Startup của du học sinh Việt nhận quỹ hỗ trợ từ Chính phủ Canada

Startup Yes Study nhận quỹ tài trợ IRAP từ Chính phủ Canada sau khi đề xuất kế hoạch phát triển nền tảng hỗ trợ du học sinh Việt tại nước này.

Quỹ IRAP là chương trình hỗ trợ đổi mới hàng đầu của Canada dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc hỗ trợ tài chính, dịch vụ tư vấn và kết nối với các chuyên gia kinh doanh, nghiên cứu và phát triển tốt nhất. Chính phủ Canada ứng dụng mô hình này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và hệ thống đổi mới trong hơn 70 năm qua.

Theo đó, Yes Study sẽ sử dụng quỹ IRAP cho mục đích xây dựng dự án dài hạn, góp phần hỗ trợ người Việt trong quá trình du học như giúp tìm kiếm, trao đổi thông tin hay hòa nhập cùng cộng đồng nhanh chóng.

Ngoài các đề xuất trên, hồ sơ năng lực của công ty trong nhiều năm qua cũng là một trong những điều kiện thuyết phục Chính phủ Canada đưa ra chấp thuận này. Trước những biến động khó lường của tình hình dịch bệnh, Yes Study vẫn hỗ trợ và xử lý thành công hơn 1.600 hồ sơ du học, định cư Canada kể từ ngày thành lập. Hiện, công ty đã có trụ sở chính đặt tại thành phố Toronto cùng 8 văn phòng đại diện, được mở rộng qua từng năm tại Canada, Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Indonesia...

Ông Lưu Danh Luân - đồng sáng lập kiêm CEO Yes Study. Ảnh: Yes Study

Theo ông, để thuyết phục quỹ IRAP, Yes Study còn đối mặt với ba thách thức lớn khác. Đầu tiên, công ty làm rõ sự sáng tạo, khác biệt trong ý tưởng đề xuất cũng như đưa ra căn cứ và lý lẽ chứng minh dự án có thể góp phần đem lại lợi ích kinh tế dài hạn cho đất nước Canada. Tiếp theo, Yes Study phải tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập trong những năm vừa qua cùng những đóng góp của doanh nghiệp.

Cuối cùng, thách thức lớn nhất của công ty là sự cạnh tranh khốc liệt về ý tưởng và vượt qua khâu kiểm duyệt dự án, hồ sơ doanh nghiệp. Mỗi năm có đến hơn 10.000 startup tham gia IRAP, Chính phủ nước này còn phải lập và công khai báo cáo chi tiết đến người dân vào cuối năm. Do đó, Yes Study phải nỗ lực không ngừng để tạo nên lợi thế cho chính mình.

Startup này lựa chọn tham gia IRAP nhằm khẳng định năng lực và vị thế của chính mình, thay vì hình thức kêu gọi đầu tư, chia lại cổ phần doanh nghiệp thường gặp.

"Với tinh thần dám thử thách, Yes Study đã có được cơ hội trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc nhận quỹ tài trợ từ Chính phủ nước ngoài", ông Luân nhấn mạnh.

Trụ sở của Yes Study tại thành phố Toronto, Canada. Ảnh: Yes Study

Bên cạnh đó, Yes Study còn có mạng lưới đối tác với hơn 100 trường đại học, cao đẳng, cấp ba và học viện ngôn ngữ tại Canada. Ông Lưu Danh Luân - đồng sáng lập kiêm CEO của Yes Study cho biết, Covid-19 đã "đóng băng" mọi thứ, trở thành cột mốc khó quên đối với thị trường nói chung và các công ty dịch vụ du học, lưu trú nói riêng. Nhưng, Yes Study vẫn tiếp tục củng cố và cân bằng các nguồn lực từ trong ra ngoài. Tình hình càng bất lợi, công ty càng phải đổi mới phương hướng, chiến lược.

"Quỹ IRAP chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng đó. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị và rà soát các yếu tố khách quan, rủi ro tiềm ẩn nhằm đảm bảo kế hoạch sắp tới sẽ diễn ra trơn tru, hiệu quả khi đưa vào hoạt động", ông nói thêm.

Thành lập từ năm 2016, Yes Study hoạt động trong lĩnh vực du học, tư vấn di trú và xây dựng cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Canada, Australia, Anh, Mỹ, và Singapore. Trong thời gian qua, doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng quy mô cao với số lượng nhân viên tư vấn tăng gấp ba lần trong hai năm dịch; chủ động kết nối loạt đối tác trên thế giới và thành công hỗ trợ nhiều cơ hội học bổng du học, tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Yes Study tổ chức hoạt động ngoài trời cho du học sinh tại Nathan Square, Toronto. Ảnh: Yes Study

Công ty được sáng lập bởi ba cựu du học sinh, đang sinh sống và làm việc tại Canada. Trong đó có ông Lưu Danh Luân - người sở hữu tấm bằng CICC (College of Immigration and Citizenship Consultants), tư vấn viên di trú được Chính phủ Canada cấp phép với đủ khả năng và kiến thức đảm bảo cho việc tư vấn nhập cư phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thiên Minh