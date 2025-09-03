Steven Nguyễn - mỹ nam của phim 'Mưa đỏ'

Cảnh Quang (phải) thể hiện khả năng võ thuật ở đoạn đầu phim là một trong những phân đoạn nổi bật của Steven Nguyễn (34 tuổi, tên thật Nguyễn Huy, quê TP HCM). Sau cơn sốt Mưa đỏ - doanh thu hơn 400 tỷ đồng trong 12 ngày, Steven Nguyễn là một trong những cái tên được khán giả quan tâm.
Cảnh Quang (phải) thể hiện khả năng võ thuật ở đoạn đầu phim là một trong những phân đoạn nổi bật của Steven Nguyễn (34 tuổi, tên thật Nguyễn Huy, quê TP HCM). Sau cơn sốt Mưa đỏ - doanh thu hơn 400 tỷ đồng trong 12 ngày, Steven Nguyễn là một trong những cái tên được khán giả quan tâm.
Steven Nguyễn (0:28) trong trailer phim Mưa đỏ. Video: Galaxy Studio
Diễn viên cho biết nghiên cứu về tâm lý, chi tiết lịch sử để xây dựng nhân vật, để hiểu sự trăn trở, giằng xé nội tâm của Quang giữa thời chiến. Phim có cảnh Quang đau lòng vì chứng kiến người vô tội hy sinh trong bom đạn.
Diễn viên cho biết nghiên cứu về tâm lý, chi tiết lịch sử để xây dựng nhân vật, để hiểu sự trăn trở, giằng xé nội tâm của Quang giữa thời chiến. Phim có cảnh Quang đau lòng vì chứng kiến người vô tội hy sinh trong bom đạn.
Để đào sâu vai diễn, anh đọc tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, trao đổi cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền về các tài liệu bối cảnh quanh cuộc chiến.
Diễn viên dành một tháng tập bắn súng ở Củ Chi, luyện võ thuật cho các cảnh giao chiến. Anh áp dụng chế độ kiêng tinh bột, giàu đạm, giảm từ 75 kg xuống 70 kg trong một tháng để có vóc dáng săn chắc.
Để đào sâu vai diễn, anh đọc tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, trao đổi cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền về các tài liệu bối cảnh quanh cuộc chiến.
Diễn viên dành một tháng tập bắn súng ở Củ Chi, luyện võ thuật cho các cảnh giao chiến. Anh áp dụng chế độ kiêng tinh bột, giàu đạm, giảm từ 75 kg xuống 70 kg trong một tháng để có vóc dáng săn chắc.
Hậu trường phân cảnh tập luyện võ thuật của Steven Nguyễn trong Mưa đỏ. Video: Đoàn phim cung cấp
Trước Mưa đỏ, Steven Nguyễn được biết đến với một số web drama, trong đó có Hùng Long Phong Bá (2022) - tác phẩm đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube. Anh vào vai một thành viên trong nhóm bạn gồm bốn chàng trai từ miền quê lên thành phố, vô tình vướng vào cuộc chiến của thế giới ngầm.
Trước Mưa đỏ, Steven Nguyễn được biết đến với một số web drama, trong đó có Hùng Long Phong Bá (2022) - tác phẩm đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube. Anh vào vai một thành viên trong nhóm bạn gồm bốn chàng trai từ miền quê lên thành phố, vô tình vướng vào cuộc chiến của thế giới ngầm.
Chiều cao 1,78 m, thể hình cơ bắp, Steven Nguyễn thường gắn với thể loại hành động, võ thuật.
Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, diễn viên cho biết từng bị giáo viên đánh giá thấp về khả năng diễn xuất. Có thời gian, anh chật vật đi thử vai nhưng chỉ được giao vị trí quần chúng, phải làm thêm công việc soát vé để mưu sinh. Năm 2020-2021, anh tham gia web drama Bi Long đại ca, sau đó được chú ý, có thêm cơ hội casting cho nhiều phim.
Chiều cao 1,78 m, thể hình cơ bắp, Steven Nguyễn thường gắn với thể loại hành động, võ thuật.
Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, diễn viên cho biết từng bị giáo viên đánh giá thấp về khả năng diễn xuất. Có thời gian, anh chật vật đi thử vai nhưng chỉ được giao vị trí quần chúng, phải làm thêm công việc soát vé để mưu sinh. Năm 2020-2021, anh tham gia web drama Bi Long đại ca, sau đó được chú ý, có thêm cơ hội casting cho nhiều phim.
Diễn viên diện vest cách điệu với họa tiết tua rua trong sự kiện công chiếu Mưa đỏ ở TP HCM, hôm 20/8.
Diễn viên diện vest cách điệu với họa tiết tua rua trong sự kiện công chiếu Mưa đỏ ở TP HCM, hôm 20/8.
Anh chuộng phong cách thư sinh, đơn sắc ở đời thường, được nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung so với độ tuổi.
Anh chuộng phong cách thư sinh, đơn sắc ở đời thường, được nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung so với độ tuổi.
Ngoài đóng phim, Steven Nguyễn hiện cộng tác với sân khấu Mới, đóng cùng nghệ sĩ Hoài Linh, Cát Phượng với vở Xóm trọ lắm trò. Sau Mưa đỏ, anh mong tiếp tục được thử sức với dòng phim chiến tranh.
Ngoài đóng phim, Steven Nguyễn hiện cộng tác với sân khấu Mới, đóng cùng nghệ sĩ Hoài Linh, Cát Phượng với vở Xóm trọ lắm trò. Sau Mưa đỏ, anh mong tiếp tục được thử sức với dòng phim chiến tranh.
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp