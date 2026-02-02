Starlux Airlines mở đường bay mới đến Arizona, Mỹ

Đường bay thẳng đến sân bay Phoenix Sky Harbor kết nối hành khách đến Đài Bắc và các điểm đến châu Á thông qua hợp tác giữa Starlux Airlines và American Airlines.

Hãng hàng không đến từ Đài Loan khai trương đường bay thẳng giữa Đài Bắc và Phoenix (Arizona) ngày 16/1. Tuyến bay mới đưa Phoenix trở thành điểm đến thứ 5 của Starlux sau Los Angeles, San Francisco, Seattle và Ontario (California), đồng thời là điểm đến đầu tiên của hãng tại khu vực Tây Nam nước Mỹ.

Thông qua quan hệ hợp tác với American Airlines, Starlux hiện kết nối hành khách từ hơn 40 thành phố tại Mỹ qua Phoenix đến Đài Bắc và tiếp tục nối chuyến đến 26 điểm đến tại châu Á. Sự hợp tác này giúp tối ưu lịch bay, mang đến hành trình liền mạch cùng tiêu chuẩn dịch vụ và tiện nghi.

Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu JX026 đã hạ cánh tại sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor (PHX) lúc 17h40 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, tiếp nối là lễ khai trương tại cửa khởi hành. Tiếp sau đó, chuyến bay chiều ngược lại JX025 rời Phoenix đi Đài Bắc lúc 22:45 cùng ngày (giờ Việt Nam).

Chuyến bay đầu tiên của Starlux đã hạ cánh tại sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor. Ảnh: Starlux

Đường bay Phoenix - Đài Bắc được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần (thứ ba, thứ năm và chủ nhật), sử dụng dòng máy bay thế hệ mới Airbus A350-900. Lịch bay cụ thể như sau: chuyến bay JX025 từ Phoenix đến Đài Bắc sẽ khởi hành lúc 22h45 và chuyến bay JX026 chiều ngược lại sẽ khởi hành lúc 20h45 (Theo giờ địa phương).

Nhân dịp khai trương đường bay, Starlux đã tổ chức lễ ra mắt, bao gồm nghi thức cắt băng, trao đổi mô hình máy bay lưu niệm và tiệc nhẹ, đánh dấu một chương mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới bay của hãng tại Mỹ.

Hành khách tham gia nhiều hoạt động trong ngày khai trương. Ảnh: Starlux

Phát biểu tại sự kiện, ông Glenn Chai, Tổng giám đốc Starlux Airlines cho biết, Phoenix là thị trường năng động, đang tăng trưởng nhanh với tiềm năng lớn về thương mại và du lịch. Việc khai trương đường bay thể hiện tầm nhìn của Starlux vào khu vực này, đồng thời khẳng định cam kết trong việc tăng cường kết nối du lịch và thương mại giữa Tây Nam Mỹ, Đài Loan và toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Kate Gallego, Thị trưởng thành phố Phoenix tại sự kiện khai trương. Ảnh: Starlux

Bà Kate Gallego, Thị trưởng thành phố Phoenix nhấn mạnh, tuyến bay Phoenix – Đài Bắc mở ra cánh cửa cho du lịch, củng cố quan hệ thương mại và tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào khu vực này. Đường bay mới tiếp tục khẳng định vị thế của Phoenix như một thành phố toàn cầu, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á.

Ông Chad Makovsky, Giám đốc Hàng không Sân bay Phoenix Sky Harbor chia sẻ thêm, đường bay mới góp phần tạo thêm việc làm, mang lại lợi ích kinh tế và mở ra những cơ hội mới cho cảng hàng không Phoenix cũng như toàn bang Arizona.

Starlux Airlines có trụ sở tại Đài Loan, hiện khai thác 31 điểm đến tại Mỹ, Nhật Bản, Macau, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore. Hành khách bay giữa Bắc Mỹ và châu Á có thể dễ dàng nối chuyến tại Đài Bắc với 5 điểm đến tại Mỹ gồm: Los Angeles, San Francisco, Seattle, Ontario (California) và Phoenix.

Hãng được ghi nhận với nhiều giải thưởng như Hãng hàng không 5 sao Skytrax, APEX Five Star Global Airline Awards, và xếp hạng an toàn 7-Star PLUS từ AirlineRatings.

(Nguồn: Starlux Airlines)