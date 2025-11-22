Starbucks Vietnam: Cạnh tranh bền vững bằng phát triển con người

Starbucks Vietnam ba năm liên tiếp đạt Top 1 ngành "Du lịch - Ẩm thực - Nghỉ dưỡng" và Top 4 "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" nhóm doanh nghiệp quy mô vừa.

Thương hiệu cho biết thành tích trên là kết quả của chiến lược phát triển con người nhất quán trong suốt nhiều năm qua. Starbucks Vietnam kiên trì xây dựng môi trường "Here You Belong" - nơi mỗi partner (cộng sự) cảm thấy mình thuộc về nơi đây và có cơ hội phát triển. Môi trường làm việc khuyến khích sự tôn trọng, tính nhân văn và tinh thần hỗ trợ nhau để cùng phát triển trong vận hành hàng ngày.

Đại diện Starbucks Vietnam nhận danh hiệu Top 1 ngành "Du lịch - Ẩm thực - Nghỉ dưỡng" và Top 4 "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" khối doanh nghiệp vừa. Ảnh: Starbucks Vietnam

"Môi trường làm việc tốt không phải là nơi không có áp lực, mà là nơi bạn được lắng nghe, tôn trọng và có cơ hội phát triển. Chúng tôi mong muốn xây dựng nơi làm việc mà cộng sự có thể là chính mình và cảm nhận rõ giá trị của mình hàng ngày", đại diện Starbucks Vietnam cho biết.

Nhiều chương trình đào tạo nội bộ được triển khai cho nhân sự. Ảnh: Starbucks Vietnam

Hơn 80% đội ngũ quản lý của Starbucks Vietnam trưởng thành từ nội bộ. Doanh nghiệp hiện duy trì hơn 300 lớp đào tạo mỗi năm gồm kỹ năng pha chế, dịch vụ khách hàng, vận hành cửa hàng, cùng các chương trình phát triển năng lực quản lý. Định hướng phát triển con người này giúp thương hiệu giảm chi phí, thời gian tuyển dụng, nâng cao sự ổn định và giữ lại "linh hồn thương hiệu" trong vận hành.

Một vài quản lý cửa hàng cho biết bắt đầu với vị trí barista part-time năm 2020 khi còn là sinh viên và không ngờ có thể trở thành quản lý cửa hàng chỉ sau 5 năm làm việc. Với hơn 80% lực lượng lao động là Gen Z, Starbucks Việt Nam trở thành một trong những ví dụ điển hình cho mô hình nhân sự trẻ hóa.

Thế hệ Gen Z đặc trưng bởi tính linh hoạt, ưu tiên ý nghĩa công việc và môi trường thân thiện. Thay vì ép vào khuôn mẫu, Starbucks Vietnam thiết kế hệ thống phù hợp với họ bằng giao tiếp minh bạch hai chiều, hệ thống đánh giá rõ ràng, văn hóa phản hồi thường xuyên và lịch làm việc linh hoạt phù hợp sinh viên.

Chương trình đào tạo được thực hiện nhằm tạo đường dài cho thế hệ lãnh đạo mới. Ảnh: Starbucks Vietnam

Trong năm 2025, Starbucks Vietnam ra mắt chương trình Management Trainee (MT) nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ cho tương lai. Chương trình thu hút hơn một triệu lượt quan tâm trên mạng xã hội và nhận hơn 3.500 hồ sơ ứng tuyển trên toàn quốc. Đại diện thương hiệu khẳng định MT không chỉ là chương trình tuyển dụng mà là khoản đầu tư cho thế hệ lãnh đạo tương lai, giúp định hình chuẩn mực dịch vụ và văn hóa Starbucks Việt Nam trong thập kỷ tới.

Chương trình lương thưởng, phúc lợi tại đây được thiết kế xoay quanh các yếu tố sức khỏe, an sinh, sự ghi nhận, khen thưởng và không gian để phát triển bản thân. "Một partner hạnh phúc sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến khách hàng, đây là vòng tròn tác động công ty muốn duy trì", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Với kế hoạch tăng trưởng thần tốc trong giai đoạn 2025-2027, Starbucks Vietnam tin rằng phải có đội ngũ nhân sự phát triển bền vững, gắn kết đủ sâu để duy trì chuẩn mực dịch vụ. Đồng thời, họ cũng cần trưởng thành nhanh để đáp ứng tốc độ mở rộng thị trường song song với thấu hiểu văn hóa rõ để truyền tải lại cho thế hệ mới. "Đây là lý do chiến lược nhân sự của Starbucks Vietnam được xem là năng lực cạnh tranh lõi thay vì là chính sách nội bộ", đại diện nói thêm.

Đan Minh