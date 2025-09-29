Startup Phần Lan trở thành 'đế chế' nhẫn thông minh tỷ USD thế nào

Từ chiến dịch gây quỹ cộng đồng khiêm tốn, Oura vươn lên dẫn đầu thị trường nhẫn thông minh, giúp định hình lại cách theo dõi sức khỏe cá nhân.

Trong giới startup, công ty tiên phong về nhẫn thông minh Oura được đánh giá là một hiện tượng hiếm. Không chỉ là kỳ lân được định giá hơn 5 tỷ USD, công ty Phần Lan còn có lãi trong một lĩnh vực nổi tiếng khắc nghiệt: thiết bị điện tử tiêu dùng.

Theo WSJ, nhẫn Oura Ring nhận được nhiều đánh giá tích cực và thường xuyên hiện diện trên tay người nổi tiếng như diễn viên Jennifer Aniston, Tom Holland, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo hay CEO Meta Mark Zuckerberg.

Nhẫn thông minh Oura Ring Gen1. Ảnh: Kickstarter/Oura

Năm 2013, tại Oulu, thành phố lớn thứ năm của Phần Lan, các nhà sáng lập Petteri Lahtela, Markku Koskela và Kari Kivela bắt tay vào phát triển một sản phẩm có thể đeo trên ngón tay. Với tầm nhìn xa về công nghệ, họ muốn thực hiện mục tiêu táo bạo: thay đổi cách chăm sóc sức khỏe cá nhân bằng công nghệ đeo tiên tiến.

Nhóm sáng lập nhận thấy giấc ngủ và quá trình phục hồi là nền tảng của sức khỏe tổng thể, nhưng thế giới thiếu công cụ đo lường hiệu quả. "Trước đây, chưa có cách nào đơn giản và tiện lợi để biết cơ thể nạp lại năng lượng thế nào sau những thách thức của cuộc sống hàng ngày", Lahtela chia sẻ. "Đây là lý do chúng tôi tạo ra Oura".

Oura Ring thế hệ đầu ra mắt tháng 3/2015 tại Lễ hội Ra mắt (Launch Festival) ở San Francisco, sự kiện dành cho startup trên thế giới. Để giới thiệu công dụng của nhẫn thông minh, Lahtela đặt câu hỏi trên sân khấu: "Chúng ta đều biết mức pin của điện thoại di động, nhưng bạn có biết mức pin của cơ thể không?"

Oura có khởi đầu khiêm tốn. Chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên Kickstarter của công ty huy động được 650.000 USD với 2.400 đơn đặt trước. Dòng nhẫn thông minh đầu tiên Oura Ring Gen1 chủ yếu hướng đến cải thiện giấc ngủ, trông cồng kềnh với hai phiên bản màu đen và trắng bóng.

Ngay khi Gen1 thu hút sự chú ý và được công nhận, Oura bắt tay vào phát triển thế hệ thứ hai thanh mảnh và tiên tiến hơn. Tuy nhiên, họ cần thời gian để hoàn thiện, đặc biệt là kích thước pin. Việc thu nhỏ nhẫn đòi hỏi tìm kiếm các đối tác và nhà cung cấp chế tạo được viên pin nhỏ tương ứng.

Trong quá trình ĐÓ, Oura có được sự xác nhận chất lượng từ Viện Nghiên cứu Stanford (SRI), trở thành thiết bị đeo đầu tiên được kiểm chứng độc lập trên thị trường. Nghiên cứu của SRI công bố vào tháng 3/2017, giúp Oura tăng uy tín với các nhà nghiên cứu, chuyên gia, bác sĩ lâm sàng và người dùng.

Biển quảng cáo của Oura tại Quảng trường Thời đại, New York, năm 2020. Ảnh: Ad Age/Oura

Tháng 11/2017, mẫu Gen2 ra mắt tại Slush, sự kiện thường niên ở Helsinki, Phần Lan, nơi quy tụ các startup châu Âu, nhà đầu tư và giới truyền thông. Theo Fast Company, thiết bị trông giống một chiếc nhẫn hơn nhiều so với thế hệ đầu. Thay vì phải cắm cáp micro-USB để sạc, nó có đế sạc cảm ứng tiện lợi, thời lượng pin tăng từ 2-3 ngày lên khoảng một tuần. Theo website Oura, doanh số Oura Ring Gen2 đạt gần 10.000 chiếc sau khi ra mắt.

Trong năm 2018, công ty có khoảng 50 nhân viên, mở rộng sang Mỹ và thành lập đội ngũ quản lý bài bản hơn. Việc bổ sung các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, bán hàng và phát triển sản phẩm giúp Oura vươn rộng ra toàn cầu. Đến tháng 8/2019, người dùng tại hơn 100 quốc gia đã mua hơn 100.000 nhẫn Gen2.

