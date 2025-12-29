Starbucks Vietnam triển khai chiến lược đa dạng hóa cửa hàng

Starbucks Vietnam đa dạng hóa ý tưởng thiết kế cửa hàng, phát triển thêm mô hình Reserve, Mixology Bar, Truck nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh mở rộng số lượng, tại Việt Nam, thương hiệu toàn cầu này đang bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là đa dạng hóa ý tưởng thiết kế cửa hàng, mỗi cửa hàng mang đến cho thực khách một trải nghiệm khác biệt. Thị trường F&B hiện cạnh tranh gay gắt, đồ uống không còn là yếu tố khác biệt duy nhất, trải nghiệm tại điểm bán trở thành "mặt trận" mới. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm một ly cà phê, mà còn kỳ vọng không gian, cảm xúc và sự kết nối phù hợp với phong cách sống của họ. Điều này thúc đẩy thương hiệu thay vì áp dụng một mô hình đồng nhất cho toàn bộ hệ thống, đã xây dựng nhiều lớp concept khác nhau, từ cao cấp - chuyên sâu đến linh hoạt - tiện lợi, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các nhóm khách hàng mà không làm loãng thương hiệu.

Mixology Bar - trải nghiệm pha chế sáng tạo

Trong chiến lược đa dạng hóa mô hình cửa hàng, Reserve & Mixology Bar được xem là một trong những điểm nhấn khác biệt nhất của Starbucks Vietnam trong năm 2025. Thương hiệu đưa vào hoạt động hai cửa hàng Starbucks Reserve Quang Trung tại Hà Nội và Starbucks Reserve Bitexco tại TP HCM.

Mixology Bar tại Starbucks Reserve Quang Trung, Hà Nội. Ảnh: Starbucks Vietnam

Với mô hình này, khách hàng có thể trải nghiệm các đồ uống có cồn được sáng tạo từ việc kết hợp giữa nghệ thuật pha chế cocktail và nền tảng cà phê của Starbucks. Đơn cử như Vietnamese Coffee Martini hay Starbucks Reserve Espresso Martini.

Tại TP HCM, mô hình quầy Mixology còn được đặt trong lối sống hiện đại khi kết hợp các hoạt động âm nhạc, chơi DJ - hợp gu với đại đa số các bạn trẻ. Quầy Mixology không chỉ là nơi pha chế, mà còn là nơi khách hàng trải nghiệm, quan sát, tương tác và cảm nhận tinh thần sáng tạo mà Starbucks Vietnam theo đuổi.

Mixology Bar đang trở thành một nét riêng mang tính "độc quyền" của Starbucks tại Việt Nam, từ kỹ thuật pha chế, đến cách thương hiệu biến quầy bar thành một phần của câu chuyện trải nghiệm, thay vì chỉ là điểm bán đồ uống.

Barista trình diễn nghệ thuật pha chế cocktail và cà phê tại Mixology Bar. Ảnh: Starbucks Vietnam

Starbucks Reserve - không gian kể câu chuyện cà phê chuyên sâu

Ở phân khúc trải nghiệm cao cấp, Starbucks Reserve tiếp tục giữ vai trò là flagship concept (mô hình cửa hàng biểu tượng) trong chiến lược đa dạng hóa của thương hiệu. Tại những không gian này, Starbucks Vietnam kể câu chuyện về cà phê ở chiều sâu hơn, từ nguồn gốc hạt, phương pháp rang, kỹ thuật pha chế thủ công đến không gian được thiết kế như một điểm hẹn dành cho cộng đồng yêu cà phê.

Reserve không chỉ khác biệt về sản phẩm, mà còn khác biệt về nhịp trải nghiệm. Tại đây, khách hàng được khuyến khích chậm lại, quan sát quá trình pha chế, trò chuyện với barista và khám phá từng lớp hương vị của cà phê.

Một điểm đáng chú ý trong các hoạt động tại Reserve là cách doanh nghiệp mở rộng câu chuyện nguyên liệu theo hướng bản địa hóa. Bên cạnh các dòng hạt quốc tế trong hệ sinh thái Reserve như Starbucks Reserve Vietnam Đưng K'Nớ, thương hiệu toàn cầu này còn đưa những hạt cà phê nội địa như Starbucks Sơn Châu Blend vào một số hoạt động trải nghiệm theo mùa.

