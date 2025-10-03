Strava kiện Garmin

Strava kiện đối tác lâu năm Garmin với cáo buộc vi phạm bằng sáng chế và cho rằng "chỉ bồi thường tiền là không đủ".

Trong đơn kiện trình lên tòa án liên bang quận Colorado hôm 30/9, nền tảng theo dõi hoạt động thể thao cho rằng Garmin vi phạm thỏa thuận giữa hai bên, xâm phạm bằng sáng chế của Strava về tính năng segment (đoạn đường được người dùng tạo ra để so sánh thành tích) và heatmap (bản đồ nhiệt hiển thị khu vực hoạt động phổ biến).

Strava đề nghị tòa án ngăn Garmin bán hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào có hai tính năng trên, không chấp nhận "chỉ bồi thường tiền". Yêu cầu này nhắm vào nền tảng theo dõi hoạt động thể chất Connect và hầu hết thiết bị Garmin, bao gồm thiết bị điện tử cho xe đạp Edge cùng đồng hồ Forerunner, Fenix, Epix.

Ảnh: Gadgets & Wearables

Theo The Verge, vụ kiện gây bất ngờ vì đây là hai thương hiệu hàng đầu về công nghệ thể thao và có nhiều liên kết trên các nền tảng của nhau. Báo cáo xu hướng Strava công bố năm ngoái cho thấy Forerunner 235 của Garmin là đồng hồ thông minh phổ biến nhất trong cộng đồng người dùng Strava toàn cầu.

Strava nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho tính năng segment năm 2011 và được cấp năm 2015. Trong khi đó, Garmin ra thiết bị Edge 1000 cho xe đạp năm 2014, tích hợp hệ thống segment riêng trong nền tảng Connect. Công ty ký thỏa thuận hợp tác với Strava năm 2015 nhằm đưa Strava Live Segments vào thiết bị của mình.

Trong đơn kiện, Strava cho rằng Garmin vi phạm điều khoản khi mở rộng segment mang thương hiệu Garmin ra ngoài phạm vi trải nghiệm được Strava cho phép. Họ cũng cáo buộc Garmin dùng công nghệ segment để tạo ra một hệ thống cạnh tranh trong hệ sinh thái phần cứng và nền tảng Connect.

Ngoài ra, Strava khẳng định tính năng lập bản đồ nhiệt và gợi ý lộ trình cho các thiết bị Garmin và nền tảng Connect vi phạm hai bằng sáng chế khác, được cấp năm 2016 và 2017. Tuy nhiên theo DC Rainmaker, Garmin đã giới thiệu bản đồ nhiệt trên Connect lần đầu năm 2013.

"Chúng tôi không có ý định thực hiện bất cứ hành động nào làm gián đoạn khả năng đồng bộ dữ liệu của người dùng Garmin với Strava, và hy vọng Garmin cũng coi trọng những người dùng chung như vậy", Brian Bell, người phát ngôn của Strava, nói với Verge.

Matt Salazar, Giám đốc sản phẩm Strava, ngày 2/10 giải thích trên Reddit một phần lý do họ có hành động quyết liệt với đối tác lâu năm. Cụ thể, Garmin đặt ra quy định mới cho mọi đối tác giao diện lập trình ứng dụng, bao gồm Strava, yêu cầu gắn logo Garmin trên mọi bài đăng hoạt động, màn hình, biểu đồ, hình ảnh... Salazar cho biết, vụ kiện nhằm bảo vệ trải nghiệm và dữ liệu người dùng.

Garmin chưa đưa ra bình luận.

Thu Thảo (Theo The Verge, Engadget)