Starbucks bán bớt mảng kinh doanh tại Trung Quốc

Ngày 3/11, Starbucks thông báo sẽ bán quyền kiểm soát mảng kinh doanh tại Trung Quốc cho công ty đầu tư Boyu Capital.

Theo thỏa thuận, hai công ty sẽ vận hành một liên doanh. Trong đó, Boyu kiểm soát 60% hoạt động của Starbucks tại Trung Quốc, ước tính khoảng 4 tỷ USD. Starbucks nắm 40% còn lại, và tiếp tục sở hữu, cấp phép thương hiệu cùng quyền sở hữu trí tuệ tại đây.

Đây là một trong những thương vụ thoái vốn giá trị nhất của một công ty tiêu dùng toàn cầu tại Trung Quốc vài năm qua. Hai bên kỳ vọng thương vụ hoàn tất đầu năm sau.

"Sự hiểu biết sâu sắc của Boyu về thị trường địa phương sẽ giúp chúng tôi phát triển nhanh hơn ở Trung Quốc, đặc biệt là tại các thành phố nhỏ hơn và các khu vực mới", Chủ tịch kiêm CEO Starbucks Brian Niccol cho biết.

Một cửa hàng Starbucks nhìn ra sông Hoàng Phố, Thượng Hải, tháng 5/2025. Ảnh: Phiên An

Thương hiệu cà phê này kỳ vọng mảng kinh doanh tại nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ đem lại cho họ giá trị hơn 13 tỷ USD, sau khi thoái bớt vốn và tập trung vào một số lĩnh vực kinh doanh chính.

Lãnh đạo Boyu Alex Wong cũng khen ngợi Starbucks đã có mối quan hệ gắn bó với người tiêu dùng Trung Quốc 3 thập kỷ qua. "Sự hợp tác này phản ánh niềm tin của chúng tôi vào sức mạnh bền bỉ của thương hiệu và cơ hội mang đến trải nghiệm mới, cũng như tạo ra sự gắn kết với khách hàng trên khắp Trung Quốc", ông nói.

Starbucks gia nhập thị trường Trung Quốc 30 năm trước, được coi là góp phần thúc đẩy văn hóa uống cà phê tại đây. Nước này hiện là thị trường lớn thứ 2 của hãng, sau Mỹ, với 8.000 cửa hàng.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, thị phần của hãng giảm sút do cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ địa phương. Các chuỗi cà phê nội địa có đồ uống rẻ hơn, phù hợp với bối cảnh thói quen tiêu dùng tại đây thay đổi khi kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Số liệu của Euromonitor International cho thấy thị phần của Starbucks tại Trung Quốc giảm mạnh từ 34% năm 2019 xuống còn 14% năm ngoái. Doanh thu tại các cửa hàng của hãng đã mở ít nhất 1 năm tại đây cũng đi xuống trong 2 năm qua. Vì thế, Starbucks phải tìm đối tác để hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Trung Quốc, đặc biệt là ở các thành phố nhỏ. Hồi tháng 7, CEO Niccol cho biết họ đánh giá 20 đề nghị mua cổ phần của công ty tại thị trường này.

Hà Thu (theo Reuters, AP)