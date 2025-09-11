Steven Nguyễn làm soát vé trước khi đóng 'Mưa đỏ'

Steven Nguyễn mưu sinh bằng soát vé sân khấu, đóng vai quần chúng trước khi được khán giả biết đến với nhân vật Quang trong "Mưa đỏ".

Steven Nguyễn: 'Tôi từng làm soát vé trước khi đóng Mưa đỏ'

Trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn vào vai trung úy Nguyễn Phúc Quang - sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa được giao trọng trách tái chiếm thành cổ Quảng Trị. Nhân vật được xây dựng là người chính trực, giàu lòng trắc ẩn nhưng đứng ở chiến tuyến đối lập, trở thành đối trọng trực tiếp với Vũ Kiên Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai). Phim có cảnh Quang đau lòng vì chứng kiến người vô tội hy sinh trong bom đạn.

Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy), 34 tuổi, quê TP HCM, tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Sau một năm học, anh bảo lưu kết quả để đi nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian quay lại trường, anh làm thêm tại một sân khấu kịch, diễn những vai quần chúng nhỏ và làm công việc soát vé để tăng thu nhập.

Năm 2021, anh tham gia web drama Bi Long đại ca, sau đó được mời casting nhiều phim, trong đó có Mưa đỏ. Theo diễn viên, ban đầu anh từ chối vai diễn vì bận lịch trình. Tuy nhiên, với sự động viên của quản lý, Steven bay ra Hà Nội để thử vai và may mắn trúng tuyển. Dù có chút thất vọng khi biết vai phản diện, Steven coi đây là thử thách, dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật và tập luyện thể lực.

Với Steven, vai Quang là hình ảnh đại diện cho một phần vết thương của dân tộc. Anh cho rằng nhân vật phản ánh thế hệ trẻ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh và buộc phải cầm súng. "Mưa đỏ mở ra nhiều cơ hội, giúp tôi được nhiều người biết đến hơn. Sau tác phẩm, tôi hy vọng chứng minh năng lực bản thân ở mọi loại vai dù chính hay phụ", diễn viên cho biết.

Chiều 11/9, Mưa đỏ - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - cán mốc 600 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam, là tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên đạt doanh thu này. Sau 20 ngày ra rạp, phim thu hút hơn bảy triệu lượt khán giả, đánh dấu kỷ lục mới của phòng vé trong nước.

Quế Chi - Công Khang