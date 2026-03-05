Starlink hé lộ tốc độ 5G từ không gian

SpaceX cho biết thế hệ vệ tinh V2 của Starlink Mobile sẽ đạt tốc độ 5G từ không gian với mật độ dữ liệu gấp 100 lần V1 hiện tại, cho phép kết nối trực tiếp với smartphone thông thường.

"Các vệ tinh V2 sẽ cho phép người dùng xem video trực tuyến, lướt web, sử dụng ứng dụng tốc độ cao và thực hiện cuộc gọi thoại một cách liền mạch - giống như khi kết nối với mạng mặt đất", tài khoản Starlink chia sẻ trên X tuần này.

Đây được đánh giá là bước nhảy vọt về hiệu suất và nỗ lực của SpaceX nhằm biến các vệ tinh thành trạm phát sóng di động ngoài không gian. Buớc tiến tập trung vào dịch vụ Starlink Mobile, trước đó gọi là Direct to Cell. Hiện dịch vụ đã có mặt tại 32 quốc gia trên 6 lục địa, nhưng chủ yếu dừng ở việc hỗ trợ nhắn tin và truyền dữ liệu nhẹ ở những vùng không có sóng mặt đất. Với sự xuất hiện của vệ tinh V2, Starlink sẽ cung cấp tốc độ Internet tương đương mạng 5G. Điều đặc biệt là công nghệ này tương thích với các smartphone hiện có mà không cần thay đổi phần cứng.

Starlink Mobile mới bắt đầu triển khai thương mại từ tháng 7 năm ngoái. So với các nhà mạng viễn thông truyền thống, điểm thu hút của dịch vụ vệ tinh là khả năng kết nối mọi nơi và cung cấp sóng khẩn cấp tại những vùng sâu vùng xa mà hạ tầng mặt đất không thể chạm tới.

Mô phỏng vệ tinh Starlink V1 và V2. Ảnh: Starlink

Ngoài việc có mật độ dữ liệu cao hơn 100 lần so với thế hệ vệ tinh V1, SpaceX cho biết Starlink V2 còn có khả năng thông tải cao hơn 20 lần và cho tốc độ kỳ vọng là 150 Mbps khi mạng lưới mới hoàn thiện. SpaceX cũng hợp tác với các đối tác như nhà mạng T-Mobile nhằm tạo ra sự chuyển đổi liền mạch. Người dùng có thể di chuyển giữa vùng phủ sóng của trạm phát mặt đất và vệ tinh mà không bị gián đoạn cuộc gọi hay giảm chất lượng Internet.

Để hiện thực hóa mục tiêu, SpaceX dự kiến phóng thêm khoảng 15.000 vệ tinh mới. Do kích thước vệ tinh V2 lớn và nặng hơn, tiến độ triển khai sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng vận chuyển của tên lửa Starship. Trong thời gian chờ đợi, các phiên bản V2 Mini đang được ưu tiên phóng trước để lấp đầy khoảng trống vùng phủ sóng.

Theo Tom's Hardware, lộ trình triển khai đầy đủ của gói dịch vụ nâng cấp này sớm nhất là năm 2027. Hiện Starlink vẫn là giải pháp cho các khu vực hẻo lánh, vùng thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp nơi hạ tầng viễn thông truyền thống không thể tiếp cận.

Huy Đức (Theo Tom's Hardware)