Start Windows góp phần hoàn thiện Bảo tàng gốm sứ Minh Long

Start Windows tư vấn giải pháp và cung cấp vật liệu xây dựng, thi công hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng cho Bảo tàng gốm sứ Minh Long.

Bảo tàng gốm sứ Minh Long là dự án của Công ty TNHH Minh Long, được AA Corporation thiết kế, tư vấn xây dựng và quản lý. Không gian lưu giữ, tôn vinh tinh hoa nghệ thuật gốm sứ Việt này được doanh nghiệp ấp ủ và hoàn thiện trong hơn một thập kỷ.

Đồng hành cùng dự án, Start Windows tham gia với vai trò là nhà tư vấn giải pháp và cung ứng vật liệu, thi công, hoàn thiện những hạng mục quan trọng như: hệ tủ trưng bày, cửa kính đến các bề mặt kính trong suốt và chi tiết trang trí. Kiến trúc và vật liệu góp phần làm cho vẻ đẹp của hiện vật thăng hoa, gốm sứ không đứng riêng lẻ mà nổi bật giữa không gian nghệ thuật.

Các giải pháp kính Start Windows tôn lên vẻ đẹp của hiện vật gốm sứ trong không gian trưng bày của Bảo tàng gốm sứ Minh Long. Ảnh: Start Windows

Tại Bảo tàng gốm sứ Minh Long, hạng mục kính siêu trong như: tủ cúp, tủ trưng bày vật phẩm, cửa kính bản lề sàn, sàn kính cường lực và vách kính có vai trò phân chia không gian, hỗ trợ bảo vệ hiện vật, tạo cảm giác mở, thoáng và liền mạch cho tổng thể kiến trúc. Nhờ độ trong suốt cao của vật liệu, người xem có thể tập trung nhiều hơn vào hiện vật bên trong, thay vì bị phân tán bởi các lớp ngăn cách.

Hệ kính siêu trong của Start Windows mang lại trải nghiệm thị giác rõ nét tại Bảo tàng gốm sứ Minh Long. Ảnh: Start Windows

Bên cạnh kính siêu trong, Start Windows còn tham gia hoàn thiện nhiều hạng mục có tính trang trí và tạo hiệu ứng không gian bằng kính như: kính gương, kính mờ axit, sơn siêu trong và khắc chạm. Mỗi loại vật liệu đều làm cho không gian bảo tàng trở nên sinh động, có chiều sâu và giàu giá trị thẩm mỹ. Nếu kính gương giúp mở rộng cảm giác không gian và tăng hiệu ứng phản chiếu ánh sáng, kính mờ axit lại tạo ra những khoảng chuyển mềm mại, riêng tư nhưng vẫn thanh thoát. Trong khi đó, kính sơn siêu trong và kính khắc chạm bổ sung nét nhấn tinh tế, góp phần hoàn thiện diện mạo sang trọng cho công trình.

Không gian trưng bày gốm sứ tại Bảo tàng gốm sứ Minh Long. Ảnh: Start Windows

Đại diện Start Windows cho biết ở góc độ kỹ thuật, bảo tàng có những hạng mục khác như: sàn kính cường lực siêu trong hay cửa kính bản lề sàn siêu trong đòi hỏi tay nghề thi công cao, độ chính xác lớn và quy trình hoàn thiện chặt chẽ. Đây là những chi tiết vừa cần đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa phải đáp ứng yêu cầu về độ bền, khả năng chịu lực và an toàn trong quá trình sử dụng. Việc triển khai đồng bộ các hạng mục này đòi hỏi năng lực của đơn vị thi công không chỉ nằm ở khả năng cung cấp vật liệu mà còn ở kinh nghiệm hiện thực hóa các yêu cầu kiến trúc phức tạp thành những giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Start Windows là thương hiệu cung cấp giải pháp tổng thể cho các hạng mục cửa, kính, nhôm, mặt dựng, cửa cuốn, đá ốp lát và vật liệu hoàn thiện, đồng hành cùng công trình từ tư vấn, cung ứng, thi công đến bảo trì sau bàn giao. Mỗi năm, doanh nghiệp triển khai 15.000 - 18.000 m2 nhôm kính, 20.000 - 22.000 m2 cửa cuốn cùng khoảng 15.000 m2 kính mặt dựng và 15.000 m2 vật liệu ốp lát. Start Windows hiện là đối tác của nhiều dự án villa, biệt thự, khu công nghiệp, resort, khách sạn và tòa nhà văn phòng.

Video Bảo tàng gốm sứ Minh Long do Start Windows góp phần hoàn thiện. Video: Start Windows

(Nguồn: Start Windows)