khi rời dây chuyền là kết quả của công nghệ tinh vi và kiểm soát tỉ mỉ, thể hiện tinh thần Đức - "chất lượng là uy tín thương hiệu".

Quy trình sản xuất của đơn vị. Ảnh: Stroman

Công nghệ là một phần trong triết lý sản xuất của Stroman, yếu tố quan trọng khác nằm ở nguyên liệu, phần được ví như "linh hồn" của sản phẩm. Stroman sử dụng 100% nhựa nguyên sinh cao cấp nhập khẩu từ Borouge (UAE), SCG (Thái Lan), AGC (Nhật Bản) và Hyosung (Hàn Quốc). Việc kiên định với nguyên liệu nguyên sinh giúp sản phẩm an toàn cho sức khỏe, không gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời có khả năng chịu nhiệt, chống hóa chất và ăn mòn tốt.

Quy trình sản xuất của Stroman được giám sát song song bởi chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư Việt Nam am hiểu thị trường trong nước. Sự kết hợp này giúp sản phẩm vừa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, vừa phù hợp điều kiện khí hậu và đặc thù công trình Việt Nam.

Trước khi đưa ra thị trường, mỗi lô sản phẩm được kiểm định qua nhiều bước như thử áp lực, kiểm tra khả năng chịu nhiệt, chống hóa chất, đánh giá độ bền cơ học và độ ổn định kích thước. Tất cả đều tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, TCVN 8491-2, DIN 8061 và DIN 8062, đây là những quy chuẩn được xem là thước đo khắt khe của ngành nhựa toàn cầu.

Đại diện Stroman cho biết, bằng việc kết hợp công nghệ tiên tiến, nguyên liệu tinh khiết và quy trình sản xuất chặt chẽ, sản phẩm của đơn vị trở thành giải pháp cấp thoát nước an toàn và bền vững cho hàng chục nghìn công trình trên cả nước. Các dòng sản phẩm uPVC, PP-R, HDPE cùng hệ phụ kiện đồng bộ giúp nâng cao hiệu suất sử dụng, giảm thất thoát nước, kéo dài tuổi thọ hệ thống và tiết kiệm chi phí vận hành.

Với công ty, mỗi sản phẩm không chỉ là ống nhựa mà là kết quả của công nghệ và tinh thần Đức được thể hiện bằng sự tỉ mỉ của người Việt. Mỗi chi tiết được hoàn thiện với mục tiêu đồng hành bền vững cùng công trình theo thời gian.

"Thông điệp 'Bền bỉ chất Đức' vừa là khẩu hiệu, vừa là cam kết về chất lượng, độ bền và sự an toàn. Đó cũng là cách chúng tôi đóng góp vào hành trình xây dựng các công trình Việt Nam vững chắc, thân thiện và hướng tới phát triển bền vững", đại diện nói.

(Nguồn: Stroman)