Starbucks Vietnam khai trương cửa hàng thứ 150

TP HCMCửa hàng mới của Starbucks Vietnam được thiết kế theo tinh thần giao thoa giữa bản sắc Việt và phong cách toàn cầu, nâng cao trải nghiệm thực khách.

Starbucks Vietnam vừa chào đón cửa hàng thứ 150 - Starbucks Quang Trung (TP HCM) vào ngày 2/1. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam, nơi mỗi cửa hàng không chỉ là điểm đến thưởng thức cà phê, mà còn là không gian kết nối văn hóa, con người và những giá trị bền vững.

Cửa hàng thứ 150 của Starbucks Vietnam - Starbucks Quang Trung tại TP HCM. Ảnh: Starbucks Vietnam

Vào ngày khai trương, thương hiệu đồng loạt phục vụ đồ uống lạnh và đá xay cỡ Grande bằng ly Reusable phiên bản đặc biệt, như một lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giảm thiểu rác thải và hướng tới lối sống thân thiện với môi trường. Ngoài việc khuyến khích hành vi tiêu dùng có trách nhiệm, những sáng kiến của Starbucks Vietnam còn góp phần nuôi dưỡng thói quen sống bền vững, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài.

Tại cửa hàng mới, mỗi chi tiết trong không gian, mỗi trải nghiệm sản phẩm đều được "đo ni đóng giày" cho bối cảnh địa phương, song vẫn giữ nguyên tinh thần thương hiệu quốc tế. Nổi bật là bộ sưu tập cốc lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ - hình ảnh dân gian quen thuộc được đặt với biểu tượng nàng Siren. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên dấu ấn thị giác mà còn phản ánh cách Starbucks Vietnam tiếp cận văn hóa Việt "tôn trọng giá trị truyền thống, đồng thời đặt chúng trong dòng chảy đương đại".

Bộ sưu tập cốc của Starbucks Vietnam được lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ. Ảnh: Starbucks Vietnam

Một trong những điểm nhấn của cửa hàng thứ 150 là sự hiện diện của các partner khiếm thính. Họ được nhận diện thông qua tạp dề in biểu tượng thủ ngữ, thể hiện tinh thần cởi mở và sẵn sàng kết nối. Từ đó, Starbucks Vietnam lan tỏa thông điệp về một môi trường làm việc hòa nhập, nơi mỗi cá nhân đều được trân trọng và có cơ hội phát triển dựa trên năng lực, không bị giới hạn bởi khác biệt.

"Những cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu, ánh mắt và sự thấu cảm sẽ tạo nên một nhịp giao tiếp chậm rãi nhưng đầy chiều sâu - nơi mỗi tương tác đều mang giá trị kết nối thực sự", đại diện thương hiệu cho biết.

Trong thời gian tới, thương hiệu đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ partner khiếm thính tại khoảng 15 cửa hàng ở TP HCM và Hà Nội, chiếm gần 10% tổng số cửa hàng toàn hệ thống.

Các partner khiếm thính xuất hiện tại cửa hàng Starbucks Quang Trung. Ảnh: Starbucks Vietnam

Đại diện Starbucks Vietnam cho biết cột mốc 150 cửa hàng không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy chiến lược phát triển có chiều sâu của thương hiệu tại Việt Nam. Từ 103 cửa hàng cuối năm 2023 lên 150 cửa hàng đầu năm 2026, Starbucks ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng có chọn lọc, gắn với các mô hình được đầu tư bài bản như Starbucks Reserve + Mixology, Starbucks Only Reserve hay Starbucks Truck - cửa hàng lưu động.

Song song mở rộng mạng lưới, thương hiệu còn chú trọng bản địa hóa trải nghiệm. Dấu ấn này thể hiện qua các cửa hàng mang cảm hứng văn hóa vùng miền như Hội An, Nhà Thờ, cùng các bộ sưu tập theo mùa lấy cảm hứng từ hoa đào, hoa mai. Trong đó, tại Starbucks Long Xuyên, yếu tố văn hóa miền Tây được lồng ghép vào không gian, hoạt động cuối tuần và thực đơn với những hương vị quen thuộc như cà phê sữa, cà phê muối, cà phê dừa, tạo sự gắn kết với khách hàng địa phương.

Như Ý