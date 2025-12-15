Sting Energy hợp tác đội đua xe F1, tăng kết nối với công chúng

Thương hiệu nước tăng lực Sting Energy hợp tác toàn cầu với đội đua Mercedes-AMG Petronas F1 nhằm tiếp cận công chúng theo hướng đề cao trải nghiệm đa giác quan.

Sting Energy, thương hiệu thuộc tập đoàn PepsiCo, hiện là đối tác chính thức của Giải Đua xe Công thức 1 (Formula 1), vừa ra mắt đoạn phim giới thiệu cú bắt tay với Mercedes-AMG Petronas F1, hôm 3/12. Đoạn phim với nhân vật chính là chiếc xe đua F1, cùng âm thanh "Stingggg" được xử lý từ tiếng động cơ, tạo hiệu ứng vừa lạ vừa quen, truyền tải tinh thần tốc độ, năng lượng tươi trẻ và sự bứt phá mà hai thương hiệu cùng hướng tới.

Hình ảnh thể hiện sự hợp tác giữa Sting Energy và Mercedes-AMG Petronas F1 lan tỏa trên mạng xã hội. Ảnh: Sting Energy

Màn ra mắt này đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lan tỏa ở quốc tế lẫn Việt Nam nhờ cách khai thác sáng tạo những điểm chạm văn hóa và giác quan. Ca sĩ Thanh Duy nhận xét đây là màn hợp tác rất thú vị, đồng thời chia sẻ sự tò mò về những trải nghiệm mà hai thương hiệu sẽ mang đến. Từ những gương mặt quen thuộc với giới trẻ trên mạng xã hội như Đức Anh Phạm, Vũ Thịnh, Hoa Xù cho đến cái tên nổi bật trong giới yêu xe như Tiktoker Thái Hòa 88 đều bày tỏ phấn khích với cách Sting Energy biến âm thanh thành một yếu tố nhận diện sống động.

Ca sĩ Thanh Duy bày tỏ sự quan tâm tới Sting Energy. Ảnh: NVCC

Song song với sự lan tỏa trên mạng xã hội, Sting Energy tiếp tục đưa cú bắt tay này ra đời thực bằng loạt hoạt động trình chiếu ngoài trời tại các địa danh nổi bật. Tối ngày 9/12 vừa qua, hình ảnh Sting Energy và đội đua Mercedes-AMG Petronas F1 đã thắp sáng tòa nhà Saigon Marina IFC Tower bên bờ sông Sài Gòn. Nhờ công nghệ trình chiếu Led hiện đại, tòa tháp trở thành tấm canvas mô phỏng tinh thần tốc độ và năng lượng của cú bắt tay, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc khó quên cho khán giả tại TP HCM.

Hoạt động tại TP HCM là một phần trong chuỗi sự kiện quy mô châu Á nhằm khởi động mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Sting Energy và Mercedes-AMG Petronas F1. Bằng việc kết hợp công nghệ với những điểm chạm văn hóa đặc trưng tại từng địa phương, Sting Energy thể hiện bước tiến trong việc tái định nghĩa trải nghiệm thương hiệu, qua đó thu hút và gia tăng sự kết nối với công chúng.

Hình ảnh Sting Energy và đội đua Mercedes-AMG Petronas F1 đã thắp sáng tòa nhà Saigon Marina IFC Tower tối 9/12. Ảnh: Sting Energy

Ông Eugene Willemsen -Tổng giám đốc Điều hành khối đồ uống quốc tế của PepsiCo chia sẻ: "Việc hợp tác cùng Mercedes-AMG Petronas Formula 1 là sự khẳng định cho cam kết chung của hai bên hướng đến hiệu suất tối ưu, tinh thần đổi mới và chất lượng vượt trội. Đây là những giá trị làm nên bản sắc của cả hai tổ chức". Ông cũng cho biết, ngoài Sting Energy, PepsiCo còn có hai thương hiệu Gatorade và Doritos hợp tác cùng F1, đưa PepsiCo trở thành một phần trong văn hóa của bộ môn đua xe tốc độ cao, qua đó tiếp thêm năng lượng cho cả vận động viên lẫn người hâm mộ.

CEO kiêm Lãnh đội của Mercedes-AMG Petronas F1, ông Toto Wolff, nhận định việc một tập đoàn sở hữu danh mục thương hiệu mạnh như PepsiCo gia nhập hệ sinh thái đối tác là minh chứng cho sức hút của đội nói riêng và của môn thể thao nói chung. "Thương hiệu PepsiCo hoàn toàn đồng điệu với triết lý của chúng tôi trong việc theo đuổi hiệu suất thi đấu tối đa thông qua đổi mới và sự vượt trội trong chất lượng. Sự kết hợp này không chỉ hỗ trợ chúng tôi thi đấu mà còn nâng cao trải nghiệm dành cho người hâm mộ toàn cầu", ông Toto Wolff nói.

Bắt tay với Mercedes-AMG Petronas F1, Sting Energy đánh dấu một hướng đi mới trong việc xây dựng và kể câu chuyện thương hiệu: kết nối người dùng qua những trải nghiệm đa giác quan, chạm đến cảm xúc và khơi gợi phản xạ. Thương hiệu kỳ vọng cú bắt tay này sẽ tiếp tục mở ra những trải nghiệm bùng nổ trên các chặng đua sắp tới dành cho cả khán giả đại chúng lẫn cộng đồng yêu tốc độ.

Theo công bố của doanh nghiệp, cùng với Sting Energy, các sản phẩm của PepsiCo được người tiêu dùng thưởng thức hơn một tỷ lần mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Năm 2024, PepsiCo ghi nhận doanh thu gần 92 tỷ USD, chủ yếu đến từ danh mục sản phẩm đa dạng kết hợp giữa thực phẩm tiện lợi và đồ uống từ các thương hiệu như Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker và SodaStream. Danh mục sản phẩm của PepsiCo bao gồm nhiều loại thực phẩm và đồ uống được yêu thích, trong đó gồm nhiều thương hiệu đạt doanh thu bán lẻ ước tính trên 1 tỷ USD mỗi năm.

Diệp Chi