Start-up giao đồ ăn Loship mở rộng dịch vụ tại Biên Hòa

Biên Hòa trở thành "điểm đến" thứ 5 của Loship tại Việt Nam, sau 4 thị trường lớn là TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Theo đại diện của thương hiệu, Biên Hòa là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Bộ mà Loship cập bến. Song song với sự phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa cao là sự gia tăng trong thu nhập bình quân đầu người và nhu cầu giao hàng trực tuyến của đông đảo người dân tại đây. Khu vực Đông Nam Bộ gồm các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh trở thành thị trường rất tiềm năng để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử và giao vận. Đây cũng là những thị trường nằm trong kế hoạch mở rộng của Loship trong tương lai.

Đặt chân đến Biên Hòa, Loship đánh dấu sự có mặt tại 5 thành phố lớn trên khắp cả nước.

Tại thành phố Biên Hòa, chỉ sau một tháng triển khai, Loship đã nhanh chóng đưa lên nền tảng của mình một loạt quán ăn và địa điểm ăn uống, phục vụ thị hiếu đa dạng của người dùng. Với sự nhập cuộc của Loship, thị trường giao nhận đồ ăn tại Biên Hòa được dự đoán sẽ trở nên sôi động. Với phương châm "giao tất cả mọi thứ trong một giờ", Loship đang đẩy mạnh tuyển dụng nhiều shipper, rút ngắn thời gian giao hàng, cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tối ưu và hoàn thiện nhất.

Bên cạnh đó, Loship còn liên tục đầu tư cải tiến về mặt công nghệ và quy trình vận hành. Cụ thể, start-up tích hợp nhiều hình thức thanh toán trực tuyến và ví điện tử trên ứng dụng của mình như: ví MoMo, ZaloPay, ViettelPay, thẻ tín dụng/ thanh toán ATM... giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn thanh toán tiện nghi và linh hoạt.

Loship mang đến rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân dịp ra mắt tại Biên Hòa.

Dự kiến đến cuối năm 2021, Loship sẽ tiếp tục mở rộng đến hơn 10 tỉnh thành khác trên cả nước. "Đích đến của Loship là trở thành ứng dụng giao hàng trong một giờ hàng đầu tại Việt Nam - dùng công nghệ Việt phục vụ cuộc sống của người Việt. Biên Hòa sẽ là bệ phóng hoàn hảo để Loship có những bước khởi đầu thuận lợi ở những thị trường tiếp theo. Chúng tôi cam kết giao mọi thứ, không chỉ là đồ ăn, trong vòng một giờ và sẽ không ngừng cải tiến để đem đến một dịch vụ khách hàng vượt trội. Bất cứ khi nào khách hàng cần mua thứ gì đó ngay lập tức, họ sẽ nghĩ đến Loship", CEO Loship Nguyễn Hoàng Trung chia sẻ.

Gần đây, Loship công bố gọi vốn thành công 12 triệu USD ở vòng Pre-Series C do BAce Capital (quỹ đầu tư mạo hiểm do Ant Group hậu thuẫn) và Sun Hung Kai & Co. Limited (tập đoàn bất động sản hàng đầu Hong Kong) đồng dẫn dắt. Ngoài ra, Loship được hỗ trợ tài chính từ nhiều nhà đầu tư khác như: Smilegate Investment, Hana Financial Group, Golden Gate Ventures, Vulpes Investment Management... Loship cũng đang trong quá trình đàm phán với nhiều nhà đầu tư mới cho vòng vốn Series C, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Loship đang đẩy mạnh tuyển dụng nhiều shipper để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân.

Ra mắt vào năm 2017, Loship là ứng dụng giao đồ ăn được phát triển bởi đội ngũ người Việt Nam. Sau hơn 4 năm hoạt động, Loship đã có những bước phát triển vượt bậc, gọi vốn thành công hàng triệu USD, thu hút hàng triệu người dùng, xây dựng được mạng lưới shipper và đối tác cửa hàng lớn mạnh. Hiện nền tảng Loship cung cấp hơn 10 dịch vụ giao vận như giao đồ ăn, giao nhu yếu phẩm, đi chợ dùm, gọi xe, giao thuốc, hoa, mỹ phẩm... đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày của người Việt.

(Nguồn và ảnh: Loship)