Dù chưa thuộc danh mục Reserve chính thức, sự xuất hiện của các hạt cà phê Việt trong không gian này mang nhiều ý nghĩa. Thông qua bước đi này, Starbucks không chỉ nhìn Việt Nam như một thị trường tiêu thụ, mà còn là một phần của bản đồ cà phê thế giới, nơi những hạt cà phê bản địa có thể được kể câu chuyện trong một không gian trải nghiệm mang tiêu chuẩn toàn cầu.

Cà phê nội địa Starbucks Sơn Châu Blend được giới thiệu tại cửa hàng Starbucks Reserve ở Việt Nam. Ảnh: Starbucks Vietnam

Starbucks Truck - xe lưu động trở thành điểm đến trải nghiệm

Nếu Reserve và Mixology đại diện cho chiều sâu trải nghiệm tại cửa hàng cố định, thì Starbucks Truck lại đưa trải nghiệm Starbucks ra khỏi không gian truyền thống để đến gần hơn nhịp sống đô thị và các điểm hẹn cộng đồng.

Điểm khác biệt lớn nhất của "chuyến xe" mang tên Starbucks tại Việt Nam nằm ở chỗ được thiết kế như một cửa hàng Starbucks thu nhỏ nhưng lại có thể đến muôn nơi và mang đến cho khách hàng các trải nghiệm trọn vẹn mang tinh thần thương hiệu. Thực đơn đa dạng cũng là một trong những điểm Starbucks cân nhắc kỹ càng khi đưa mô hình này vào hoạt động. Doanh nghiệp không cắt giảm số lượng món nước để hạn chế khâu vận hành phức tạp như nhiều mô hình xe lưu động khác, vẫn lựa chọn cung cấp đầy đủ danh mục đồ uống, đảm bảo khách hàng không có cảm giác "phiên bản rút gọn" khi thưởng thức cà phê tại Starbucks Truck.

Về mặt trải nghiệm, Starbucks Truck đầu tư mạnh vào thiết kế hiện đại và ứng dụng công nghệ. Bảng menu điện tử giúp không gian trở nên trực quan, dễ tiếp cận, trong khi các màn hình giới thiệu câu chuyện hạt cà phê và quy trình pha chế đóng vai trò như "bảng thông tin trải nghiệm", giúp khách hàng hiểu rõ hơn về ly đồ uống mình đang cầm trên tay. Ánh sáng, vật liệu và cách bố trí không gian xung quanh xe cà phê đều được tính toán để tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, biến chiếc xe trở thành một điểm nhận diện dễ thu hút ánh nhìn.

Chính sự kết hợp giữa thiết kế, công nghệ và trải nghiệm này giúp Starbucks Truck nhanh chóng trở thành điểm check-in mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, khu đô thị mới hay không gian công cộng. Khách hàng không chỉ đến để mua cà phê, mà còn để chụp ảnh, khám phá, và trải nghiệm một "phiên bản Starbucks khác" - linh hoạt hơn, gần gũi hơn nhưng vẫn giữ nguyên chuẩn mực thương hiệu.

Mô hình Starbucks Truck thu hút đông đảo bạn trẻ tại sự kiện Chung kết Miss Cosmo ngày 20/12 tại Công viên Văn hóa sáng tạo TP HCM. Ảnh: Starbucks Vietnam

Đại diện thương hiệu cho biết, điểm cốt lõi trong chiến lược đa dạng hóa ý tưởng nằm ở sự cân bằng giữa khác biệt và nhất quán. Việc phát triển nhiều mô hình không khiến trải nghiệm bị rời rạc, mà ngược lại, giúp Starbucks Vietnam tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều bối cảnh khác nhau, từ nhu cầu khám phá chuyên sâu đến sự tiện lợi thường nhật. "Tại một thị trường mà kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, chiến lược này cho phép Starbucks Vietnam không chỉ duy trì đà tăng trưởng, mà còn củng cố vị thế như một thương hiệu F&B liên tục làm mới trải nghiệm mà vẫn giữ được bản sắc toàn cầu", đại diện thương hiệu cho biết.

Diệp Chi