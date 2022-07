Startup blockchain Việt xoay sở trong 'mùa đông tiền số'

Từ ngày 13/6 đến 22/7, VnExpress mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi Startup Việt 2022. Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các công ty, dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình mang chủ đề "Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation". Đăng ký dự thi Startup Việt 2022