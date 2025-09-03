Steven Nguyễn - mỹ nam của phim 'Mưa đỏ'

Chiều cao 1,78 m, thể hình cơ bắp, Steven Nguyễn thường gắn với thể loại hành động, võ thuật.



Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, diễn viên cho biết từng bị giáo viên đánh giá thấp về khả năng diễn xuất. Có thời gian, anh chật vật đi thử vai nhưng chỉ được giao vị trí quần chúng, phải làm thêm công việc soát vé để mưu sinh. Năm 2020-2021, anh tham gia web drama Bi Long đại ca, sau đó được chú ý, có thêm cơ hội casting cho nhiều phim.