Tháng 11/2020, Oura thắp sáng Times Square với biển quảng cáo khổng lồ thông báo thời gian ngủ mà người Mỹ đã mất trong đêm bầu cử Tổng thống: tổng cộng hơn 138 triệu giờ, tương đương 25,2 phút mỗi người. Business Insider nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy nhẫn thông minh, vốn được giới đầu tư mạo hiểm và người nổi tiếng ưa chuộng, đang tiến đến thời kỳ hoàng kim.

Covid-19 góp phần khiến Oura trở nên nổi tiếng hơn. Hơn 65.000 người dùng đã đóng góp dữ liệu khoa học cho nghiên cứu của Đại học California San Francisco, chứng minh khả năng phát hiện những thay đổi nhỏ về nhiệt độ da của Oura Ring, biến chiếc nhẫn trở thành công cụ hữu ích để phát hiện sớm một số bệnh. Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) sử dụng Oura Ring trong giai đoạn đỉnh điểm của Covid-19 nhằm dự đoán thời điểm vận động viên nhiễm virus.

Tháng 10/2021, Oura Ring Gen 3 - thành quả của ba năm nỗ lực, trong đó một nửa thời gian phải chống chọi với đại dịch - ra mắt. Phiên bản mới cải tiến phần cứng và có một số tính năng hữu ích cho sức khỏe phụ nữ như dự đoán chu kỳ kinh nguyệt. Tháng 3/2022, Oura công bố cột mốc thú vị - bán một triệu nhẫn, theo dõi tổng cộng 2,5 tỷ giờ ngủ.

Cuối năm 2024, Oura Ring 4 trình làng, được giới thiệu là nhẫn thông minh cá nhân hóa nhất với công nghệ cảm biến thông minh (Smart Sensing), có khả năng thích ứng với sinh lý từng người để cung cấp dữ liệu chính xác và liên tục. Ngoài sứ mệnh ban đầu là giúp mọi người cải thiện giấc ngủ, Oura Ring còn cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết về nhiều khía cạnh sức khỏe như tình trạng căng thẳng, sức khỏe tim mạch, hoạt động thể chất, sức khỏe sinh sản.

Nhẫn thông minh Oura Ring 4. Ảnh: Oura

Tom Hale, CEO Oura, cho biết tính đến tháng 9, công ty bán tổng cộng 5,5 triệu nhẫn, tăng hơn gấp đôi so với tháng 6/2024. Oura đang trên đà đạt doanh thu hơn một tỷ USD năm nay, tăng vọt so với mức 500 triệu USD năm ngoái. Công ty cũng tiến gần đến mức định giá 11 tỷ USD.

Theo Fortune, sự tăng trưởng của Oura được thúc đẩy bởi khách hàng nữ, doanh số bán lẻ tại cửa hàng, các giao dịch mua bằng quỹ tiết kiệm y tế và sự mở rộng quốc tế. Quân đội Mỹ là khách hàng doanh nghiệp lớn nhất với hàng chục nghìn binh sĩ sử dụng nhẫn để theo dõi tình trạng mệt mỏi và phục vụ nghiên cứu.

Oura dự kiến doanh thu vượt 1,5 tỷ USD vào năm sau. Công ty dẫn đầu về nhẫn thông minh, nhưng sự cạnh tranh ngày càng tăng. Năm 2024, Samsung ra nhẫn Galaxy Ring dù chưa được đón nhận nồng nhiệt, trong khi startup như Amazfit, Velia và Ultrahuman cũng đã gia nhập thị trường.

Apple cũng được cho là từng tìm hiểu thiết bị dạng nhẫn, nhưng chưa công bố sản phẩm. Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cuối năm ngoái nói hãng có thể đã dừng dự án nhẫn thông minh vì e ngại làm giảm giá trị của đồng hồ Apple Watch.

Fortune cho biết, so với đồng hồ thông minh, nhẫn vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và chiếm một phần nhỏ trên thị trường thiết bị đeo. Một số người sử dụng cả hai, đeo đồng hồ ban ngày và đeo nhẫn để theo dõi giấc ngủ ban đêm hoặc quá trình tập thể dục. Đồng hồ có màn hình tiện lợi, còn nhẫn cần kết nối với ứng dụng điện thoại, bù lại nhỏ gọn hơn nhiều.

Oura đang xem xét các dạng sản phẩm mới, nhưng Hale nhấn mạnh nhẫn sẽ vẫn là trọng tâm trong chiến lược phát triển của công ty. Ông đánh giá thiết bị rất lý tưởng cho "sự vừa vặn, thời trang và tính chính xác".

Thu Thảo tổng hợp