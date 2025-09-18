Startup Việt ra mắt LocaTalk hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ

Ứng dụng LocaTalk cho phép người dùng sử dụng tai nghe sẵn có để phiên dịch, hỗ trợ giao tiếp trên 10 ngôn ngữ từ điện thoại iPhone.

Theo ông Quyết Vũ, nhà sáng lập LocaAI, đơn vị phát triển LocaTalk, đơn vị mong muốn mang đến giải pháp để người Việt có thể đi mọi nơi trên thế giới song vẫn có thể dùng tiếng Việt để giao tiếp. Trước mắt, ứng dụng hoạt động ở nền tảng iOS, hỗ trợ nhu cầu trao đổi qua AirPods và iPhone.

Lễ ra mắt bản beta LocaTalk AI ngày 14/9. Ảnh: LocaAI

Ứng dụng sẽ hiển thị văn bản dịch để người đối diện đọc, còn người dùng có thể nghe phần dịch. Nếu hai người đối thoại cùng đeo AirPods và sử dụng ngôn ngữ khác nhau, hệ thống sẽ dịch tức thì và truyển tải tới mỗi người.

LocaTalk còn có tính năng Biz Talk hỗ trợ trao đổi tại cửa hàng và trong phòng họp. Người dùng có thể nói tiếng mẹ đẻ và nghe âm thanh dịch qua tai nghe có sẵn. Ở chiều ngược lại, sau khi quét QR code và lựa chọn ngôn ngữ mong muốn, khách hàng ngay lập tức có thể nghe nội dung phiên dịch và phản hồi bằng tiếng mẹ đẻ.

Bên cạnh đó, tính năng Talk Offline của LocaTalk AI cho phép hai người dùng trò chuyện tự nhiên, ứng dụng sẽ tự động dịch song ngữ và không cần Internet hoặc bấm nút. So với các "ông lớn" như Google Live Translate hay Microsoft Translator, ứng dụng cải tiến hơn do không yêu cầu kết nối mạng hoặc thao tác thủ công từng lượt dịch.

Màn hình giao diện LocaTalk. Ảnh: LocaAI

Hiện nay, LocaTalk hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt, Anh, Trung gồm chữ giản thể, phồn thể và tiếng Quảng (sử dụng tại đại lục, Đài Loan, Hong Kong), tiếng Hàn, Nhật, Đức, Pháp và Czech. Trong đó, tiếng Việt được đặt ở trung tâm, với khả năng nhận diện chính xác ngôn ngữ địa phương ở ba miền, giúp cộng đồng người Việt toàn cầu kết nối thuận lợi hơn với thế giới.

Phiên bản Beta của LocaTalk đã có mặt trên App Store, miễn phí để cộng đồng trải nghiệm và góp ý cải thiện. Ông Quyết Vũ cho biết đơn vị có định hướng mở rộng số lượng ngôn ngữ để LocaTalk có thể hỗ trợ lên tới 50 loại, kỳ vọng trở thành một trong những ứng dụng AI phổ biến toàn cầu trong tương lai.

Văn Hà