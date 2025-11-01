Startup AI mới thành lập tìm kiếm một tỷ USD cho mô hình EQ cao

Startup Humans&, do các nhà nghiên cứu nổi tiếng sáng lập tháng 9, đang huy động một tỷ USD để xây dựng mô hình AI tương tác tốt với con người.

Theo nguồn tin của Forbes, nhóm sáng lập Humans& gồm Eric Zelikman, từng là nhà nghiên cứu xAI, Georges Harik - nhân viên thời kỳ đầu của Google, cùng các nhà nghiên cứu từng làm việc tại Meta, Anthropic, OpenAI, DeepMind.

Humans& nói với các nhà đầu tư rằng họ đang nghiên cứu phương pháp mới để đào tạo những mô hình ghi nhớ và phản hồi theo sở thích và mối quan tâm của từng người. Điều này cho phép AI hỗ trợ con người tốt hơn, trái với các phòng thí nghiệm AI khác tập trung vào khả năng AI thay thế con người.

Eric Zelikman trò chuyện trên podcast No Priors tháng 10. Ảnh: YouTube/No Priors

Theo Zelikman, mô hình ngôn ngữ hiện nay quá lạnh lùng và máy móc. Thay vào đó, Humans& sẽ xây dựng mô hình cố gắng học hỏi, hiểu và đồng cảm với người dùng. "Mục tiêu thực sự là phần nào hiểu được bạn. Có lẽ nó không hoàn hảo, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với các mô hình hiện nay", ông chia sẻ với nhà đầu tư mạo hiểm Sarah Guo trên podcast No Priors hồi tháng 10.

Với các mô hình tiên tiến lấy con người làm trung tâm, Zelikman tin AI có thể đạt được những mục tiêu lớn mà trước đây không thể, ví dụ chữa khỏi ung thư. Ông nói: "Chúng ta có nhiều khả năng giải quyết được những vấn đề lớn hơn bằng cách xây dựng các mô hình thực sự giỏi hợp tác với nhóm đông người, hiểu mục tiêu, tham vọng và giá trị của những người khác nhau".

Zelikman, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford, được biết đến với nghiên cứu về việc mô hình ngôn ngữ tự học cách "suy nghĩ trước khi nói" xuất bản năm ngoái. Từng là thực tập sinh học máy tại Microsoft và kỹ sư học sâu tại Lazard, ông gia nhập xAI năm 2024, sau đó rời đi vào tháng 9 năm nay.

Vòng gọi vốn đáng chú ý của Humans& diễn ra trong bối cảnh các thương vụ đầu tư sớm cho startup AI diễn ra rầm rộ, với định giá tăng vọt bất chấp sản phẩm hoặc doanh thu còn hạn chế. Thinking Machines Labs, startup AI của Mira Murati - cựu giám đốc công nghệ OpenAI, đã huy động được hai tỷ USD trong vòng hạt giống đầu năm nay với mức định giá 12 tỷ USD. Giới đầu tư mạo hiểm đang rót hàng tỷ USD vào startup do các nhà nghiên cứu nổi tiếng lãnh đạo, đặt cược rằng đột phá tiếp theo trong AI sẽ đến từ những đội ngũ nhỏ giàu tài năng.

