Startup giao hàng bằng drone Zipline được định giá 7,6 tỷ USD

MỹZipline gọi thêm hơn 600 triệu USD, nâng định giá lên 7,6 tỷ USD, khi mở rộng giao hàng thương mại bằng drone từ y tế sang thực phẩm, bán lẻ và hàng tiêu dùng.

Zipline, startup logistics và giao hàng bằng máy bay không người lái, vừa huy động thêm hơn 600 triệu USD vốn mới, đưa định giá doanh nghiệp lên 7,6 tỷ USD trong bối cảnh đẩy mạnh triển khai thương mại. Vòng gọi vốn có sự dẫn dắt của Valor Equity Partners, cùng sự tham gia của các nhà đầu tư lớn như Tiger Global, Fidelity Management and Research Company và Baillie Gifford.

So với vòng gọi vốn năm 2024 với mức định giá 5 tỷ USD, con số mới cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào khả năng mở rộng quy mô và thương mại hóa hoạt động của Zipline.

"Trong 5 - 10 năm tới, việc giao hàng bằng máy bay tự hành sẽ trở thành tiêu chuẩn", ông Antonio Gracias, nhà sáng lập kiêm CEO Valor Equity Partners, nhận định.

Một máy bay không người lái tự hành của Zipline đang thực hiện việc giao hàng. Ảnh: Zipline

Có trụ sở tại South San Francisco (bang California, Mỹ), Zipline tự nhận là dịch vụ giao hàng tự hành lớn nhất thế giới, hiện hoạt động tại 7 quốc gia. Thành lập năm 2014, công ty bắt đầu vận hành từ năm 2016 với dịch vụ vận chuyển máu và vật tư y tế tại Rwanda, sau đó mở rộng sang giao đồ ăn, bán lẻ và hàng tiêu dùng. Tại Mỹ, Zipline hợp tác giao hàng tận nhà với Walmart và các chuỗi nhà hàng như Chipotle Mexican Grill, nơi đã thử nghiệm giao burrito bằng drone tại khu vực Dallas từ năm 2025.

Zipline cho biết đã hoàn thành hơn 2 triệu chuyến giao thương mại, vận chuyển khoảng 20 triệu mặt hàng khác nhau với tổng quãng đường bay lên tới 125 triệu dặm. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động tại Mỹ và thâm nhập thêm các thị trường mới.

Thị trường giao hàng bằng drone tại Mỹ đang ngày càng cạnh tranh khi nhiều nhà bán lẻ và công ty công nghệ thử nghiệm các mô hình khác nhau. Walmart hợp tác với nhiều đối tác như Zipline, Wing (thuộc Alphabet), DroneUp và Flytrex; trong khi Amazon tự vận hành đơn vị drone riêng tại Texas và Arizona. Phần lớn các mô hình hiện tập trung vào giao hàng nhẹ, cự ly ngắn như thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc, dù vẫn còn nhiều tranh luận về tiếng ồn, chi phí và khả năng cạnh tranh kinh tế với xe giao hàng truyền thống ở quy mô lớn.

Zipline hiện vận hành hai nền tảng drone phục vụ các nhu cầu khác nhau: dòng máy bay cánh cố định cho các chuyến bay tầm xa, thả hàng bằng dù từ độ cao khoảng 18 - 24 m; và dòng máy bay êm hơn cho giao hàng cự ly ngắn, sử dụng dây treo để thả hàng chính xác, không tiếp xúc.

Trong 7 tháng qua, Zipline cho biết số chuyến giao hàng tại Mỹ tăng trưởng khoảng 15% mỗi tuần. Công ty cũng tiếp tục mở rộng tại châu Phi, nhận được các khoản tài trợ từ chính phủ Mỹ cho hoạt động giao hàng và tiếp tục nhận đơn đặt hàng từ các chính phủ trong khu vực.

Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy tăng tốc phát triển ngành drone, đồng thời siết chặt quản lý không phận. Các sắc lệnh hành pháp ký tháng 6 yêu cầu cơ quan quản lý đẩy nhanh quy định đối với drone, ưu tiên công nghệ sản xuất trong nước và tăng cường biện pháp chống drone trước các sự kiện lớn như World Cup 2026. Đến tháng 8, chính phủ tiếp tục đề xuất cho phép drone bay ngoài tầm quan sát của người điều khiển - rào cản then chốt để giao hàng quy mô lớn.

Giới chức Mỹ cũng coi drone là công nghệ chiến lược với tiềm năng thương mại lớn, song đi kèm rủi ro an ninh quốc gia cần được giám sát chặt chẽ.

Gia Hân (Theo Transport Topics)