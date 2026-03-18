Stockholm phản đối vụ Iran tử hình công dân Thụy Điển

Thụy Điển cho biết người bị Iran xử tử vì "làm gián điệp cho Israel" là công dân nước này và Stockholm đã triệu Đại sứ của Tehran để phản đối.

"Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận thông tin một công dân Thụy Điển hôm nay đã bị xử tử tại Iran", Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho biết ngày 18/3.

Theo bà Stenergard, kể từ khi người đàn ông này bị bắt vào tháng 6/2025, Thụy Điển "nhiều lần nêu vấn đề ở các cấp khác nhau với phía đại diện Iran".

"Trong các cuộc tiếp xúc, chúng tôi đã nhấn mạnh kỳ vọng của Thụy Điển rằng công dân đó sẽ được xét xử công bằng và không bị tuyên án tử hình", Ngoại trưởng nhấn mạnh. "Chúng tôi nhận thấy quy trình pháp lý dẫn đến việc xử tử không được tiến hành đúng các nguyên tắc pháp quyền".

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo đã triệu Đại sứ Iran tại Stockholm để "phản đối mạnh mẽ".

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard phát biểu tại Stockholm ngày 22/1. Ảnh: AFP

Dù Ngoại trưởng Thụy Điển không nêu danh tính công dân, người này nhiều khả năng là Kurosh Keyvani. Hãng tin Mizan của cơ quan tư pháp Iran đưa tin Kurosh Keyvani bị kết án tử hình hôm nay vì tội cung cấp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel "hình ảnh và thông tin về các địa điểm nhạy cảm tại Iran".

Keyvani bị bắt trong cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025. Người đàn ông này được cho là đã nhiều lần gặp các đặc vụ từ cơ quan tình báo Mossad của Israel và được huấn luyện ở "6 quốc gia châu Âu cũng như tại Tel Aviv".

Kurosh Keyvani. Ảnh: Mizan

Sau cuộc chiến 12 ngày với Israel và Mỹ hồi tháng 6/2025, Iran mạnh tay truy quét gián điệp và đã bắt giam, tử hình nhiều người vì cáo buộc này.

Giới chuyên gia nhận định cơ quan tình báo Mossad của Israel đã xây dựng một mạng lưới gián điệp dày đặc tại Iran trong nhiều thập kỷ, tuyển mộ những quan chức tham nhũng, nhà khoa học hạt nhân hay người bất đồng chính kiến làm đặc tình để cung cấp thông tin và chỉ điểm mục tiêu.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)