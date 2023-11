Stefano Ricci - từ doanh nghiệp gia đình đến hãng thời trang xa xỉ

Thương hiệu Stefano Ricci được điều hành bởi gia tộc Ricci, thành công nhờ sản xuất trang phục, phụ kiện cho giới siêu giàu.

Sinh trưởng trong gia tộc giàu truyền thống, Stefano Ricci được thừa hưởng tư duy thẩm mỹ, cảm quan nghệ thuật và di sản thủ công. Kỹ nghệ may đo, bản phối màu tinh tế đến chất liệu vải thượng hạng thu hút ông từ bé, hình thành nhiều hoài bão, dự định.

Năm 1972, Stefano Ricci quyết định đặt nền móng đầu tiên cho đế chế thời trang mang tên mình tại Via dei Niccoli, Florence, Italy. Ông định hướng sản xuất loạt sản phẩm may đo, may sẵn, phụ kiện dành riêng cho phái mạnh, ứng dụng chất liệu quý hiếm, độc bản.

Thương hiệu được vận hành hoàn toàn bởi gia tộc Ricci. Stefano là nhà sáng lập kiêm quản lý chung. Vợ ông - Claudia - phụ trách vải, sản xuất. Hai con trai - Niccolò và Filippo - chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển chất liệu. Suốt bốn thập niên sau đó, nhờ kiên định và không ngừng học hỏi, thương hiệu thành công chinh phục nhiều khách hàng khó tính, nhất là giới thượng lưu.

Gia tộc Ricci: Stefano Ricci (trên), Filippo Ricci, Claudia, Niccolò Ricci (từ trái qua). Ảnh: SR

Theo New York Times, Antico Setificio Fiorentino - xưởng lụa cổ được thiết kế bởi họa sĩ, nhà điêu khắc thiên tài Leonardo de Davinci - là nền tảng đưa thương hiệu Stefano Ricci chạm đến những mốc son.

Antico Setificio Fiorentino ra đời từ thế kỷ 18, là một trong những xưởng sản xuất lụa cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Mỗi thước vải được dệt riêng theo yêu cầu bằng kỹ thuật thịnh hành thời Phục Hưng, trên những khung dệt cổ bằng gỗ. Nơi đây cung cấp lụa cho những gia tộc quyền lực nhất, từ năm 1786.

Với khát vọng tôn vinh nghề sản xuất thủ công, truyền thống, Stefano Ricci đã thành công sở hữu xưởng lụa vào năm 2010. Ông lập tức khai thác kỹ thuật chế tác kim hoàn của người Florence, Italy - nghề thủ công nổi bật nhất quê hương ông.

Xưởng lụa Antico Setificio Fiorentino do Leonardo de Davinci thiết kế được thu mua bởi Stefano Ricci. Ảnh: SR

Stefano Ricci đã nâng tầm di sản quê hương qua mẫu khuy măng sét và nút áo, nhấn vào chất liệu độc bản. Thương hiệu ứng dụng kỹ nghệ lâu đời trên vàng, bạch kim, đá quý hay kim cương, đồng thời trau chuốt sản phẩm theo lối duy mỹ Italy - cái nôi của văn hóa phục hưng và thời trang châu Âu.

Cuối cùng, để hoàn thiện thế giới thời trang xa xỉ của mình, biểu tượng Royal Eagle ra đời năm 2005, được ví như trái tim thương hiệu, tôn vinh giá trị cốt lõi gắn liền với chim đại bàng - danh dự, quyền lực và sự kiêu hãnh.

Trên website chính thức, thương hiệu giới thiệu: "Xuất hiện bên cạnh cái tên Stefano Ricci, Royal Eagle mang trong mình tinh thần mạnh mẽ và kiên định của nhà sáng lập, đồng thời khắc họa rõ vị thế, chân dung khách hàng thượng lưu của nhà mốt".

Sản phẩm của hãng hướng đến giới siêu giàu, trau chuốt hình thức lẫn chất lượng. Ảnh: SR

Tại Việt Nam, thương hiệu thuộc phân khúc cao cấp trong thị trường thời trang nam, được đánh giá cao chất lượng, danh tiếng và độ hiếm trong từng sản phẩm.

Với hơn 60 cửa hàng toàn cầu, Stefano Ricci được định vị là "đế chế thời trang dành cho quý ông sành sỏi". Theo Open Knowledge, loạt trang phục, phụ kiện thu hút giới chính khách, doanh nhân.

Hiếu Châu