Startup REK phát triển nền tảng phần mềm và phần cứng cho những trận chiến robot hình người, điều khiển bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Trong văn phòng giản dị ở San Francisco, nhà phát triển công nghệ VR Cix Liv cùng các đồng nghiệp tại REK âm thầm làm việc. Futurism mô tả, văn phòng không có gì nổi bật ngoài vài chiếc bàn, máy tính, kính thực tế ảo đặt trên kệ và 4 robot hình người trang bị áo giáp, găng tay quyền anh, kiếm... treo trên giá.

Mục tiêu của REK là tạo ra một môn thể thao mới: robot chiến đấu VR. Các "võ sĩ robot" do con người điều khiển từ xa và đấu trong những chiếc lồng. Theo Liv, đây là sự kết hợp giữa võ tổng hợp (MMA), đấu vật, anime và công nghệ. Robot thậm chí được nhân cách hóa và mỗi người điều khiển có câu chuyện riêng.

Thực tế, thi đấu robot không mới. Từ những năm 1990, chương trình BattleBots của Mỹ trao cho kỹ sư cơ hội trình diễn các cỗ máy chiến đấu tự chế. Tuy nhiên, chúng chủ yếu chạy dưới đất và có hình dáng kỳ dị. Làn sóng robot hình người bùng nổ, nhất là tại Mỹ và Trung Quốc, đang mở ra cơ hội cho một môn thể thao có hình ảnh gần gũi hơn, dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Năm nay, một số trận đấu robot hình người đã diễn ra trong khuôn khổ giải đấu Ultimate Fighting Bots (UFB) đầu tháng 8. Dưới bãi đậu xe của một tòa nhà tại trung tâm San Francisco, các robot đấu tay đôi với hàng trăm khán giả cổ vũ xung quanh. Giải đấu do doanh nhân Michael Cho cùng vợ chồng Xenia và Vitaly Bulatov, những người làm việc trong lĩnh vực robot nhiều năm, tổ chức.

Liv, người chiến thắng cuộc thi đầu tiên và làm bình luận viên cho cuộc thi thứ hai của UFB, muốn "nâng tầm" trận đấu với công nghệ VR. Nhóm của ông tại REK hình dung người chơi sẽ đeo kính VR, dùng tay thao tác với bộ điều khiển và bước vào buồng chiến đấu ảo. Động tác của họ được chuyển thành hành động thật của robot, từ đấm, tát đến vung kiếm.

Startup Mỹ tham vọng tạo 'võ sĩ robot' Trận đấu robot hình người trong giải Ultimate Fighting Bots (UFB) ở San Francisco đầu tháng 8. Video: X/Robert Scoble

Core Memory cho biết, để đạt được điều đó, REK đang đào tạo mô hình AI dựa trên dữ liệu về các đòn tấn công, sau đó chuyển đổi thành động tác mà robot làm được. Nhóm chuyên gia cũng phát triển phần mềm VR giúp người điều khiển nắm được tình hình với thông tin về vị trí, sức khỏe, chỉ số hiệu suất của robot và môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, phần lớn robot hình người trên thị trường hiện không được thiết kế cho chiến đấu. Loại phổ biến nhất tại giải đấu San Francisco là robot của Booster Robotics, tương đương một đứa trẻ và nặng khoảng 30 kg. Chúng có một số kỹ năng chiến đấu và giữ thăng bằng, nhưng dễ quá nhiệt khi bộ truyền động kích hoạt liên tục trong thời gian ngắn, như khi tung ra chuỗi cú đấm nhanh. Để tránh quá nhiệt, robot sẽ tự giảm sức mạnh của cú đấm. Chúng phục hồi tư thế khá tốt khi ngã về phía trước, nhưng xử lý kém khi bị đẩy về phía sau.

REK có hai robot cỡ trung và hai cỡ lớn, do Unitree Robotics sản xuất. Robot này có phạm vi chuyển động rộng, thậm chí tích hợp sẵn một số kỹ năng quyền anh. Tuy nhiên, chúng không phải chiến binh đa năng, bởi mẫu robot nặng 90 kg và có giá 100.000 USD thường được dùng cho nghiên cứu hơn là tham gia thể thao đối kháng.

Cả Booster và Unitree đều có trụ sở tại Trung Quốc, nơi có thế mạnh về bộ truyền động điều khiển các chi, một trong những công nghệ then chốt của robot hình người. Rào cản ngôn ngữ và khoảng cách địa lý gây khó khăn cho REK khi muốn sửa phần mềm hoặc thay linh kiện.

Quá trình phát triển nền tảng công nghệ cũng gặp thách thức. Tháng 7, Liv chia sẻ video cho thấy robot gặp sự cố, đột ngột vùng vẫy khi treo trên giá. "Lý do kỹ thuật là chúng tôi chạy một chương trình toàn thân, trong khi chân robot không chạm đất", Liv sau đó giải thích.

REK chủ yếu tự bỏ vốn. "Tôi đã kiếm được một khoản tiền từ startup trước đó và đang phân vân nên vay để mua nhà hay mua robot. Cuối cùng, tôi chọn robot", ông chia sẻ.

Cix Liv, nhà phát triển công nghệ VR tại starup REK, cùng chiếc cúp từ giải đấu robot UFB. Ảnh: Core Memory

Điểm mạnh của REK là thành viên có kinh nghiệm thực tế ảo phong phú. Liv sáng lập một startup VR năm 2016. Amanda Watson, Giám đốc công nghệ của REK, làm tại Meta hơn 7 năm và phát triển công nghệ Link giúp kết nối kính VR với máy tính chơi game qua wifi, cho phép người chơi không bị dây cáp ràng buộc. Một thành viên khác, Nima Zeighami, dành hơn một thập kỷ cho thực tế ảo, thực tế tăng cường, phần mềm làm game, từng làm tại Leia để chế tạo camera và màn hình trường sáng.

Liv chưa xác nhận sẽ tiếp tục gắn bó với UFB hay tổ chức giải đấu riêng, nhưng tin REK hiện là công ty duy nhất phát triển các thành phần công nghệ nền tảng cần thiết để biến những trận chiến robot thành môn thể thao phổ biến, thu hút đông đảo khán giả. Dù còn nhiều khó khăn, ông mơ về những trận đấu quốc tế như robot samurai Nhật Bản đối đầu với robot mặc áo giáp Anh hay robot Tesla đối đầu với robot Unitree.

Ông đánh giá robot chiến đấu sẽ là môn thể thao đối kháng đầu tiên có sự bình đẳng thực sự vì nam nữ, già trẻ đều có thể đọ sức. Ông cũng dự đoán những trận chiến robot ngày càng phổ biến hơn trong tương lai. "Gen Z không còn muốn bị đấm vào mặt. Phụ huynh cũng không muốn con mình chấn thương não. Tương lai của thể thao đối kháng chính là robot", ông nói.

Thu Thảo (Theo Futurism, Corememory)