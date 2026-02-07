Startup Việt dự định bán vòng đeo theo dõi thần kinh dưới 250 USD

Startup công nghệ thần kinh Brain-Life của Việt Nam dự kiến thương mại hóa vòng đeo theo dõi trạng thái tinh thần trong năm nay, giá 200-250 USD.

Tại buổi công bố nhận khoản đầu tư 10 tỷ đồng sáng 6/2, đại diện Brain-Life cho biết nguồn vốn mới sẽ là động lực quan trọng để dự án đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường. Họ dự kiến dùng nguồn vốn để tối ưu hóa các phiên bản phần cứng và phần mềm của thiết bị đeo có tên Focus+, đồng thời chuẩn hóa bằng cách hoàn tất đăng ký các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quốc tế, sau đó khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt.

"Dự kiến đầu tháng 4, Brain-Life sẽ tiến hành thử nghiệm diện rộng với nhóm 300 người dùng đầu tiên, trước khi chính thức thương mại hóa vào mùa hè", dự án cho biết.

Bản thử nghiệm vòng đeo Focus+. Ảnh: Nhật Linh

Brain-Life là startup tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thần kinh (Neurotechnology) tại Việt Nam, quy tụ đội ngũ 30 nhân sự chuyên môn cao, trong đó có hơn 10 tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, châu Âu, Australia. Một trong những sản phẩm trọng tâm của startup này là thiết bị đeo có tên Focus+, hướng tới theo dõi trạng thái tinh thần của người dùng theo thời gian thực và đưa ra giải pháp để cải thiện sức khỏe tinh thần.

Điểm đặc biệt của sản phẩm là tích hợp bộ ba cảm biến sinh lý gồm fNIRS (Quang phổ hồng ngoại gần), EEG (Điện não đồ) và PPG (Quang thể tích đồ), đồng thời kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Các dữ liệu giúp người dùng có thể theo dõi mức độ tập trung, thư giãn hay căng thẳng theo thời gian thực, trên ứng dụng điện thoại thay vì phỏng đoán cảm tính.

Brain-Life cho biết họ là một trong hai công ty trên thế giới hiện tích hợp thành công bộ ba cảm biến sinh lý trong cùng một thiết bị. "Việc kết hợp ba cảm biến này, cùng khả năng tự chủ thiết kế vi mạch xử lý tín hiệu y sinh, giúp Focus+ đạt độ chính xác tiệm cận thiết bị y tế chuyên dụng nhưng giá bằng 1/10", TS Vi Chí Thành, Tổng giám đốc Brain-Life, cho biết. Thiết bị dự kiến được bán với giá khoảng 200-250 USD.

Mô hình được Brain-Life dùng để mô phỏng sức mạnh của não, trong đó người dùng đeo vòng và điều khiển thiết bị từ xa. Ảnh: Nhật Linh

Theo TS Thành, sản phẩm cũng hướng tới mục tiêu "bình dân hóa công nghệ cao", hỗ trợ tối ưu sự tập trung cho lao động trí óc như học sinh, nhân viên văn phòng, đến cảnh báo sớm nguy cơ kiệt sức cho các ngành nghề đặc thù, như tài xế đường dài, kỹ sư công trình. Ứng dụng đi kèm tích hợp AI cung cấp các bài tập game luyện não, nhạc, đóng vai trò như giải pháp "tiền can thiệp" giúp ngăn chặn sớm các vấn đề tâm lý.

Khoản đầu tư lần này trị giá 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng), đến từ quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế IDGX. Đây cũng là lần đầu tư dự án này nhận đầu tư từ quỹ, sau thời gian phát triển bằng nguồn vốn từ các nhà đầu tư thiên thần.

Ông Nathan Hoàng, đại diện IDGX, cho biết việc rót vốn được thực hiện sau quá trình thẩm định khắt khe, minh bạch và chuyên nghiệp. "Chúng tôi đồng ý rót vốn vào Brain-Life với mong muốn hỗ trợ một startup Việt có khát vọng đưa khoa học thần kinh Việt Nam lên bản đồ thế giới", ông Nathan Hoàng nói.

Lưu Quý