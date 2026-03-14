Starbucks mở cửa hàng trên đỉnh Fansipan cao 3.063 m

Starbucks khai trương chi nhánh mới tại Sun World Fansipan Legend, là một trong những cửa hàng cao nhất châu Á ở độ cao 3.063m, ngày 14/3.

Cửa hàng Starbucks Fansipan nằm tại khu vực Sân Mây, cao 3.063 m so với mực nước biển. Vị trí này mở ra tầm nhìn bao quát núi rừng Tây Bắc. Không gian được thiết kế để kết hợp trải nghiệm ẩm thực với cảnh quan núi và biển mây đặc trưng khu vực. Cửa hàng mở cửa 8h30-16h thứ 2-5, 8h30-17h thứ 6, 8h-17h vào thứ 7 và 8h-16h vào Chủ Nhật.

Bên ngoài cửa hàng Starbucks Fansipan. Ảnh: Starbucks Vietnam

Theo đại diện Starbucks Vietnam, cửa hàng đánh dấu cột mốc mới của thương hiệu tại Việt Nam, đồng thời hướng đến việc trở thành điểm dừng chân cho du khách trong và ngoài nước khi đến Fansipan. Thiết kế cửa hàng lấy cảm hứng từ kiến trúc tại Sa Pa với gam xanh nhạt ở mặt ngoài.

Không gian mở được thiết kế như một trạm dừng chân, cho du khách trong và ngoài nước nghỉ ngơi, thưởng thức cà phê giữa núi rừng. Ảnh: Starbucks Vietnam

Bên trong, không gian sử dụng tông màu be kết hợp vật liệu gỗ và mảng xanh, tạo cảm giác như một nhà kính giữa núi. Nội thất sử dụng vải dệt địa phương làm điểm nhấn cho các cột trụ. Sự kết hợp giữa chất liệu tự nhiên và yếu tố hiện đại nhằm tôn vinh văn hóa bản địa trong trải nghiệm cà phê.

Nhân dịp khai trương cửa hàng, Starbucks Vietnam giới thiệu thức uống Cloud Macchiato với hai phiên bản nóng và đá. Món mới được phục vụ giới hạn tại các cửa hàng Starbucks trên toàn quốc các ngày 14-20/3. Cloud Macchiato lấy cảm hứng từ biển mây vùng núi với lớp bọt kem phủ sốt caramel. Hương vị kết hợp vị ngọt nhẹ và cà phê espresso đặc trưng của Starbucks.

Một góc khác của cửa hàng với cửa sổ lớn đón nắng. Ảnh: Starbucks Vietnam

Starbucks thành lập năm 1971, hiện có hơn 34.000 cửa hàng trên toàn cầu, tập trung vào việc cung ứng và sử dụng cà phê arabica chất lượng cao. Thương hiệu mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2/2013 tại TP HCM. Đến nay, hệ thống có hơn 150 cửa hàng tại 25 tỉnh, thành phố, gồm TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Huế, Phú Quốc và một số địa phương miền Tây.

Đan Minh