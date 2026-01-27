Startup AI vào top 10 hệ sinh thái khởi nghiệp TP HCM

AI Hay, do kỹ sư Việt phát triển, là startup duy nhất thuộc lĩnh vực phần mềm và dữ liệu có tên trong top 10 hệ sinh thái khởi nghiệp TP HCM, theo StartupBlink.

Trong báo cáo xếp hạng startup đầu 2026 của StartupBlink, AI Hay đạt 489 điểm, xếp hạng 10 trong tổng số 458 startup tại TP HCM, đồng thời đứng thứ 15 trên toàn quốc. Ở phạm vi khu vực, công ty khởi nghiệp này xếp thứ 148 Đông Nam Á, thứ 4.196 trong hơn 256.000 startup toàn cầu.

Đây cũng là startup thuộc lĩnh vực phần mềm và dữ liệu duy nhất trong top 10 tại TP HCM, trong khi phần lớn các tên tuổi khác thuộc các lĩnh vực như thương mại và bán lẻ, công nghệ tài chính, công nghệ sức khỏe.

Các startup có điểm cao nhất trên bảng xếp hạng StartupBlink tại TP HCM phần lớn thuộc lĩnh vực Thương mại điện tử - Bán lẻ, và Healthtech. Ảnh chụp màn hình

StartupBlink là nền tảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, có trụ sở tại Singapore, được nhiều chính phủ, cơ quan truyền thông quốc tế sử dụng làm dữ liệu tham chiếu. Bảng xếp hạng của tổ chức này tổng hợp dữ liệu từ các nguồn lớn như Crunchbase và SEMrush, đánh giá dựa trên hàng chục tiêu chí liên quan đến mức độ phát triển sản phẩm, quy mô, sức ảnh hưởng trực tuyến, tốc độ tăng trưởng theo thời gian.

Năm 2025, StartupBlink đánh giá Việt Nam đứng thứ 55 trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu. Trong đó, TP HCM là hệ sinh thái khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò trung tâm về nguồn vốn, nhân lực và thị trường, và là thành phố đứng thứ 110 thế giới, tăng một bậc so với năm trước.

Trong bảng xếp hạng tại TP HCM, nhóm dẫn đầu nhiều năm qua vẫn là những cái tên quen thuộc trong lĩnh vực fintech, game và bán lẻ công nghệ như MoMo, Sky Mavis, Pharmacity, startup xe máy điện Dat Bike.

"Việc AI Hay, một công ty AI thuần phần mềm, có tên trong top 10 cùng nhóm doanh nghiệp này cho thấy sản phẩm trí tuệ nhân tạo bắt đầu tạo được sức cạnh tranh trực diện với các mô hình công nghệ vốn có lợi thế lớn về vốn, thị trường và độ phủ người dùng", ông Nguyễn Hoàng Hiệp, COO AI Hay, đánh giá.

Bảng xếp hạng của AI Hay của StartupBlinlink đánh dấu lần đầu TP HCM có startup về AI trong top 10. Ảnh chụp màn hình

Để chấm điểm một startup, StartupBlink tính toán dựa trên một số dữ liệu như quy mô nhân sự, lưu lượng, khả năng gọi vốn. Theo đó, AI Hay được ghi nhận gọi vốn tổng cộng 19,3 triệu USD, quy mô nhân sự dưới 50 người. Nếu xét theo lĩnh vực, AI Hay giữ vị trí số một tại TP HCM và Việt Nam trong nhóm startup trí tuệ nhân tạo, đứng thứ sáu tại Đông Nam Á và top 223 toàn cầu. Ở nhóm rộng hơn là Software & Data, startup cũng dẫn đầu TP HCM và nằm trong top 3 toàn quốc.

Trong khi đó, hai startup được xếp hạng "kỳ lân" của Việt Nam là MoMo và Sky Mavis gọi vốn được khoảng 300-400 triệu USD.

Một người đang truy cập website AI Hay trên máy tính. Ảnh: Nhựt Nam

AI Hay thành lập năm 2022, phát triển mạng xã hội hỏi đáp sử dụng AI tạo sinh. StartupBlink mô tả họ là nhà phát triển nền tảng trả lời dựa trên trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng tiếp cận thông tin thông qua hình thức hỏi - đáp. Nền tảng sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt do doanh nghiệp tự phát triển, kết hợp kỹ thuật truy xuất tăng cường (RAG) và các tính năng xã hội, để xây dựng một hệ thống tri thức hướng tới cộng đồng.

"Startup này kết hợp công cụ khám phá tri thức mang tính địa phương hóa cao, phù hợp bối cảnh văn hóa, cùng các cơ chế tương tác xã hội nhằm tăng cường việc kiểm chứng và đa chiều góc nhìn từ cộng đồng", mô tả có đoạn. Trước đó, startup này cũng được Forbes xếp vào nhóm 100 công ty đáng theo dõi tại châu Á.

TP HCM đặt mục tiêu vào top 100 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu và top 3 ASEAN những năm tới. Trả lời với VnExpress tháng 12/2025, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột phát triển dài hạn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP HCM triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Về thể chế, thành phố thúc đẩy cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong các lĩnh vực mới như fintech, y tế số, AI, UAV, đồng thời có những ưu đãi thuế, đầu tư hạ tầng đổi mới sáng tạo, bao gồm phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm dùng chung... Theo ông Thắng, TP HCM không chỉ đóng vai trò quản lý mà hướng tới trở thành đối tác đồng hành của startup, sẵn sàng chia sẻ rủi ro, tạo thị trường và mở đường cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo đi vào cuộc sống và nếu startup có sản phẩm tốt, giải quyết được bài toán của xã hội, thành phố sẵn sàng trở thành "khách hàng đầu tiên".

Lưu Quý