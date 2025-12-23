Startup Việt làm trăm loại sản phẩm sinh học từ bã nông nghiệp

AirX Carbon tận dụng bã cà phê, xơ dừa sản xuất hàng trăm dòng sản phẩm sinh học như bao bì, ly uống, đồ gia dụng, nội thất, xuất khẩu nhiều quốc gia.

Thành lập năm 2015, AirX Carbon là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong phát triển vật liệu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, hướng tới thay thế nhựa nguyên sinh trong công nghiệp. Doanh nghiệp tập trung nghiên cứu dòng vật liệu bio-composite - kết hợp giữa polymer sinh học và phụ phẩm hữu cơ như bã cà phê, xơ dừa, vỏ trấu, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn nhựa từ nhiên liệu hóa thạch.

Các sản phẩm ly, nĩa, muỗng... sản xuất từ bã cà phê của AirX Carbon. Ảnh: AirX Carbon

Theo nghiên cứu từ Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), khoảng 98% lượng nhựa toàn cầu vẫn được sản xuất từ dầu mỏ. Trong bối cảnh đó, các giải pháp vật liệu sinh học như của AirX Carbon đang được xem là xu hướng, khi nhiều quốc gia thúc đẩy giảm phát thải và hạn chế nhựa dùng một lần.

Tại Việt Nam, AirX Carbon thu gom bã cà phê từ các chuỗi F&B lớn, nhà hàng và nhà máy chế biến, sau đó xử lý qua nhiều giai đoạn như phơi, sấy, tách ẩm, nghiền mịn để tạo nguồn nguyên liệu đầu vào. Phần bã cà phê khô được phối trộn cùng polymer nền sinh học, hình thành vật liệu bio-composite có khả năng tái chế nhiều lần. Theo AirX Carbon, vật liệu này không phân hủy sinh học hoàn toàn nhưng có thể thay thế nhựa nguyên sinh trong nhiều ứng dụng đòi hỏi độ bền cao và an toàn khi tiếp xúc thực phẩm.

Ba mẫu ly sản xuất từ bã cà phê của AirX Carbon. Ảnh: AirX Carbon

Hiện sản phẩm của AirX Carbon đã có mặt tại Đức, Pháp, Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines...

Theo doanh nghiệp, sự quan tâm từ các đối tác quốc tế đang gia tăng khi nhiều quốc gia áp dụng quy định mới như Đạo luật nhựa một lần (EU) và chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Từ đó, các doanh nghiệp cần vật liệu thân thiện môi trường để thay thế nhựa truyền thống trong bao bì và sản phẩm tiêu dùng.

Bên cạnh đó, thị trường vật liệu composite có nguồn gốc sinh học toàn cầu được dự báo đạt hơn 80 tỷ USD vào năm 2032, tăng trưởng bình quân 11,2% mỗi năm, theo Allied Market Research (2024). AirX Carbon đánh giá đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu xanh quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp cho biết công ty đang mở rộng nhà máy tại Bình Dương, đồng thời xây dựng mạng lưới thu gom bã cà phê tại các tỉnh thành lớn. Đơn vị đặt mục tiêu hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu sinh học trong nước, hướng đến cung cấp vật liệu bền vững cho các ngành sản xuất và xuất khẩu.

Sản phẩm của AirX Carbon được thử nghiệm các tính năng chịu nhiệt, chịu nước, ứng dụng đa dạng trong đời sống. Ảnh: AirX Carbon

AirX Carbon cũng là startup Việt giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh. Doanh nghiệp đạt giải "Ngôi sao Khởi nghiệp xanh" tại Tuổi Trẻ Startup Award 2024, Top 1 tại Startup Wheel 2024, Top 2 tại Techfest Vietnam 2023 và được vinh danh tại sáng kiến toàn cầu P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals).

Theo đại diện AirX Carbon, việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp không chỉ giúp giảm phát thải carbon, mà còn mở hướng mới cho ngành vật liệu Việt Nam - từ nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên sang mô hình sản xuất tuần hoàn, thân thiện môi trường, phù hợp mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.

Thái Anh