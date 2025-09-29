Stoughton Trailers ra mắt container liên vận thế hệ mới

Container mới cung cấp không gian rộng, độ bền cao hơn, tối ưu hiệu quả vận hành cho các hãng vận tải.

Stoughton Trailers vừa giới thiệu mẫu container liên vận dài 53 feet (khoảng 16,15 mét), được thiết kế nhằm mang lại độ bền vượt trội, dung tích lớn và giá trị lâu dài cho các hãng vận tải cũng như chủ hàng.

"Chúng tôi luôn tập trung vào việc phát triển thiết bị mang lại lợi thế rõ rệt cho khách hàng", ông Pat Gunn, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh mảng liên vận của Stoughton Trailers cho biết. "Sản phẩm mới này đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho thị trường, đáp ứng yêu cầu về độ bền và đồng thời gia tăng sức chứa - yếu tố then chốt giúp tối ưu hiệu quả kinh doanh".

Container mới được thiết kế với vật liệu bền chắc, có khả năng chống chịu mọi thời tiết. Ảnh: Stoughton Trailers

Container mới được chế tạo với kết cấu vững chắc, hướng đến khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, đảm bảo hiệu suất ổn định và tuổi thọ dài hạn. Bên trong, container có chiều rộng 2.375 inches (khoảng 2,55 mét) - rộng hơn 6 cm so với thiết kế hàn tiêu chuẩn. Nhờ đó, dung tích tăng thêm 262 feet khối (khoảng 7,4 m3), tương đương nhiều hơn 6,5% thể tích so với container thép gân sóng thông thường. Kết hợp với thành trong phẳng, không gợn và thanh dẫn logistics tích hợp, hàng hóa được bảo vệ tốt hơn, quy trình bốc xếp diễn ra êm ái, nhanh chóng và an toàn hơn.

Thiết kế tấm composite G-bond cùng vách bên chống chịu thời tiết khắc nghiệt, hỗ trợ loại bỏ tình trạng xuống cấp, lỏng hoặc gãy mối nối đinh tán do sử dụng trong thời gian dài. Ngoài ra, mỗi container được chế tạo vượt chuẩn của Hiệp hội Đường sắt Mỹ (AAR) và tiêu chuẩn vận tải nội địa, với khung thép mạ kẽm nhúng nóng, trụ góc và kết cấu đáy chịu tải cao, giúp chống ăn mòn hiệu quả, giảm tần suất sửa chữa và tiết kiệm chi phí dài hạn. Khung cửa trước và sau được gia cường để chống chịu tần suất đóng mở liên tục, trong khi các chi tiết tiêu chuẩn ISO cho phép xếp chồng và nâng cẩu, đảm bảo tính linh hoạt trong vận chuyển đa phương thức.

Stoughton Trailers là nhà sản xuất thiết bị vận tải hàng đầu có trụ sở tại Wisconsin, Mỹ. Doanh nghiệp nổi tiếng với các dòng sản phẩm bao gồm semi-trailer, container liên vận và thiết bị vận tải chuyên dụng. Với hơn 60 năm hoạt động, Stoughton xây dựng danh tiếng nhờ chất lượng chế tạo bền bỉ, sáng tạo công nghệ và cam kết mang đến giải pháp tối ưu cho ngành logistics và vận tải hàng hóa.

Hải My (Theo Food Logicstics)