Startup Việt phát triển giải pháp tạo ra 'doanh nghiệp AI'

Giải pháp của AIZ giúp doanh nghiệp "chuyển đổi AI", dự kiến có thể nâng cao hiệu suất gấp nhiều lần so với nhân sự con người.

Tại buổi ra mắt giải pháp, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC tổ chức sáng 22/1, ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch đơn vị phát triển AIZ, nhận định nhân sự AI có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp, nhờ khả năng làm việc bền bỉ, chi phí thấp.

Ông cho biết việc vận hành một nhân sự AI có thể tốn các chi phí về công nghệ, hạ tầng, điện, khoảng 3.300 USD/năm, còn chi phí cho một nhân sự con người gồm lương, thưởng, bảo hiểm và các chi phí khác thường khoảng 12.300 USD/năm, tức gấp ba lần. Trong khi đó, nhân sự số có thể làm việc 24/7, gấp ba lần giờ hành chính. Từ ví dụ trên, ông cho rằng nhân sự số có chi phí bằng 1/4 nhưng có thể đem lại hiệu suất gấp 12 lần. Đây là một trong những lý do AIZ phát triển giải pháp chuyển đổi AI cho doanh nghiệp, kiến tạo mô hình "Doanh nghiệp AI".

Ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch AIZ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Trọng tâm của mô hình là kiến trúc năm trụ cột công nghệ, bao gồm: Hạ tầng AI và AI Inferencing; nền tảng dữ liệu BrainZ, nền tảng AI AgentZ, quy trình số ColabZ; và lớp ứng dụng Apps và Dashboards.

Trong đó, BrainZ đóng vai trò "Bộ não số", hợp nhất dữ liệu và tri thức theo từng miền nghiệp vụ; AgentZ hình thành lực lượng "Nhân sự số" phối hợp chặt chẽ với con người; và ColabZ tổ chức các quy trình số, phòng ban số, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, tăng tốc vận hành và nâng cao hiệu suất một cách toàn diện.

Theo ông Thắng, kiến trúc này cho phép doanh nghiệp triển khai AI theo lộ trình phù hợp, từ hạ tầng, dữ liệu đến vận hành thực tiễn, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của các ngành, lĩnh vực và quy mô doanh nghiệp khác nhau.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong các quy trình tự động hóa mới. Theo ông, việc tự động hóa trong doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, trước đây chủ yếu gắn với cơ khí; sau đó là tự động hóa điện; tiếp đến là robot với các thao tác đơn giản, lặp đi lặp lại.

"Ở thời đại số, tự động hóa phải gắn với công nghệ thông minh, mà cốt lõi là trí tuệ nhân tạo" ông Quân nhấn mạnh. Ông đưa ra dự đoán tương lai về mô hình nhà máy không ánh đèn, nơi các quy trình được vận hành tự động ở mức cao nhất, trong đó, AI chính là công nghệ xuyên suốt, đóng vai trò trung tâm để đạt tới cấp độ tự động hóa tối ưu.

Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp cần quan tâm nghiêm túc hơn đến AI, đồng thời đặt ra câu hỏi doanh nghiệp và xã hội sẽ làm gì khi AI phát triển đến trình độ cao như con người dự đoán. Còn với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, việc phát triển giải pháp công nghệ riêng là cần thiết để giảm phụ thuộc, dù trong giai đoạn hiện nay vẫn phải "đứng trên vai người khổng lồ" và tiếp tục hợp tác với các đối tác công nghệ toàn cầu.

Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cũng đánh giá cao AIZ khi xây dựng và trình diễn được các giải pháp AI cụ thể tại sự kiện, cho thấy khả năng hiện thực hóa các khái niệm công nghệ tiên tiến vào bài toán sản xuất kinh doanh thực tế.

AIZ cũng là một trong những startup tại Việt Nam thời gian qua nhận được sự hỗ trợ từ Qualcomm để phát triển sản phẩm. Tại sự kiện, ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Đông Dương cho rằng việc ứng dụng AI Agent đang trở thành xu hướng chủ đạo trong quá trình chuyển đổi AI của doanh nghiệp. Theo ông, thay vì chỉ dừng ở các công cụ hỗ trợ đơn lẻ, AI Agent cho phép doanh nghiệp tiến tới mô hình vận hành thông minh hơn, tự động hóa sâu hơn và ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Đại diện Qualcomm khẳng định sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam để áp dụng các công nghệ mới vào thị trường trong nước, đồng thời phát triển các giải pháp AI trên chính nền tảng do Việt Nam làm chủ.

Tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh AI không chỉ là xu hướng công nghệ, mà đang trở thành năng lực cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chuyển đổi AI, theo ông, cần bắt đầu từ việc xây dựng hạ tầng phù hợp, hợp nhất và chuẩn hóa dữ liệu, tiến tới tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành.

"Khi AI được đặt đúng vị trí trung tâm trong cấu trúc dữ liệu, con người và quy trình, doanh nghiệp có thể vận hành chủ động hơn, ra quyết định nhanh và chính xác hơn, mở rộng quy mô mà không phụ thuộc tuyến tính vào nhân sự", ông Hoài đánh giá, khẳng định NIC sẽ đồng hành cùng các mô hình "Doanh nghiệp AI" để thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Lưu Quý