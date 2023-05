Startup robot Việt dự kiến tuyển hàng trăm nhân sự

Next Robotics đặt mục tiêu mở rộng thị phần, trở thành công ty cung cấp robot Make in Vietnam hàng đầu, hướng tới xuất khẩu sang các nước ASEAN, Nhật Bản.

Để đáp ứng nhu cầu, công ty hợp tác cùng Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt trong các mảng Robotics, AI.

Hợp tác chiến lược về đào tạo và tuyển dụng cùng FUNiX, đơn vị sẵn sàng đón sinh viên đến thực tập và làm việc, tham quan và tìm hiểu về thực tế doanh nghiệp. Công ty cũng sẵn sàng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cử chuyên gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên để rút ngắn khoảng cách giữa dạy và học.

Ông Nguyễn Thành Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Next Robotics cho biết, doanh nghiệp luôn tìm kiếm những ứng viên có đam mê, có định hướng làm sản phẩm công nghệ cao cho ngành sản xuất. Đồng thời, ông đánh giá cao các bạn trẻ có khả năng tự học và có kinh nghiệm về các quy trình trong sản xuất, kho bãi.

Robot tự hành NextAMR sử dụng trong sản xuất công nghiệp do người Việt chế tạo. Ảnh: Next Robotics

Chuyên về phát triển các sản phẩm và giải pháp kết hợp tự động hoá (autonomous), AI inspection và video analytics trong công nghiệp, Next Robotics đang đồng hành cùng nhà sản xuất, kho bãi để triển khai các sản phẩm high-tech, giúp tối ưu nguồn lực lao động, đồng thời tăng hiệu suất vận hành. Startup thực hiện mục tiêu thúc đẩy cho nền công nghiệp đang hiện đại hoá của Việt Nam, và hướng tới trở thành một doanh nghiệp cung cấp robot Make in Vietnam hàng đầu, xuất khẩu sang các nước ASEAN, Nhật Bản.

Ra mắt thị trường tháng 9/2022, Next Robotics gây ấn tượng khi giới thiệu dòng sản phẩm robot tự hành NextAMR sử dụng trong sản xuất công nghiệp do người Việt chế tạo. NextAMR được sử dụng trong tự động hóa, vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa trong nhà máy, kho bãi và khu vực có diện tích lớn. Điểm nổi bật của dòng NextAMR so với các sản phẩm cùng loại ở khả năng tạo bản đồ tự động, kể cả khi có sự thay đổi trong mặt bằng dây chuyền sản xuất.

Robot có khả năng nhận diện vật cản và xử lý sự cố trong quá trình vận hành. Với việc tích hợp các công nghệ mới như Robotics, Cloud Computing, IoT và Big Data cùng với quy trình phát triển và kiểm tra chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đại diện Next Robotics cho biết, NextAMR có thể tải vận trọng lượng tới 1.000kg, khả năng di chuyển với tốc độ 1.2m/s, thời gian hoạt động tới 8 tiếng liên tục và thân thiện với môi trường làm việc nhà máy.

Ông Nguyễn Đức Hiển, CEO Next Robotics chia sẻ, NextAMR được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) vinh danh Top 10 Sao Khuê 2023 - giải thưởng danh giá của ngành CNTT và phần mềm Việt Nam. "Đây là sự ghi nhận công sức và cố gắng của đội ngũ phát triển sản phẩm cũng như cho thấy tiềm năng ứng dụng của robot tự hành vào trong ngành sản xuất và logistics", ông Hiển nói.

NextAMR của Next Robotics được vinh danh Top 10 Sao Khuê 2023. Ảnh: Next Robotics

Dù làm chủ công nghệ và phần mềm lõi, đội ngũ cũng lưu tâm trước những thách thức phát sinh trong quy trình nghiên cứu và hoàn thiện vòng đời sản phẩm thực thụ. Đơn cử, đảm bảo độ chính xác của robot trong quá trình di chuyển, hoặc cập bến các giá đỡ; xử lý các tình huống phát sinh như lidar (công nghệ đo khoảng cách nhờ cảm biến laser) bị nhiễu với ánh sáng cường độ cao hay bị hấp thụ bởi môi trường kính trong suốt...

Từng bước, các khó khăn dần được tháo gỡ. Robot tự hành hoàn thiện và là sản phẩm do người Việt chế tạo được ứng dụng vào thực tế, nhận được phản hồi tích cực từ đối tác.

Đội ngũ Next Robotics trong lễ ra mắt sản phẩm năm 2022. Ảnh: Next Robotics

"Giải thưởng Sao Khuê là động lực để đội ngũ Next Robotics tiếp tục nâng cấp và cải tiến sản phẩm đáp ứng thị trường sản xuất công nghệ cao, góp phần đưa sáng kiến đổi mới công nghệ của Việt Nam hội nhập với công nghiệp 4.0 của thế giới", ông Hiển chia sẻ thêm.

Quỳnh Anh