Starlux Airlines khai trương đường bay châu Âu đầu tiên

Starlux Airlines công bố mở đường bay Đài Bắc – Praha (Cộng hòa Séc), ngày 25/2.

Hãng đã mở bán vé cho đường bay mới, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế tại thị trường châu Âu. Đường bay mới không chỉ mở rộng lựa chọn di chuyển cho hành khách, mà còn góp phần tăng cường kết nối hàng không giữa châu Á và Trung Âu thông qua điểm trung chuyển Đài Bắc. Hành khách từ Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM) có thể thuận tiện đến Praha, thông qua một điểm trung chuyển duy nhất tại Đài Bắc.

Dự kiến từ ngày 1/8, đường bay Đài Bắc – Praha sẽ được khai thác với tần suất ba ngày mỗi tuần bằng máy bay thân rộng Airbus A350-900. Các chuyến bay từ Đài Bắc đến Praha sẽ khởi hành lúc 00h10 vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên máy bay mang số hiệu JX 101. Chuyến bay chiều ngược lại sẽ khởi hành lúc 10:20 với số hiệu JX 102.

Lịch trình đường bay từ Đài Bắc đến Praha, Cộng hòa Séc. Nguồn: Starlux Airlines

Phát biểu tại sự kiện khai trương, ông Glenn Chai – Tổng giám đốc Starlux Airlines cho biết việc mở đường bay châu Âu là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển dài hạn của hãng. Praha không chỉ là điểm đến giàu giá trị lịch sử – văn hóa, mà còn là khu vực đang nổi lên về hoạt động kinh tế và công nghiệp công nghệ cao tại Trung Âu.

"Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn tại khu vực Praha ngày càng hoàn thiện, đường bay mới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư và trao đổi du lịch giữa châu Á và châu Âu", ông Glenn Chai nhấn mạnh.

Máy bay Starlux Airlines. Ảnh: Starlux Airlines

Praha là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Séc, nằm tại trung tâm châu Âu. Thành phố sở hữu hệ thống kiến trúc phong phú, giao thoa giữa Romanesque La Mã cổ (Romanesque), Trung cổ châu Âu (Gothic), Phục Hưng và Ba-rốc (Baroque), đồng thời đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Với vị trí địa lý thuận lợi, Praha có khả năng kết nối nhanh chóng với các đô thị lớn như Viên (Vienna) và Mu-ních (Munich), từ lâu giữ vai trò là trung tâm văn hóa, nghệ thuật và thương mại của khu vực Trung Âu. Những công trình và cảnh quan như cầu Karl (Charles Bridge), lâu đài Praha (Prague Castle) hay dòng sông Vôn-ta-va (Vltava) tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách quốc tế.

Starlux Airlines là hãng hàng không quốc tế có trụ sở tại Đài Loan, với định hướng đưa trải nghiệm bay chất lượng cao đến gần hơn với đông đảo hành khách. Hiện hãng khai thác 35 điểm đến trên toàn cầu, với đội bay hiện đại gồm 30 tàu bay, kết nối châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á với điểm trung chuyển tại Đài Bắc. Hãng đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận với danh hiệu Hãng hàng không 5 sao Skytrax, APEX Five Star Global Airline và xếp hạng an toàn 7-Star Plus từ AirlineRatings.

