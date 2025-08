Startup 21 tuổi tự rạch chân để thử nghiệm gạc cầm máu

Jake Adler, nhà sáng lập startup công nghệ sinh học và quốc phòng Pilgrim, tự mình thử nghiệm băng gạc cầm máu Kingsfoil, sản phẩm chủ lực của công ty.

Trong video gửi cho các nhà đầu tư, Adler gây tê chân bằng lidocaine và dùng dụng cụ sinh thiết dạng bấm để tạo ra hai vết thương chính xác về mặt khoa học. Một vết thương được phủ Kingsfoil để cầm máu, vết thương còn lại dùng để đối chứng.

Adler cho biết, khi tiếp xúc với da, Kingsfoil sẽ chuyển từ miếng băng gạc sang dạng gel giúp bịt kín vết thương, cầm máu và hỗ trợ quá trình lành vết thương. Adler khẳng định Kingsfoil có gốc đất sét và hiện chưa phát hiện tác dụng phụ nào ngoài việc có thể gây kích ứng da nhẹ. Adler đặt tên Kingsfoil theo một loại thảo mộc chữa bệnh trong cuốn sách The Lord of the Rings của JRR Tolkien.

Người sáng lập Jake Adler trong phòng thí nghiệm của startup Pilgrim tại California. Ảnh: Pilgrim

Không nhà đầu tư nào gây áp lực cho Adler trong video. Đây hoàn toàn là ý tưởng của anh và anh hy vọng sẽ phát triển thêm bằng cách thử nghiệm Kingsfoil trong các điều kiện kiểm soát chặt chẽ hơn. "Khi xem xét luật, tôi không thấy quy định nào nói rõ mình không được tự thử nghiệm. Cũng giống như xăm, tôi được phép làm bất cứ điều gì với cơ thể mình", anh cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, Adler chia sẻ rằng mình đã nói với mẹ "Con rất cẩn thận" trước khi ghi hình. Anh không khuyến khích những nhà sáng lập khác thực hiện các thử nghiệm liều lĩnh và tiềm ẩn nguy hiểm tương tự với bản thân.

Sau video, Pilgrim đã huy động được 4,3 triệu USD tiền vốn. "Chúng tôi tìm kiếm những người nổi bật và có chút kỳ quặc. Jake rất đặc biệt", Ian Rountree, quản lý tại Cantos VC, công ty công nghệ dẫn đầu vòng gọi vốn, nhận xét về Adler.

Adler bắt đầu phát triển phần mềm từ năm 12 tuổi, sau đó là phần cứng lúc 17 tuổi và hóa học lúc 19 tuổi. Anh tốt nghiệp trung học năm 2022 và được trao Học bổng Thiel năm 2023 với nghiên cứu về thiết bị đeo trên người giúp cải thiện giấc ngủ.

Adler coi Bộ Quốc phòng Mỹ là thị trường ban đầu cho công nghệ của mình, đồng thời hy vọng sẽ thương mại hóa sản phẩm trong tương lai. "Mục tiêu của tôi là đưa công nghệ đến với người dân bình thường", Adler nói thêm. Điều này sẽ biến Pilgrim thành startup có mục đích sử dụng kép, mô hình kinh doanh ngày càng phổ biến với những công ty muốn đa dạng hóa tệp khách hàng bằng cách bán sản phẩm cho cả chính phủ và người tiêu dùng.

Kingsfoil hiện chưa có mặt trên thị trường. Theo Adler, vì các chất cầm máu đã có sẵn, sản phẩm có thể được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận nhanh hơn, trong khoảng 6 tháng. Tuy nhiên, nếu FDA coi đây là sản phẩm hoàn toàn mới, công ty sẽ mất 12-18 để được chấp thuận.

Pilgrim cũng đang phát triển hai sản phẩm khác: Voyager, một loại sương có thể hít vào để giúp cơ thể vô hiệu hóa các mối đe dọa hóa học, như chất độc thần kinh, trước khi chúng xâm nhập vào máu, và ARGUS, nền tảng giám sát với khả năng phát hiện hóa chất và mối đe dọa sinh học khác ở những khu vực có nguy cơ cao như bến cảng, bệnh viện, trang trại.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Daily Caller)