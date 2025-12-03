UAETại Dubai, streamer Subhan Mamedov mời võ sĩ Shovkhal Churchaev đến giao lưu hôm 30/11, nhưng bị vị khách hành hung không thương tiếc.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Churchaev liên tục tát, đấm, dùng đòn gối rồi kéo lê Mamedov trên sàn trong những tiếng cãi vã. Dù lép vế hoàn toàn và chịu trận, streamer Azerbaijan dường như vẫn cự cãi Churchaev.

Streamer vừa mất tiền vừa bị đánh Churchaev đánh streamer Mamedov ngay trên livestream hôm 30/11.

Nguyên nhân vụ việc là Mamedov, còn được biết đến với tên "Subo", đã chọc giận Churchaev bằng một câu đùa nhưng lại mang tính sỉ nhục. Subo móc mỉa Churchaev phải "quỳ gối, bò đến trước mặt chủ tịch Dana White để xin hợp đồng thi đấu ở UFC".

Cách nói chuyện "cà khịa" khách mời của Subo không lạ, song bầu không khí đã leo thang căng thẳng khi Churchaev không muốn đùa. Võ sĩ Chechnya yêu cầu Subo quỳ xuống xin lỗi, điều này không xảy ra dẫn đến việc Subo bị tấn công dữ dội, dù anh phải bỏ ra tới 30.000 USD để mời Churchaev đến giao lưu.

Theo truyền thông, Churchaev có thể phải đối mặt với luật pháp UAE vì hành động bạo lực và côn đồ. Tờ Baku.ws trích dẫn lời luật Maxim Silvestri: "Tại Dubai, nhà chức trách thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân. Hành vi gây thương tích, xâm phạm thân thể người khác nơi công cộng hoặc tại nơi làm việc có thể dẫn đến án phạt nặng, thậm chí đi tù. Trong trường hợp này, người streamer nhiều khả năng bị tổn thương nghiêm trọng".

Gương mặt biến dạng của Mamedov sau khi nhận đòn từ Churchaev hôm 30/11. Ảnh: Dexerto

Không phải lần đầu Churchaev dính vào lộn xộn. Tháng 8/2022, võ sĩ MMA này đã tấn công và đe dọa tới đối thủ Iran, Mohammad Heibati trong một buổi trò chuyện dạng podcast tại Moscow. Đến tháng 9/2023, trận đấu giữa Churchaev và Shamil Galimov không thể diễn ra như kế hoạch vì đôi bên xô xát ở buổi họp báo trước trận.

Churhaev thi đấu ở hạng nhẹ MMA. Võ sĩ sinh tại Nga đã có hơn 10 trận chuyên nghiệp từ năm 2018, với 8 chiến thắng.

